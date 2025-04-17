Çinli otomotiv üreticileri, son dönemlerde artan ek gümrük vergileri nedeniyle Avrupa’da üretim tesisleri kurmak için hızla harekete geçti. Çinli MG markası da bu kapsamda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Avrupa pazarında ciddi bir büyüme yaşayan MG, artık taşıma yerine doğrudan üretim yaparak maliyetlerini azaltmak istiyor. Bu gelişme, MG Türkiye fabrikası iddialarını daha da güçlendirmiş durumda. MG Türkiye yatırımı gerçek olabilir.

MG Türkiye fabrikası için sinyal verildi! Çinli dev, Avrupa planlarında Türkiye’yi öncelikli görüyor

Şirketin bağlı bulunduğu SAIC grubu, hali hazırda Avrupa’ya ihraç ettiği MG otomobil modelleri için %10’luk gümrük vergisine ek olarak %35,3 oranında ilave vergi ödüyor. Bu yükten kurtulmak için Avrupa’da sıfırdan bir üretim tesisi kurmayı planlayan MG, kararını bu yaz açıklayacak. MG Türkiye fabrikası seçeneği ise, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması bulunması nedeniyle oldukça güçlü bir ihtimal diyebiliriz.

Gelen bilgilere göre MG, mevcut bir tesisi satın almak yerine üretim kapasitesi yıllık 100 bin adet olacak yeni bir tesis inşa etmeyi hedefliyor. Eğer proje onay alırsa, 12 ila 16 ay içinde üretim başlayabilir. Ayrıca fabrikanın üretime geçmesinin ardından kapasite artırımı yerine ikinci bir MG fabrikasının inşası da gündeme gelebilir. Bu da MG Türkiye fabrikası olasılığını daha da önemli hale getiriyor.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler de aday olarak gösteriliyor. Ancak bu ülkeler AB’nin Çin araçlarına uyguladığı ek tarifelere karşı çıkmış olmalarıyla dikkat çekiyor. Buna karşın Çin hükümeti, kendi üreticilerini bu ülkeler dışındaki bölgelere yatırım yapmaları konusunda uyarıyor. Bu da MG markasının Türkiye’yi yatırım üssü olarak seçmesini daha olası kılıyor.

MG otomobil ailesinin Türkiye’de üretilmesi, iç pazar fiyatlarını da olumlu etkileyebilir. Şayet MG Türkiye fabrikası hayata geçerse, yerli üretim avantajıyla birlikte hem istihdam hem de ihracat açısından önemli bir kazanım sağlanmış olacak. Gözler şimdi MG‘nin yaz aylarında açıklayacağı nihai kararına çevrilmiş durumda.

BYD gibi markaların ülkemize yatırım yapması sektörü memnun eden ve canlandıran gelişmeler arasında yer alıyor. MG’nin de Türkiye fabrikası için yatırım yapacak markalar arasında yer alması, Türk otomotiv sektörü açısından heyecan verici bir gelişme.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli devlerin ülkemize yapacağı yatırımlar sektör için olumlu mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!