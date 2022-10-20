Merakla beklenen Xiaomi 13 Pro akıllı telefonunun lansmandan önce görüntüler ortaya çıktı. Xiaomi, 13 serisi altında yeni telefonlarını tanıtmanın eşiğinde. Ancak şirket, yaklaşan serinin kesin lansman tarihi ve diğer ayrıntılar konusunda hala sessizliğini koruyor. Bilmeyenler için, seri temel Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinden oluşuyor. Dahası, Xiaomi 13 serisinin Çin lansmanının Kasım ayı ortasında gerçekleşebileceği konuşuluyor. Amiral gemisi telefonlarla ilgili önemli özellikler internette ortaya çıkmaya başladı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler Xiaomi 13 Pro Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Xiaomi 13 Pro Cihazının Tasarımı ve Teknik Özellikleri

Bu doğrultuda TechGoing kaynağı, Xiaomi 13 Pro akıllı telefonun iddia edilen canlı bir görüntüsünü paylaştı. Cihazın selefinden biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Yeni canavar 13 Pro, yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini barındıran ilk cihazlardan biri olabilir. Ayrcıca yaklaşan akıllı telefona ait olduğu iddia edilen canlı görüntü, tamamen yeni bir kamera modülü tasarımını bizlere gösteriyor. Kare şeklindeki kamera modülünün köşeleri kavisli. Modül bir LED flaşa ve üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, arka tarafta Leica markasını görebiliyoruz. Özetle, Xiaomi 12 Pro dikey olarak düzenlenmiş dikdörtgen bir kamera modülüne sahipti. Yeni cihaz bu konuda kendini yenilemiş gözüküyor. Xiaomi 13 Pro’nun, 12 Ultra’da görülen 1 inçlik Sony IMX989 sensörle geleceği bildiriliyor. Bununla birlikte, ikincil ve üçüncül sensörlerle ilgili ayrıntılar hala az.

Görüntülerde 13 Pro için Gümüş renk seçeneği yer alıyor. Ayrıca arka panelin çerçevenin içine doğru kıvrılacağını gösteriyor. Sağ kenarda ise telefonun ses ve güç düğmeleri yer alıyor. 13 Pro’nun ön paneline ait olduğu iddia edilen bir canlı görüntü de kavisli kenarların varlığını doğruluyor.



Ayrıca, ön panelin ortasında selfie kamerası için bir delik tasarımı bulunuyor. 13 Pro’nun 2K çözünürlüğe ve 6,7 inç AMOLED bir panele sahip olması muhtemel. Cihaz kısa süre önce 3C sertifikasyon web sitesinde de göründü. 3C listesi cihazın 120W hızlı şarjı destekleyeceğini belirtmişti. Bilgilerimiz şu anlık bunlarla sınırlı. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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