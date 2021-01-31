Xiaomi Mi 11 Ultra, ilk detaylarıyla ortaya çıktı

Xiaomi, önümüzdeki günlerde amiral gemisi modeli Mi 11’in Avrupa lansmanını düzenleyecek. Çin’den gelen bilgiler ise serinin tepe modeli Xiaomi Mi 11 Ultra ile ilgili ipuçları veriyor.

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Xiaomi Mi 11 Ultra yakında geliyor: İşte ilk detaylar!

Weibo hesabı Digital Chat Station, Xiaomi’nin yeni telefonuyla ilgili bazı bilgiler paylaştı. Mi 11 Pro’dan daha güçlü olduğu belirtilen paylaşımda model ismi bulunmuyor. Ancak gizemli modelin, geçtiğimiz yıl duyurulan Ultra versiyonunun devamı olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla isim tarafındaki bu bilginin yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu belirtelim.

Geliştirme aşamasında olduğu belirtilen Xiaomi Mi 11 Ultra, tahminlere göre ekran ve batarya tarafında ayrışacak. 2K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, dört kenardan kavisli yapıya sahip olacak. Bunun yanı sıra ön kamera için tek delikli ekran yapısı da yerini koruyacak. Telefonda yer alacak çift bataryanın kapasitesiyle ilgili bilgi bulunmazken, Mi 11’den büyük olacağının altı çiziliyor. Ayrıca 67W kablosuz şarj desteği ise paylaşılan ilgi çekici detaylar arasına yer alıyor.

Pro versiyonuyla aynı kamera paketini paylaşması beklenen Mi 11 Ultra, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacak. Bu kilit detaylar dışında ise elimizde cihazla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Son olarak bazı kaynaklara göre Mi 11 Ultra modelinin yılın ikinci yarısında tanıtılacağını belirtelim.