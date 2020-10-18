Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, Snapdragon 875 ile gelen ilk telefon olacak!
Snapdragon 875 yonga setiyle beraber gelecek olan Mi serisinin yeni modeli, bir dizi ayrıcalığa da sahip olacak. Çinli üreticiler arasında yonga setini ilk kullanacak olan Xiaomi, Qualcomm ile yaptığı anlaşmayla beraber işlemcinin bir süre Mi 11 modeline özgü kalmasını sağlayacak.
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Sızıntı haberleriyle isminden sıkça söz ettiren Digital Chat Station, yeni paylaşımıyla beraber Xiaomi ve Qualcomm işbirliğinin devam edeceğini aktarıyor. Xiaomi Mi ailesinin merakla beklenen yeni üyesi, Snapdragon 875 yonga setini barındıran ilk Çinli telefon modeli olacak. Ayrıca Samsung S21 modeli de Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacak.
Xiaomi ve Qualcomm işbirliği sürüyor
Xiaomi ile Qualcomm arasındaki sıkı işbirliği neticesinde pek de şaşırtıcı olmayan bu gelişme, cihazın oldukça güçlü olacağını gösteriyor. GizmoChina’da yer alan habere göre firmalar arasındaki anlaşma doğrultusunda Snapdragon 875 yonga seti, bir süreliğine yalnızca Mi 11 modeline özgü olacak. Uzmanlar bu ayrıcalığın aşağı yukarı bir ay süreceğini öngörüyor . Ancak Xiaomi ve Qualcomm anlaşması doğrultusunda Mayıs ayında duyrulan Redmi K30 5G Racing modeli, halen daha 768G yonga setini barındıran tek telefon. Bu bağlamda iki şirket arasında daha farklı bir anlaşma da yapılmış olabilir.
1+3+4 şeklindeki çekirdek dizilimiyle gelecek olan Snapdragon 875, Samsung Foundry tarafından üretilecek. 5G bağlantı teknolojisi barındıracak işlemcide X60 5G modem bulunacak. Qualcomm’un Aralık ayında gerçekleştirilecek teknoloji zirvesiyle beraber yeni yonga setini tanıtması bekleniyor.
Sızıntılar, Xiaomi Mi Mix 4 ya da Mi 11 modeline ait olabilir
Mi 11 ve Mi Mix 4 modellerinin mobil pazarda sabırsızlıkla beklendiği bir gerçek. Mi 11 -ya da Mi 20– modelinin 2021’den önce gelmeyeceği bilinse de Mix 4 modeli için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Xiaomi kanadında yer alacak üst seviye cihazlar için bazı sızıntı haberler geçtiğimiz aylarda gelmişti. Xiaomishka tarafından Mi Mix 4 modeli için ortaya atılan özellik sızıntıları, yavaş yavaş doğrulanmaya başladı. Digital Chat Station hesabının Twitter üzerinden paylaşmış olduğu bir diğer gönderi ise bu özellikler hakkında. Tweet’te yer alan özelliklerin hangi modele ait olduğu belli olmasa da Xiaomishka’nın sızıntılarıyla büyük oranda örtüşüyor.
The selling points that the Android flagship machine can achieve next year: 2K+120Hz center perforated screen, 200W+ fast charging system, Snapdragon 875, multi-bottom high-pixel all-focus image system, 150x± super zoom.
— Digital Chat Station (@StationChat) October 16, 2020
NotebookCheck’de yer alan sızıntı haberine göre yeni model, 2K çözünürlükte 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, Snapdragon 875 ve 200W hızlı şarj teknolojisiyle gelecek. Hangi model adını taşıyacak bilinmeyen cihazda 150 kat yakınlaştırma yapabilen bir de kamera yer alacak. Xiaomishka’nın iddiası ise yeni cihazın 150 MP değerine sahip bir kamera ve 100W hızlı şarj teknolojisiyle geleceği yönünde. Her ne olursa olsun yeni modellerin kullanıcılar için oldukça dolu bir paket sunacağı kuşkusuz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro RS Porsche Design sızdırıldı!
22 Ekim’de tanıtılacak Mate 40 serisinin RS Porsche Design versiyonu, sekizgen kamera tasarımıyla geliyor. RS Porsche Design, 2000€ fiyat etiketiyle piyasada yer alacak.
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Huawei, amiral gemisi sınıfı Mate 40 ailesini önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmana günler kala cihazların ekranı ve tasarımlarıyla alakalı oldukça farklı sızıntı haberleri de internette dolaşmaya başladı. Son sızıntılar, Mate 40 serisinin RS Porsche Design imzası taşıyan bir ‘premium’ versiyona da sahip olacağını gösteriyor. GizmoChina’nın haberine göre, daha önce gelen sekizgen kamera kompartımanı sızıntıları, RS Porsche Design versiyonuna ait.
Sekizgen kamera tasarımı, RS Porsche Design modeline ait
Twitter’da @RODENT950 isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görselde, cihazın parlak ve mat yüzeylere sahip arka kaplamaya sahip olduğunu göze çarpıyor. Birçok farklı kamera ve sensör bulunan sekizgen kamera kompartımanı ise klasik Mate serisi çizgisiyle merkeze konumlandırılmış. Dikey doğrultudaki çizgilerle beraber arka kısma, logo yerine Porsche Design ve Huawei yazısı yerleştirilmiş. Leica imzasını lenslerin yanında bulundurmayı sürdiüen tasarımcılar, selefindeki dev ‘PD’ logosundan vazgeçerek oldukça şık bir cihaz yaratmayı başarmış.
2000€😍
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 17, 2020
Sızıntı görselin sahibi olan hesap, cihazın arka panelinde seramik materyal kullanıldığını belirterek ayrıca cihazın bir de beyaz versiyonu bulunacağını öne sürüyor. Selefinden bir miktar ucuz olacak RS Porshce Design, 2000€ fiyat etiketiyle raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Tüm bunların dışında OLED ekran, yüksek RAM ve depolama seçeneği ile Kirin 9000 işlemcisini bünyesinde barındıracak model, Mate ailesiyle aynı özellikleri kullanıcılara sunacak.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon pazarının lideri Samsung
Counterpoint isimli teknoloji pazar araştırma şirketi tarafından yayınlanan rapora göre Samsung, en büyük payı elde ederek global akıllı telefon pazarının liderlik koltuğuna yeniden oturmayı başardı. Ayrıca Samsung, payını genişleterek Amerikan ambargosuyla boğuşan ikinci sıradaki Huawei’yle farkı büyüttü.
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Counterpoint tarafından yayınlanan rapora göre, Huawei’nin pazar payında ciddi bir düşüş yaşandı. 2020 yılının Ağustos ayı itibarıyla Huawei’nin global akıllı telefon pazar payı %16’ya düşmüş durumda. Bu düşüşün sebebi ise Huawei’nin maruz kaldığı Amerikan ambargosu. Samsung ise pazar payını %22 seviyesine çıkardı ve akıllı telefon pazarının liderliğini ele geçirdi. Counterpoint’in Nisan ayının ardından paylaştığı raporda Samsung’un pazar payı %20 seviyesindeydi. Güney Koreli şirket, kısa bir sürede payını %2 büyütmeyi başardı. Huawei’nin pazar payı ise Nisan ayının ardından %21 seviyesindeydi ve şirket lider konumdaydı. Ambargo sebebiyle Çinli teknoloji devinin pazar payında kısa bir sürede %5 düşüş yaşandı.
Rapora göre, üçüncü sırada ise %12 ile global akıllı telefon pazar payını korumayı başaran Apple bulunuyor. iPhone 12 serisinin tanıtımıyla birlikte şirketin pazar payında artış bekleniyor. Dördüncü sırada ise %3 büyümeyle birlikte akıllı telefon pazar payını %8 seviyesinden %11 seviyesine yükselten Xiaomi bulunuyor. Geri kalan üreticiler ise toplam global akıllı telefon pazarının %40’lık dilimini elinde bulunduruyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 ve iPadOS 14 kullanım oranları ortaya çıktı!
iOS 14 ve iPadOS 14’ün resmi olmayan günümüz kullanım oranları, özel bir şirketin yaptığı anket sonucuyla ortaya çıkartıldı.
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iOS ve iPadOS 14 kullanım oranları ne durumda?
Geçtiğimiz Eylül ayında Apple, iOS ve iPadOS 14’ü piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bir iş analizi şirketi olan Mixpanel’in yaptığı araştırmalara göre yeni yazılımın yüklenme oranı %43’e kadar ulaştı. Resmi olmayan verilere göre iOS/iPadOS 14 yüklenme oranı %43’e ulaşırken, iOS 13 %49 ile liderliğini korudu.
Geçen yılın iOS 13 kullanım oranıyla karşılaştırıldığında, iOS 14 geride kalıyor. Apple, her yıl en son yazılımını yükleyip kullanan cihazlarının sayısını açıklıyor, ancak bunu iOS 14 için henüz yapmadı.
Widget’larla birlikte kullanıcı deneyiminde büyük değişiklikler getiren iOS 14 ile karşılaştırıldığında iOS 13′ün en büyük yeniliği şüphesiz ki koyu mod özelliği sunmasıydı. Apple, iOS 14’ün kullanıcıların ana ekranlarını özelleştirmelerinde büyük bir sosyal medya eğilimini tetikleyeceğini ve muhtemelen insanların en yeni yazılıma güncelleme isteğinin artacağını düşünüyordu. Mixpanel’den gelen veriler, Apple’ın bu konuda biraz yanılmış olabileceğini gösteriyor.
Mixpanel’e göre, iOS ve iPadOS 14 kullanım oranları önümüzdeki haftalarda iOS/iPadOS 13’ü geçebilir. Aynı zamanda bazı kullanıcıların hala iOS 13’de kalmak istemesinin sebebi iOS 14 tarafından gelen düşük pil ömrü ve yavaş performans raporları da olabilir.