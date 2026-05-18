Karayolları Trafik Kanunu üzerinde yapılan yasal güncellemeyle, yollardaki denetim standartları değişti ve araç bagajlarında taşınması gereken donanımlara yenileri eklendi. Rutin çevirmelerde veya teknik kontrollerde eksik malzemeyle yakalanan sürücüler artık 1.246 TL idari para cezasıyla karşılaşacak. Peki ceza yememek ve sürüş güvenliğini riske atmamak adına güncel arabada bulunması zorunlu eşyalar tam olarak nelerden oluşuyor?

Muayene sürecinde ağır kusur sebebi: Eksik ekipmanlar

Söz konusu arabada bulunması zorunlu eşyalar, sadece polis veya jandarma çevirmelerinde ceza yazılmasıyla kalmayıp periyodik teknik değerlendirmeleri de doğrudan etkiliyor. Bagajda bulunması gereken standart setlerin eksikliği, istasyonlardaki resmi kontrollerde doğrudan ağır kusur statüsünde değerlendirilecek. Bu sert yaptırım, yasal donanımını tamamlamayan otomobillerin geçerlilik onayı alamayacağı ve trafiğe çıkış iznini kaybedeceği anlamına geliyor.

Konunun detaylarını kamuoyuyla paylaşan TRT Haber yayınına göre, bugüne kadar alıştığımız klasik ilk yardım gereçlerinin ötesinde, ufak çaplı mekanik tamiratlara olanak tanıyan aletler de resmi bir gereklilik halini aldı. Düzenlemenin temel amacı, sürücünün ufak arızalara kendi başına ilk müdahaleyi yapabilmesini sağlamak. Böylece karanlık yollarda yaşanacak far kesintilerinin veya basit arızaların trafik güvenliği açısından tehlike yaratmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Listeye eklenen yeni donanımlar

Mevzuat güncellemesiyle beraber bagajlarda taşınması mecburi hale gelen yeni malzemeler, sürücülere temel bir mekanik otonomi kazandırıyor. Aşağıdaki el aletlerinin eksikliği tespit edildiği an yaptırım uygulanacak:

Çeşitli ampuller (yedek aydınlatma elemanları)

Pense

Tornavida

Bu üç yeni aletin yanı sıra, milyonlarca sürücünün yıllardır taşıdığı standart gereçleri bulundurma yükümlülüğü aynen korunuyor. Olası kaza anlarında hızlı müdahaleye imkan tanıyan yangın tüpü ile ilk yardım çantası yasal çerçevenin merkezinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca arıza veya kaza durumunda diğer sürücüleri kilometrelerce önceden uyaran reflektör de trafik güvenliği için kati bir mecburiyet.

Mekanik sorunlara karşı hazırlıklı olmak adına stepne, kriko ve bijon anahtarının araçta eksiksiz biçimde yer alması gerekiyor. Yolda kalma veya çamura batma gibi senaryolar için çekme halatı da zorunlu listedeki yerini korurken, yeni araç muayenesi kuralları bagaj organizasyonunu hayati kılıyor. Üstelik uygulanacak 1.246 TL tutarındaki ceza, bu temel donanımların piyasadaki toplam maliyetinden çok daha yüksek bir meblağa denk geliyor.

Otomotiv endüstrisindeki dijitalleşme rüzgarına rağmen fiziksel gereçlerin kanun gücüyle mecburi tutulması, sistemden bağımsız otonominin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Yeni nesil araçlarla birlikte birçok kullanıcı sadece kasko firmalarının yol yardım servislerine güvenme eğilimine girmişti. Ancak kanun koyucu, acil durumlarda gündelik hayat kurtaran arabada bulunması zorunlu eşyalar konseptini dijital asistanlara terk etmiyor.

Şebekenin çekmediği ıssız bir rotada gece vakti bozulan bir stop lambası, otomobilin yazılımı ne kadar üst düzey olursa olsun fiziksel bir tornavida ve yedek ampul gerektiriyor. Yapılan yasal değişiklik, yoldaki anlık krizlerin büyümeden, bizzat sürücü tarafından çözülmesini hedefliyor. Otomobil sahiplerinin araç muayenesi için randevu almadan veya uzun yola çıkmadan önce bagajlarındaki bu ufak ama kritik detayları mutlaka gözden geçirmesi şart.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kanunla belirlenen yeni arabada bulunması zorunlu eşyalar listesi pratik hayatta sürücülerin işini kolaylaştıracak mı?