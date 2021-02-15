Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite düz bir ekranla geliyor
Uygun fiyatlı ve orta sınıf özelliklere sahip olması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite, kavisli yerine, düz bir ekranla çıkıyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, akıllı telefonlarıyla daima dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle fiyat, performans odaklı modelleriyle ön plana çıkan şirket, her yıl büyük satış başarıları elde ediyor. Hatta her sene satış adetlerini yükselterek, dünyanın en büyük üç akıllı telefon üreticisinden biri olmuş durumda. Bu özellikle genç bir şirket için büyük bir başarı. Her yıl Mİ modelleriyle amiral gemisi telefonlar çıkaran Xiaomi, hemen ardından orta sınıfa hitap eden ve fiyatıyla daha ulaşılabilir olan Lite modellerini piyasaya sürmekte. Bu modellerden Xiaomi Mi 11 Lite, sızan görsellere göre düz bir ön panel ile gelecek.
Xiaomi Mi 11 Lite düz bir ekrana sahip
Akıllı telefon dünyasında, sızıntılar oldukça sık yaşanan bir durum. Şirketlerin devasa yapısı, basının ve teknoloji meraklılarının öğrenme isteğiyle birleşince sık sık bir sızıntı gerçekleşiyor. Bu bazen ortaya çıkacak telefonun görselleri, bazen fiyatı, bazen ise sadece özellikleri oluyor. Oldukça sık yaşanan bu durum, meraklılarının yeni çıkacak teknolojilerle daha erken tanışmalarına neden oluyor. Özellikle bazı şirketler, bunu ücretsiz bir reklam kampanyası olarak kullanmakta. Yakında çıkması beklenen Xiaomi Mi 11 Lite, bu sızıntılardan payına düşeni aldı. Güvenilir bir kaynak tarafından ortaya çıkarılan görseller sayesinde, telefonun tasarımı konusunda bilgi sahibiyiz. Genel anlamda Mi11 ile oldukça benzer bir tasarım diline sahip olan model, ufak detaylarla sıyrılıyor. Bunlardan en belirgin olanı is ekran tarafında. Xiaomi Mi 11 Lite, ekran tarafında kavisli yerine düz bir panel tercih etmiş. Kavisli ekranlar görsel açıdan çok iyi dursa bile telefonun fiyatını ve zarar görme şansını arttırıyor. Modelin Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ile geleceği de ortaya çıkan sızıntılardan biri. Hakkında çok fazla şey bilinmeyen modelin yakında tanıtılması beklenmekte. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!
Vivo iQOO Neo 5 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon kullanıcıları ile mart ayında buluşacak.
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Vivo iQOO Neo 5 Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getiriyor. Yeni ürünlerle piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefon geliştiriyor. iQOO Neo 5 modeli için geri sayıma geçen firma, önümüzdeki ay akıllı telefonu tanıtacak. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca firmanın neden Snapdragon 888 işlemcisini tercih etmediği ise merak konusu.
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Detaylı teknik özellikleri ne yazık ki belli olmayan Vivo iQOO Neo 5, Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bununla birlikte cihazın bir adet de 16 MP değerinde ön kamerası olacak. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 88W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Akıllı telefon arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip olacak. Kameralar ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Akıllı telefonun 460 ile 570 dolar arası bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62 resmi olarak duyuruldu
Devasa bataryaya sahip akıllı telefon Samsung Galaxy F62, resmi olarak çıktı. Orta sınıfın yeni gözdesi geliyor.
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Samsung, Dünya’nın en çok telefon satan şirketi. Özellikle her bütçeye hitap eden çok sayıda modele sahip olması ve her kullanıcıya hitap eden farklı seçenekler sunmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Galaxy S serisi gibi amiral gemisi modellerine de sahip olan Güney Koreli şirket, ne yazık ki bu modellerle istediği satış başarısını yakalayamıyor. Giriş ve orta seviye modeller, Samsung’un satış başarısının ciddi bir kısmını oluşturuyor. Bu sebeple bu modellere de en az S serisi kadar önem veren şirket, sık sık yeni telefonlarını piyasaya sürüyor. Bu alandaki çalışmalardan biri olan Samsung Galaxy F62, 7.000 mAh’lık devasa bataryasıyla tanıtıldı.
Samsung Galaxy F62
Güney Koreli teknoloji devi, orta sınıfa konumlandırılan telefonunu tanıttı. Samsung Galaxy F62, oldukça alışık olduğumuz bir tasarımla geliyor. neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahipken, ön tarafta ortaya konumlandırılmış delikli bir kamera ve arka tarafta ise kare şeklinde dörtlü bir kamera tasarımı bizi karşılıyor. Telefon parmak izi okuyucusunu ekran altına konumlandırmak yerine, güç tuşuna yerleştirmiş. İşlemci tarafında ise Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9825 kullanılmakta. Bu işlemci daha önce bazı Note 10+ modellerinde karşımıza çıkmıştı. Telefonun 6,67 inç AMOLED ekranı FHD+ çözünürlüğünde ve standart 60Hz tazeleme hızı sunmakta. 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip model, 7.000mAh büyüklüğünde, 25W’lık bataryaya sahip. Ön tarafta 32 MP’lik kamera bulunurken, arka tarafta 64MP+12MP+5MP+5MP’lik dörtlü kamera dizilimine sahip. Bunlar ana kamera, ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörü gibi alışık olduğumuz özellikler. Model kutudan ONE UI 3.0 destekli Android 11 ile çıkıyor. Lazer yeşili, lazer mavisi ve lazer grisi olarak üç farklı renk seçeneği ile gelen Samsung Galaxy F62, 330 dolar fiyat etiketine sahip. Özellikle 8 GB versiyonu isterseniz bu fiyat 360 dolara çıkıyor. Bu oldukça makul bir fiyat. Özellikle konuyla ilgili haberler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A02s modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Samsung uygun fiyatlı akıllı telefonu Galaxy A02s modelini Türkiye’de satışa sundu. Şirketin yeni akıllı telefonu, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli şirket; merakla beklenen Samsung Galaxy A02s modelini Türkiye pazarında resmi garantili olarak satışa sundu.
Galaxy A02s; 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğünde HD+ bir ekrana sahip. Ayrıca cihaz ön kısmında 5MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriyor. Arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veren Galaxy A02s, 13MP‘lik ana kamerasının yanında iki adet 2MP’lik kamerayı daha barındırıyor.
Performansını Snapdragon 450 yonga setinden alan Galaxy A02s, işlemciyi 3GB RAM bellek ile destekliyor. Ayrıca depolama tarafında; 32GB veya 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Galaxy A02s, 5000mAh‘lik bataryasını 15W hızlı şarj desteği ile dolduruyor.
Samsung Galaxy A02s modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+
- İşlemci: Snapdragon 450
- RAM: 3 GB
- Depolama: 32 GB veya 64 GB
- Ön Kamera: 5MP
- Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5,000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)
Son olarak şirketin resmi satışa kanalına giren Samsung Galaxy A02s, Türkiye’de üç farklı renkte ve iki farklı depolama seçeneğiyle elde edilebiliyor. Modelin Türkiye başlangıç fiyatı ise 2.499 TL seviyesinde yer alıyor.
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