ÜlkemizdeBaytell iş birliği ile akıllı telefon üretimini başlayacak olan Infinix, Smart 5 modelini tanıttı. Telefon, Helio G25 ve 6,000 mAh batarya ile geliyor.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, küçük ama kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan şirket, Hindistan gibi pazarlarda oldukça tercih ediliyor. Şirket ülkemizde özellikle, Baytell ile yaptığı iş birliği ile adını duyurdu. İki şirket, birlikte Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Konunun detayları henüz belli olmasa bile, bu ülkemiz için oldukça önemli bir haber. Xiaomi, Oppo ve Samsung gibi diğer markalar da benzer şekilde yerli üretim için kolları sıvamış durumda. Yerli üretim modeller için artık gün sayılsa bile, üreticiler yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Infinix, Smart 5 modelini, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte tanıttı.

Infinix Smart 5

Şirket, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte telefonu tanıttı. Infinix Smart 5, aslında şirketin Hot 10 Play modelinin, yeniden isimlendirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6,82 inç HD+ IPS LCD bir ekrana sahip. İşlemci tarafında MediTek’in Helio G25 çipsetiyle beraber geliyor. Ön tarafta 8 MP’lik kameraya sahipken, arkada ise, 13MP + 5MP + 2MP üçlü bir kamera dizilimine sahip. 2 GB ve 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneğiyle gelen telefon, kutudan Android10Go ile çıkıyor. Parmak izi okuyucusuna sahip model, bu sensörü uzun süredir görmediğimiz şekilde telefonun arka tarafına konumlandırmış. Yeşil, siyah, mavi ve mor şeklinde dört renk bulunacak telefon, 123 dolar fiyat etiketiyle satılmakta. 18 Şubat’ta satışa çıkacak olan modelin, ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda şu an için net bir bilgi yok. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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