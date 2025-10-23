Geliştirdiği mobil takip cihazlarıyla Türkiye’de ve dünyada

önemli bir yer edinen Arvento, denizlerdeki ustaların heyecan dolu mücadelesine bir kez daha teknolojisiyle yön verdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Knidos Cup – Ustaların Yarışı”, 17–19 Ekim tarihleri arasında Datça–Knidos rotasında gerçekleştirildi. Datça Yat Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışta, 150 sporcu modern yelken sporuyla tarihi denizcilik kültürünü buluşturarak kıyasıya mücadele etti.

Yarış, Türk denizciliğinin unutulmaz isimlerinden, “Denizlerin Baronu” olarak anılan Bülent Görgün’ün anısına gerçekleştirildi. Görgün’ün denizcilik vizyonu ve tutkusu, etkinliğe anlam ve ilham kattı.

Arvento Tekne Takip Sistemi ile Denizlerde Hassas ve Güvenilir Takip

Knidos Cup boyunca yarışan teknelerin rotaları, Arvento’nun gelişmiş tekne takip sistemleri ile anlık olarak izlendi.

Yarışmacılar, Arvento teknolojileri sayesinde performanslarını takip ederek en doğru stratejiyi belirlerken; organizasyon ekibi de yarışın adil, güvenilir ve şeffaf şekilde ilerlemesini sağladı.

Zorlu deniz koşullarında üstün performans sunan Arvento Tekne Takip Sistemi, dünyanın en yüksek koruma standardı IP69K sertifikasına sahip yapısı, su ve toz geçirmezliği, darbe dayanımı ve uzun batarya ömrüyle dikkat çekiyor.

Montaj gerektirmeyen, bataryalı ya da doğrudan elektrik bağlantılı modelleriyle hem sporcular hem de hakemler için büyük kolaylık sağlayan sistem, denizlerde kesintisiz takip ve yüksek güvenilirlik sunuyor.

Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan: “Knidos Cup, denizcilik tutkusunu teknolojiyle buluşturan özel bir organizasyon.

Arvento olarak bu heyecanın bir parçası olmak, hem denizlerde güvenli ve şeffaf bir yarış ortamı sağlamak hem de inovasyonun spora dokunduğu bir alan yaratmak bizim için büyük bir anlam taşıyor.” dedi.