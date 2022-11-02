Teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi ile ilgili söylentiler ilk olarak Mayıs ayında ortaya çıkmaya başladı. O zamanlarda, Xiaomi Mi 13 serisi akıllı telefonların beklenenden daha erken piyasaya sürüleceğini öğrenmiştik. Bildiğiniz üzere, Kasım ayı ortasında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 çipini duyurulacak. Aslında bu durum Xiaomi gibi çoğu şirketi çok fazla etkiliyor. İşlemcinin erken bir tarihte çıkması, Android akıllı telefon üreticilerinin üst düzey modellerini daha erken tasarlamalarına ve piyasaya sürmelerine olanak tanıyacak. Mi 13 serisi de standart taşıyıcı olarak, SND 8 Gen 2 ile piyasaya çıkacak ilk modellerden biri olacak. Serinin bu ay duyurulması ve gelecek ay satışa sunulması bekleniyor. Hal böyleyken yeni cihazlar hakkında çıkan söylentiler hız kazandı. Serinin yıldızı Xiaomi Mi 13 Pro cihazının kullanacağı ana malzemeler ve sahip olacağı renk çeşitleri gündeme düştü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Xiaomi Mi 13 Pro, Deri ve Cam Malzemeler Kullanacak !

Seri en az üç model içerecek: Ana versiyon, Pro varyant ve Ultra model. Her zaman olduğu gibi çoğu kullanıcının gözü yine Pro modelde olacak. Bugün, Xiaomi Mi 13 Pro’nun dört renkte satışa sunulacağını söyleyen haberler gündeme düştü. Bu renkler siyah, beyaz, yeşil ve pembe olacak. Daha da ilginci, pembe ve yeşil renklerde düz deri tasarımı kullanılacakken, siyah ve beyaz renklerde cam tabanlı bir tasarım kullanılabilir.

Bu bağlamda, telefonda seramik malzeme görme ihtimalimiz olduğunu da söylemekte fayda var. Xiaomi’nin birçok üst düzey telefonunda seramik malzeme kullanıldığını bildiğinizi tahmin ediyoruz. Örneğin, çoğu MIX modeli arka kapak için bu malzemeyi kullanıyor. Dahası, Xiaomi Mi 11 Ultra da bu malzemeyi kullanıyor. Bu malzemeyi yalnızca üst düzey modellerde görmemizle beraber, yeni çıkan iddialara karşın şirketin bu seramik modelini Mi serisinde koruyacağını söyleyen birçok kişi var. Özellikle cam ve deri malzemelerin üretim süreci daha karmaşık ve daha pahalı. Dolayısıyla şirketin cam yerine bu malzemeyi kullanma ihtimalini göz ardı etmemeliyiz.

Xiaomi Mi 13 Pro Cihazının Muhtemel Özellikleri

Xiaomi 13 Pro’nun kasasının altında önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan ve 2023 yılının amiral gemisi işlemcisi olacağını düşündüğümüz Snapdragon 8 Gen 2 olacak. İşlemciye 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB dahili depolama seçenekleri eşlik edecek. Cihazın asıl bombası kamera tarafında olacak. Xiaomi 13 Pro, 1 inç boyutunda ve 50 MP çözünürlükte Sony IMX989 sensörüne ev sahipliği yapacak. Sony IMX989’a 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens eşlik edecek. Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğünde olacak. Xiaomi 13 Pro’nun kamerası iki şirketin ortak olmasından bu yana beklenen Leica optimizasyonlarına da sahip olacak. Yani bizleri çok kaliteli bir kameranın beklediğini söyleyebiliriz.

Ekran tarafında ise Xiaomi 13 Pro, LTPO teknolojisini destekleyen 6,7 inçlik E6 Amoled bir ekrana sahip olacak. Ekran yenileme hızı ise en az 120hz olacak. Yazılım tarafında ise Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü göreceğiz.

Xiaomi 13 Pro – 6.7" E6 2K LTPO

– Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

– 8/12GB RAM

– 128/256/512GB storage

– Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Tele)

– Front Cam: 32MP

– Android 13, MIUI 14*

– 4,800mAh battery, 120W fast charging

– Surge C2, P2 chip

– Leica color science — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 31, 2022

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