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Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
Xiaomi Mi 11 ve Mi 10 Ultra kıyaslaması ile beraberiz. Xiaomi’nin en yeni telefonu firmanın tarihinin en dikkat çeken ve en özel telefonuna karşı. Bakalım bu kıyaslamada kim galip geliyor.
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Xiaomi Mi 11 ve Mi 10 Ultra karşı karşıya
Xiaomi Mi 11 özellikleri
164.3 x 74.6 x 8.1 mm
196 gram
6.81 inç 1440 x 3200 piksel AMOLED 10 bit, 120Hz, HDR10+ ekran
1500 nit
Snapdragon 888
Adreno 660
8/12GB RAM 128/256GB
Android 11
MIUI 12.5
108 MP + 13 MP + 5 MP
20 MP
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Harman/kardon ses
4600 mAh
55W kablolu şarj
50W kablosuz şarj
10W tersine şarj
Xiaomi Mi 10 Ultra
162.4 x 75.1 x 9.5 mm
221.8 gram
6.67 inç 1080 x 2340 piksel OLED 10 bit, 120Hz, HDR10+ ekran
1120 nit
Snapdragon 865
Adreno 650
48 MP + 48 MP + 12 MP + 20 MP
20 MP
Hi-Res Audio
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
4500 mAh
120W kablolu şarj
50W kablosuz şarj
10W tersine şarj
Akıllı Telefonlar
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Hangisini almalı serimizin yeni konukları BBK Holding çatısı altında olan Oppo ve Realme oldu. Markalarının birbirlerine neredeyse denk olan cihazlarını sizler için karşılaştırdık. Teknik özelliklere baktığımızda bazı noktalarda Realme 7 Pro öne çıkıyorken kimi zamanda Oppo Reno 4’ün öne çıktığını görmekteyiz.
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Realme mi Oppo mu? Hangisini tercih etmeli?
Oppo ülkemize geldikten kısa süre sonra aynı kanal içerisinden Realme’de ülkemize geldi. Ayrıca birçok cihazını da satmaya başladıktan sonra Realme’ye olan ilgi daha da arttı. Birçok akıllı telefon kullanıcısı da hangisini alsam diye düşünürken Realme telefonları da listesine ekledi. Özellikle ülkemizde en çok tercih sebebi olan orta segmentte bu iki markanın birçok telefonu mevcut.
Sizde bu iki markanın telefonlarından Realme 7 Pro veya Oppo Reno 4’ten birini tercih edeceğim ama hangisini tercih etsem bilemiyorum diyorsanız önemli konu da var ki; fiyatlar. Realme 7 Pro’nun çıkış fiyatı ve güncel fiyatına oranla indirim yerine zamlanması, zaman zaman yaşanan stokta bulunmama sorunlarıyla beraber kuzeni olarak adlandırabileceğimiz Oppo Reno 4, Realme 7 Pro yerine alınır mı sorusunu da düşündürdü. Siz de eğer bu iki akıllı telefon arasında bir seçim yapacaksanız eğer karşılaştırma videomuzu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
Telefona fan taktık! | Telefonu ısınanlara çözüm
Eski bir akıllı telefon kullanıyorsanız; veya akıllı telefonunuzun çok çabuk ısındığını düşünüyorsanız, bu derdinize derman olabilecek 2 fan modelinin incelemesiyle karşınızdayız.
Flydigi Wasp Wing telefon soğutucuyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Flydigi için indirim kodu: G21FLYB1
AH-102 telefon soğutucuyu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. AH-102 için indirim kodu: BG21AH102
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Telefona fan takmak gerçekten ısınma problemini çözmeye yeterli mi?
Flydigi normalde kargo ve sigortalar dahil 175 liraya geliyor; fakat bize tanımlı indirim koduyla 134 TL’ye satın alabiliyorsunuz. AH-102’yse 190 TL; fakat yine bize özel indirim koduyla 160 TL’ye satın alabiliyorsunuz.
Fiyatlardan bahsettiğimize göre, yavaştan bu fanların özelliklerine geçelim. Aramızda muhtemelen yoğun PubG oynamayı seven. Yüksek çözünürlüklü videolar kaydeden hatta telefon üzerinden canlı yayın yapanlar vardır. Bu tür işlemler cihazı zorlayıp ısınmasına sebep oluyor. Özellikle daha eski cihazlar kullanan insanlar; daha çok ısınmayla karşılaşıyor ve bundan rahatsız olan çok fazla kullanıcı var. AH-102, bu noktada sıcaklığı 23 dereceye kadar düşürebildiğini iddia ediyor. Gerçekten de AH102’de bulunan alüminyum yüzey inanılmaz bir soğutma potansiyeline sahip. Flydigi ise, biraz daha geleneksel bir çözüm sunuyor. Ama belki Flydigi’de bulunan RGB aydınlatma gönlünüzü çalabilir çünkü AH-102’de RGB desteği yok.
Hangisini satın almalısınız?
Bize kalırsa 2 ürün de olmazsa olmaz diyebileceğimiz cihazlar değil. Fakat ısınma probleminden çok şikayetçiyseniz ve bunun önüne geçmek istiyorsanız 2 cihaz da size belli ölçüde yardımcı olabilir. Bu noktada 2 cihaz arasındaki farklardan çıkarak kullanım talebinizi belirlemeniz gerekiyor.
Flydigi çok ağır değil ve şarj edip içindeki bataryayla kablosuz olarak kullanılabiliyor. AH-102 içinse durum farklı. O biraz daha ağır ve mecburen kablo ile kullanmanız gerekiyor. Ama bir standa cihazı sabitlerseniz; aparatlar aracılığıyla sabitleyip kullanıma devam edebiliyorsunuz. Bu da video kaydı veya canlı yayın yapan kullanıcılar için bir avantaj.
Akıllı Telefon
XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Xiaomi Mi 11 incelemesi ile karşınızdayız. Xiaomi’nin piyasadaki en iyi telefonu olan Mi 11’in teknik özellikleri ve sunduğu avantajlar ile detaylı bir şekilde inceliyoruz.
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XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!
Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi nihayet global lansmanı ile ortaya çıktı. Sevgili takipçimiz Sezer’in bize incelememiz için verdiği Mi 11’in Çin versiyonu ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Maalesef bu versiyonu globalde satışa çıkmayacak.
Kutu içeriğinde şarj aleti çıkmayan telefonun global versiyonunda ise şarj aleti olacağı müjdesi Xiaomi tarafından verildi. Böylece 55 Watt değerindeki GaN şarj cihazı telefon içeriğinde yer alacak.
Qualcomm Snapdragon 888’i ilk kullanan telefon olan Mi 11, Çin versiyonu olması nedeniyle stabilite sorunları da yaşıyor. Genel kullanımda bir sorun olmasa da benchmark testlerinde çok farklı sonuçlar aldık.
Ses kalitesini arşa taşıyan telefonda Harman Kardon destekli hoparlörler, birçok bluetooth hoparlörlerden daha iyi performans sunuyor. Ekran kalitesi de 2K 120 Hz ve renk doğruluğunda en iyilerden biri konumuna gelmiş.
Xiaomi Mi 11 telefonun diğer detaylarını videoda görebilirsiniz.
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