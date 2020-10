Xiaomi Mi 11, Snapdragon 875 ile gelen ilk telefon olacak!

Snapdragon 875 yonga setiyle beraber gelecek olan Mi serisinin yeni modeli, bir dizi ayrıcalığa da sahip olacak. Çinli üreticiler arasında yonga setini ilk kullanacak olan Xiaomi, Qualcomm ile yaptığı anlaşmayla beraber işlemcinin bir süre Mi 11 modeline özgü kalmasını sağlayacak.

Sızıntı haberleriyle isminden sıkça söz ettiren Digital Chat Station, yeni paylaşımıyla beraber Xiaomi ve Qualcomm işbirliğinin devam edeceğini aktarıyor. Xiaomi Mi ailesinin merakla beklenen yeni üyesi, Snapdragon 875 yonga setini barındıran ilk Çinli telefon modeli olacak. Ayrıca Samsung S21 modeli de Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacak.

Xiaomi ile Qualcomm arasındaki sıkı işbirliği neticesinde pek de şaşırtıcı olmayan bu gelişme, cihazın oldukça güçlü olacağını gösteriyor. GizmoChina’da yer alan habere göre firmalar arasındaki anlaşma doğrultusunda Snapdragon 875 yonga seti, bir süreliğine yalnızca Mi 11 modeline özgü olacak. Uzmanlar bu ayrıcalığın aşağı yukarı bir ay süreceğini öngörüyor . Ancak Xiaomi ve Qualcomm anlaşması doğrultusunda Mayıs ayında duyrulan Redmi K30 5G Racing modeli, halen daha 768G yonga setini barındıran tek telefon. Bu bağlamda iki şirket arasında daha farklı bir anlaşma da yapılmış olabilir.

1+3+4 şeklindeki çekirdek dizilimiyle gelecek olan Snapdragon 875, Samsung Foundry tarafından üretilecek. 5G bağlantı teknolojisi barındıracak işlemcide X60 5G modem bulunacak. Qualcomm’un Aralık ayında gerçekleştirilecek teknoloji zirvesiyle beraber yeni yonga setini tanıtması bekleniyor.

Mi 11 ve Mi Mix 4 modellerinin mobil pazarda sabırsızlıkla beklendiği bir gerçek. Mi 11 -ya da Mi 20– modelinin 2021’den önce gelmeyeceği bilinse de Mix 4 modeli için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Xiaomi kanadında yer alacak üst seviye cihazlar için bazı sızıntı haberler geçtiğimiz aylarda gelmişti. Xiaomishka tarafından Mi Mix 4 modeli için ortaya atılan özellik sızıntıları, yavaş yavaş doğrulanmaya başladı. Digital Chat Station hesabının Twitter üzerinden paylaşmış olduğu bir diğer gönderi ise bu özellikler hakkında. Tweet’te yer alan özelliklerin hangi modele ait olduğu belli olmasa da Xiaomishka’nın sızıntılarıyla büyük oranda örtüşüyor.

