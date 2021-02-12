Xiaomi Mi 11 Ultra YouTube’da ortaya çıktı

Xiaomi Mi 11 Ultra, Filipinli bir Youtuberın Tech Buff PH isimli kanalında yayınladığı videoda ortaya çıktı. Daha önce de Weibo hesabı Digital Chat Station, cihazla ilgili bazı detayları paylaşmıştı. Bu paylaşıma göre Mi 11 Ultra, 2K çözünürlükte ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelecek. Telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bunlara ek olarak 67W kablosuz şarj desteği sunacak.

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Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin YouTube videosundaki detayları:

Videoda telefonun siyah ve beyaz renk varyantları var. Mi 11 Ultra’ın delikli yapıda bir selfie kamerası var. Önceki sızıntılarda selfie kamerasının 20MP çözünürlükte olduğu iddiaları vardı. Telefonun arkasında ise kamera yapısına entegre olarak bir de küçük ekran görmek mümkün. Cihazın 50MP ana, 48MP geniş açılı ve 48MP telefoto lensli kameraları olacağı tahmin ediliyor. Arka kameraların olduğu kısımda “120X ULTRA PIXEL AI CAMERA” ibaresi mevcut. Cihazın dijital dahil olmak üzere 120x zoom yapabileceği düşünülebilir.

Söylentilere göre Xiaomi Mi 11 Ultra gücünü Snapdragon 888 mobil platformundan alacak. Cihaz LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 standardında depolama sunacak. Ayrıca 67W kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği ile gelecek. Telefonun 5.000mAh kapasiteli pili ile başka telefonlar da 10W hızda şarj olabilecek.

Akıllı telefonun ekranı 2960×1440 (WQHD+) çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Ekran ayrıca ultra kavisli yapıda, 6,8 inç boyutunda ve OLED olacak. Telefonun IP 68 toz ve su geçirmezlik sertifikası ve Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş ekranla çıkması beklentileri mevcut.

Xiaomi Mi 11 Ultra’nın ne zaman ve hangi satış fiyatıyla piyasaya çıkacağı henüz belli değil. Ancak bir iki ay içerisinde piyasaya çıkması olası.

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