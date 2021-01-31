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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Razer’ın en yeni ve en iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından biri olan Razer BlackShark V2 Pro modeline bakıyoruz. Ürün, kablolu deneyimini kablosuza taşıyabilen ender üst seviye kulaklıklardan biri konumunda.
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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro
Dünyanın en popüler oyuncu markalarından biri konumunda olan Razer, Opus gibi tamamen müzik odaklı ses deneyimi de sunmayı başardı. Ancak, bu incelememizdeki konuğumuz ise BlackShark V2 Pro. Markanın hali hazırda, Tresher, Nari gibi serileri varken tam espor odağı ile gelen BlackShark ailesinde ise üç model var. BlackShark V2 X, BlackShark V2 ve bu incelememize konu olan BlackShark V2 Pro.
Tasarımsal olarak gerçekten Razer’dan beklenmeyecek kadar sade tasarım ile geliyor. Evet, Razer’dan büyük, gösterişli bir tasarım bekleriz. Ancak BlackShark V2 ailesinde ve Opus’ta bu durumu sadeliğin getirdiği bir şıklık var.
Kulaklıkta yer alan pedler çok rahat. Akıllı köpük içeren bu pedler hem takarken kulağınızın ve kafanızın şeklini alabiliyor, hem de rahat, havalanan yapısı ile ne ağrı ne de terletme derdi var. 65 mm x 40 mm boyutlarında olan bu kulak kısmı, benim kulağımı rahatlıkla sarıyor. 320 gram ağırlığı ise hissedilmiyor bile.
50 mm özel sürücüler
Performans kısmına geldiğimizde ise Razer TriForce Titanium 50 mm sürücüleri kullanan ve daha iyi rezonans sağlayan bir tasarım ile geliyor. Yanı klasik bir 50 mm sürücü değil, geliştirilmiş bir yapı var. Daha net midler, daha parlak tizler ve derin ve hissedilir bir bass deneyimi sunabiliyor. THX desteği de cabası.Pro yapan özelliği ise Hyperspeed destekli kablosuz da kullanılabiliyor olması. Buna değinmeden önce hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir olması cihazın en sevdiğim yönü oldu. Her ne kadar Hyperspeed ile gecikmesiz bir kablosuz deneyim sunduğu bariz olsa da kablolu kullanma seçeceği bence BT kulaklıklarda olmalı idi ki bunda da sağlamışlar.
9.9 mm değerindeki çıkarılabilir mikrofonu ise Razer HyperClear olarak geçiyor. Ve bu gerçekten sesinizi karşıya sorunsuz ve temiz bir şekilde aktarabiliyor. Ben mikrofon için genellikle Razer Sieren X tercih ediyorum. Ama benzer sonuçları verebilecek kadar geliştirilmiş olması sevindirici. Aynı zamanda Synapse üzerinden ses yükseltme, netleştirme ya da gürültü engelleme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Mikrofon için özel ekolayzer ayarı olması da güzel. Böyece kendi ses tarzınıza göre en iyi ve en doğru ayarı yapabilmenizi sağlıyor.
Ne ararsan var!
Oyun modu ile oyunlara göre en doğru çevresel sesi alabilme desteği var. Ayrıca ekolayzer ile yine istediğiniz düzenlemeyi yapabilme özelliği sunuyor. Bass severler için Bass boost özelliği gibi detayları ile gerçekten esporcu olun olmayın seveceksiniz. Kaliteli bir oyun/müzik karışımı kulaklık arayanlar için ideal yapıda. Toplamda ise TR piyasasının en iyilerinden biri olmuş. Çünkü müzik odaklı kulaklıklar oyunlarda bir adım geri kalırken, oyun odaklılar da güzel müzik deneyimi veremezler. Razer BlackShark V2 Pro ise bu iki deneyimi de tatmin edici seviyede verebiliyor. Taşıma çantası da hafif ve kullanışlı.
Genel olarak baktığımızda rakibi olan Logitech G Pro X’i de kullanmış biri olarak BlackShark V2 Pro’yu daha çok beğendim. Daha rahat, kullanışlı ve en önemlisi de keyifli. Fiyat konusunda tuzlu olsa da alan kişiler fazlasıyla memnun kalacaklardır.
Aksesuar
100W Hızlı Şarj Destekli GaN Teknolojili Adaptörler!
Mobil aksesuar üreticilerinden olan Mcdodo, 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için bugüne kadarki en yüksek şarj hızı sunan adaptörler üretti.Tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de 499 TL’lik fiyatıyla satışa çıkacak.
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Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasında öne çıkmayı hedefliyor. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, Mcdodo’nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo’nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunduğunun altını çiziyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ettiğini de belirtiyorlar.
Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini iddia ediyor. 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlayan ve Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebildiğini iddia ediyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunduğunu belirtiyor.
Mcdodo GaN 100W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini belitiyor. Yine Type-C üzerinden 70 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.
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1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
realme Watch S incelemesi ile karşınızdayız. realme’nin uygun fiyatlı yapısına rağmen pahalı ürünleri aratmayan özellikleri ile gelen akıllı saati Watch S’in detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
Saatin özellikleri
Boyut: 259.5*47.0*12.0mm
Ağırlık: 48g
Ekran boyutu: 3.3cm(1.3”)
Çözünürlük: 360*360, 278 PPI
Tam dokunmatik ekran
Pil：390mAh
Pil ömrü: 15 gün (kalp atışı izleme özelliği açık halde)
Güç Tasarrufu Modunda Pil Ömrü: 20 Gün
Bluetooth 5.0
realme Link Uygulaması
Android 5.0+
iOS desteği
IP68 (1.5m) Su Direnci Seviyesi
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
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