Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesini alacak akıllı telefonlarının listesini paylaştı
Xiaomi, 8 Şubat’ta global tanıtımını gerçekleştirdiği MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünü ilk etapta vereceği akıllı telefonların listesini açıkladı. Redmi ve Poco modellerinin de bulunduğu listede, ayrıca Xiaomi’nin üst düzey ve orta seviye akıllı telefonları yer alıyor.
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Xiaomi 8 Şubat’ta yaptığı etkinlikte, Mi 11 serisinin global tanıtımını gerçekleştirmişti. Fakat Xiaomi’nin tanıttığı tek şey Mi 11 serisi değil; şirket, aynı zamanda MIUI 12.5’le alakalı da bilgiler vermişti. Bunların yanında Xiaomi, MIUI 12.5 alacak telefonlar listesini de paylaştı.
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Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre, MIUI 12.5 alacak telefonlar arasında yalnız şirketin kendi telefonları yok; ek olarak Xiaomi’nin alt markaları Redmi ve Poco modelleri de MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar listesinde bulunuyorlar. Güncellemeyi 2021 yılı içerisinde iki etapta cihazlarına ulaştırmayı planlayan Xiaomi, dağıtıma amiral gemisi telefonlarından başlayacak.
2021’in ikinci çeyreğinde MIUI 12.5 kullanıcı arayüz güncellemesini alması beklenen amiral gemisi cihazlar:
- Xiaomi Mi 11
- Mi 10T ve Mi 10T Pro
- Mi 10 ve Mi 10 Pro
Xiaomi, MIUI 12.5’i evvela yukarıda listelenen akıllı telefonlarına dağıtmaya başlayacağını belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenen dağıtım sürecinde, bu telefonları Xiaomi’nin diğer modelleri takip edecekler.
2021’in ikinci çeyreğinin devamında MIUI 12.5 kullanıcı arayüz güncellemesini alması beklenen cihazlar:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9S / Redmi Note 9T
- Redmi Note 8 Pro / Redmi 9
- Poco F2 Pro
- Poco X3 NFC
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MIUI 12.5’in özellikleri
- Yeni açılış animasyonu
- Yeni süper duvar kağıtları
- Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor
- Bildirim seslerinde doğa sesleri
- Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş
- Yeni güç menüsü
- Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş
- Ses açma kapama animasyonu
- Ekran kilitleme/açma sesi
- Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi
- Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon
- Hızlı notlar
- Gizlilik koruması
- Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler
Diğer tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Infinix Smart 5 Helio G25 ile tanıtıldı
ÜlkemizdeBaytell iş birliği ile akıllı telefon üretimini başlayacak olan Infinix, Smart 5 modelini tanıttı. Telefon, Helio G25 ve 6,000 mAh batarya ile geliyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, küçük ama kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan şirket, Hindistan gibi pazarlarda oldukça tercih ediliyor. Şirket ülkemizde özellikle, Baytell ile yaptığı iş birliği ile adını duyurdu. İki şirket, birlikte Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Konunun detayları henüz belli olmasa bile, bu ülkemiz için oldukça önemli bir haber. Xiaomi, Oppo ve Samsung gibi diğer markalar da benzer şekilde yerli üretim için kolları sıvamış durumda. Yerli üretim modeller için artık gün sayılsa bile, üreticiler yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Infinix, Smart 5 modelini, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte tanıttı.
Infinix Smart 5
Şirket, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte telefonu tanıttı. Infinix Smart 5, aslında şirketin Hot 10 Play modelinin, yeniden isimlendirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6,82 inç HD+ IPS LCD bir ekrana sahip. İşlemci tarafında MediTek’in Helio G25 çipsetiyle beraber geliyor. Ön tarafta 8 MP’lik kameraya sahipken, arkada ise, 13MP + 5MP + 2MP üçlü bir kamera dizilimine sahip. 2 GB ve 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneğiyle gelen telefon, kutudan Android10Go ile çıkıyor. Parmak izi okuyucusuna sahip model, bu sensörü uzun süredir görmediğimiz şekilde telefonun arka tarafına konumlandırmış. Yeşil, siyah, mavi ve mor şeklinde dört renk bulunacak telefon, 123 dolar fiyat etiketiyle satılmakta. 18 Şubat’ta satışa çıkacak olan modelin, ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda şu an için net bir bilgi yok. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S21’in bazı özelliklerini Galaxy S20 FE’ye getirdi
Samsung, Galaxy S21’lerle beraber kullanıma sunduğu One UI 3.1 kullanıcı arayüzünü Galaxy S20 için yayınladı. Aynı güncellemenin yakında 2020’de çıkan diğer Samsung amiral gemilerine de geleceği bildiriliyor.
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Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S21 serisiyle birlikte One UI kullanıcı arayüzünün en son sürümünü tanıtmıştı. Aslında bakarsanız One UI 3.1 arayüz güncelleştirmesi, özünde One UI 3.0’dan pek farklı değil; ancak güncellemede selefine nazaran birkaç yararlı ek özellikler ve iyileştirmeler yer alıyor.
Galaxy S21 serisinde bulunan One UI 3.1, Galaxy S20 FE’ye de geldi
G781BXXU2CUB5 yazılım sürümüne sahip yazılım güncellemesi; Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki Samsung kullanıcıları tarafından yüklenebilir durumda. Önümüzdeki birkaç hafta içindeyse Samsung’un One UI 3.1’i geri kalan bölgelere yayınlayacağı ifade ediliyor.
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SamMobile’ın açıklamasına göre One UI 3.1 güncellemesi, beraberinde Duo ve WhatsApp gibi uygulamalarda özel görüntülü görüşme efektleri getiriyor. Bununla birlikte Google’ın Discover feed entegrasyonu gibi kullanıcı dostu küçük entegrasyonlar da barındıran One UI 3.1’de artık fotoğrafları paylaşmadan evvel, GPS konum verilerini kolaylıkla kaldırmak mümkün olacak.
Güncelleme Türkiye’de kullanıma sunulduğunda, Galaxy S20 FE’nizde bildirim alacaksınız. İsterseniz güncellemeyi manuel olarak Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle seçeneğine giderek de kontrol edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisi, kutusunda şarj aletiyle gelecek!
Geçtiğimiz ayın sonlarına doğru güvenilirliği yüksek bir kaynak, OnePlus 9 serisinin 4.500 mAh batarya ile geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ise popüler sızıntıcı Max Jambor, OnePlus‘ın yeni serisinin kutusundan şarj cihazının çıkacağını söyledi. Ayrıca önceki sızıntıları da bu paylaşımıyla birlikte onayladı. Jambor, kutudan çıkan şarj aletinin kaç W olacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak tahminlere göre kutudan çıkan şarj aletinin hızı, cihazın desteklediği maksimum hız ile aynı olacaktır.
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OnePlus 9 serisi, kaç mAh batarya ile gelecek?
Twitter‘da, cihazın batarya kapasitesini gösteren yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre her iki telefonda da çift hücreli pil teknolojisi mevcut. Twitter paylaşımında, cihazların 4500 mAh batarya kapasitesi ile geleceği belirtiliyor. Kaynağa göre OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarjı destekleyecek. Taban modelin de bu hızı desteklemesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca yine sızıntılara göre her iki cihaz da kablosuz hızlı şarjı destekliyor olacak. Bu şarj hızının 45W’a kadar çıkması olası. Lite model hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
OnePlus’ın yeni amiral gemisi serisi hakkında bugüne kadar neler ortaya çıktı?
OnePlus 9 serisi, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Her iki telefon da 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Bununla birlikte, pro model 6.78 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir panel kullanacak. Ancak taban modelde 6.56 inçlik Full HD+ çözünürlüklü bir ekran karşımıza çıkacak. Serinin mart ayında geleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla şey duyabiliriz.
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