Türk sinemasının kalbinde özel bir yere sahip olan Adile Naşit, hayat hikâyesiyle yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun yaşamını konu alacak Adile Naşit filmi, hem nostalji rüzgarı estirecek hem de izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.

Adile Naşit filmi Adile Naşit oynayacak oyuncu kim?

Adile Naşit filminde Adile Naşit’i canlandıracak oyuncu kim? Başrolde, uluslararası başarılara imza atmış, Berlin Film Festivali’nden Gümüş Ayı Ödülü ile dönen Meltem Kaptan yer alacak. Meltem Kaptan, güçlü performanslarıyla bilinirken, bu kez Türkiye’nin en sevilen karakterlerinden birini canlandıracak olmasıyla heyecan uyandırıyor.

Yönetmen koltuğunda duygusal anlatımı ve dönem filmleriyle tanınan Çağan Irmak’ın oturduğu yapım, Mayıs ayında sete çıkacak. BKM imzası taşıyan bu proje, sadece bir Adile Naşit filmi olmanın ötesine geçerek Yeşilçam kültürüne de saygı duruşu niteliğinde olacak.

Filmde usta tiyatrocu Gazanfer Özcan’ın torunu Tarık Ündüz de rol alacak. Müjde Ar karakterinin ise Seda Bakan tarafından canlandırılması bekleniyor. Meltem Kaptan’ın Adile karakteriyle ne kadar içten bir bağ kuracağı şimdiden merak konusu.

Türk sinemasının unutulmaz yıldızı Adile Naşit, Münir Özkul ve Kemal Sunal gibi dev isimlerle yer aldığı filmlerle milyonların kalbine dokunmuştu. Şimdi onun hayatı, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Adile Naşit hayatı boyunca güldüren ama bir o kadar da duygulandıran yönleriyle tanınmıştı; bu film ise o yönleri derinlemesine keşfetme fırsatı sunacak.

İlginizi Çekebilir: Behzat Ç Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı! Ne Zaman Geliyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.