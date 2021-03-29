Xiaomi Mi 11 Ultra modeli tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil amiral gemisi, kamera özellikleri ile ön plana çıkıyor.

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Xiaomi, Çin’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirerek en güçlü akıllı telefonlarından biri olan Mi 11 Ultra’yı duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung tarafından geliştirilen 6.81 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü AMOLED ekran yer alıyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve HDR10+ desteğini de beraberinde getiriyor.

Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11 Ultra, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 256 GB veya 512 GB’lık modelleri yer alıyor.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisinde Samsung tarafından geliştirilen 50 Megapiksel ISOCELL GN2 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 48 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX586 ultra geniş açılı ve yine aynı sensörün kullanıldığı telefoto kamera eşlik ediyor. Ayrıca cihazın ön tarafında ise 20 Megapiksel geniş açılı selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik birimi: Adreno 660

RAM: 8 veya 12 GB

Depolama: 256 veya 512 GB

Ekran: 6,81 inç 3200 x 1440 piksel çözünürlük, Super AMOLED, 120 Hz tazeleme hızı

Arka Kamera: 50 MP, f/1,95 + 48 MP, f/2,2 + 48 MP, f/4,1

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5.000 mAh (67W Kablolu veya kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12

Son olarak Xiaomi Mi 11 Ultra modelinin en çok merak edilen fiyatları da belli oldu. Söz konusu cihazın başlangıç modeli 8 GB/256 GB’lık modeli için yaklaşık 913 dolar isteniyor. Ayrıca 12GB/256 GB’lık için 989 dolar belirlenirken, 12GB/512 GB’lık model için de 1065 dolar belirlenmiş.

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