Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.
Akıllı Ev
TP-Link Tapo L510E akıllı ampul satışa çıkıyor
Ağ ürünlerinin yanı sıra akıllı ev ürünleri de üreten TP-Link, yeni akıllı ampulü Tapo L510E modelini duyurdu. Tapo L510E, kolay kurulabilirlik, programlanabilme ve güvenlik gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
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TP-Link Tapo L510E neler sunuyor
Tapo serisinin Türkiye’de satışa sunulan akıllı priz ve ev güvenlik kamerası modellerine ek olarak; L510E model akıllı ampul de TP-Link tarafından kullanıcılara sunuldu. Ürünün TP-Link tarafından tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 12,80 USD (96,90 TL). Tapo L510E’yi satın alan kullanıcılar, tak-çalıştır özellikli, akıllı telefon uygulamasından yönetilebilen, dim özelliğine sahip, programlama yapılabilen ve sesle komut edilebilen bir akıllı ampule sahip oluyorlar.
Tapo L510E ile evde farklı atmosferlere uygun aydınlatma ve ambiyans yaratılabiliyor. Işık ayarları kaydettikten sonra; istediğiniz zaman kaydettiğiniz ayarlara dönüş yapabiliyorsunuz. Örneğin film izlemek için farklı bir ayar, yemek için farklı bir ayar kaydedilip, ortama uygun kayıt seçilerek; ışık istenilen düzeye getirilebiliyor.
TP-Link, Tapo akıllı ev ürünleri için yazılım desteği de sunuyor. Bu sayede Android ve iOS destekli Tapo uygulaması ile, Tapo ürünlerinin kurulumu ve yönetimi gerçekleştirilebiliyor. Tapo L510E akıllı ampulün kurulumu için hiçbir ek cihaz (hub vb) gerekmiyor. L510E’yi satın alan kullanıcılar, Tapo uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyip, uygulamadaki yönergeleri izleyerek cihazı birkaç dakikada çalışır hale getirebiliyorlar. Daha sonra bu uygulama üzerinden ampulün bütün ayarlarını yapmak, evden uzaktayken açıp kapatmak ya da programlamak, ışığı kısmak vb. işlemler yapılabiliyor. Bu uygulama sayesinde akıllı telefonlar ışıkları kontrol eden bir uzaktan kumanda gibi de kullanılabiliyor. Örneğin gece karanlıkta eve gelindiğinde ışık anahtarını bulmak yerine akıllı telefondan evin ışığını yakmak, birçok kullanıcı için büyük kolaylık sağlıyor. Banyonun ışığını açık unutup salona geldiğinizde ise geri dönmeye gerek yok; bunun yerine akıllı telefonunuzdan banyonun ışığını tek dokunuşla kapatabilirsiniz.
Ev güvenliğiniz için “Dışarıda Modu”
Akıllı ev ekosistemi oluşturabilmek için Tapo L510E’de çeşitli programlar düzenlenebiliyor. Örneğin gün doğumu ve gün batımı modları oluşturarak; saat dilimine göre ev ışığı otomatik olarak uygun ayara getirilebiliyor. Ya da belirlenen saatte çocuk odasının ışığı otomatik olarak kapatılabiliyor ya da kısılabiliyor. Bu programlama, uygulama üzerinden ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda, şekillenebiliyor.
Tapo L510E akıllı ampulün bir diğer önemli özelliği ise, tatile ya da seyahate çıktığınızda, siz evden uzakta iken evde birileri varmış izlenimi yaratmak için ışıkların açılıp kapanmasının sağlanabilmesi. Tapo uygulamasında yer alan ‘Dışarıda Modu’ seçilerek, ışıklar rasgele açılıp kapanabiliyor. Bu da evde biri olduğu izlenimi yaratıyor ve evin güvenliği artırılmış oluyor. Ayrıca Tapo L510E akıllı ampul, ses ile de komut edilebiliyor. Amazon Alexa ve Google Asistan desteği olan ampulü ‘Alexa, ışığı aç’ ya da ‘Hey Google, yatak odasının ışığını kıs’ gibi komutlarla yönetmek mümkün. Normal LED ışıklardan daha az enerji tüketen Tapo L510E akıllı ampul ile ayrıca enerji tasarrufu da yapabiliyorsunuz. Bu hafta içinde Türkiye’de satışa sunulacak Tapo L510E, kaliteli ve kolay kullanıma sahip bir akıllı ampul almak isteyenler için uygun bir çözüm olacak gibi görünüyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Ev
Xiaomi MIJIA markası akıllı evcil hayvan su sebilini tanıttı!
Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili sayesinde evcil hayvanınız artık daha güvenle su içecek. Xiaomi MIJIA yeni ürününün piyasaya çıkış tarihini 25 Eylül olarak açıkladı.
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Evcil hayvanlar için su sebili: Xiaomi MIJIA Smart Pet Water
Xiaomi MIJIA markası, 25 Eylül’de akıllı bir ev ürünü piyasaya süreceğini bizlere açıkladı. Ürün, MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili olarak çıkacak ve Çin’de 169 yuan’a (191 lira) satılacak. Xiaomi MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili minimalist bir yapıya sahip. Ayrıca su ve elektrik ayırımı için gizli bir sistemi bulunuyor. Evcil hayvanınızın su içtiği kısım da oldukça temiz ve pürüzsüz bir yapıya sahip. Bu kısmın temizliğinin minik bir su kabı temizlemek kadar kolay ve kullanışlı olması da dikkat çekiyor.
Bu akıllı su sebilinde, dolaşan bir su yolu sistemi kullanılıyor. Bu sistem evcil hayvanınızın içeceği suyu, onda dağ ve dere kaynağından akan su gibi hissetmesini sağlıyor. Akan su, tıpkı doğada olduğu gibi oksijen bakımından zengin olduğundan evcil hayvanınıza doğadaymış gibi hissettirip onun içme suyuna olan ilgisini arttırıyor.
Buna ek olarak MIJIA Akıllı Evcil Hayvan Su Sebili, böbrek taşlarının oluşmasını sağlayan ince parçacıkları, saçları, artık kloru, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını engelliyor. Bunun için de uluslararası kalitede filtre malzemeleri ve dört kat yüksek verimli derin filtrasyon sistemini kullanıyor. Bu sistem sadece suyu temizlemekle kalmıyor aynı zamanda suyu yumuşatıp minik dostunuz için en iyi hale getiriyor.
Ayrıca sizin su eklemek, temizlemek veya filtre elemanlarını değiştirmenizi unutmamanız için de yardımcı olacak MIJIA destek uygulaması bulunuyor. Bu uygulama cep telefonu bildirimleri aracılığıyla herhangi bir zamanda hatırlatıcılar almanızı sağlayıp unutmamanızı sağlıyor.
Akıllı Ev
Xiaomi, antibakteriyel akıllı tuvalet üretti!
Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Farklı alanlara yatırımlar yaparak bu yelpazeyi genişletmeye devam ediyorlar. Çinli dev, şimdi de akıllı tuvalet üretti.
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Bir tuvaletten daha fazlası
Xiaomi’nin ürettiği antibakteriyel akıllı tuvalet bir tuvaletten beklenmeyecek özelliklere sahip. Tuvalet, Qingyun ve daha üst seviye olan Jingyun olmak üzere iki farklı modelle karşımıza çıkıyor. İki tuvalette de su haznesiz bir tasarım benimsenmiş. İki modelde de güncel tuvaletlerde karşımıza çıkan jet sifonla birlikte güçlü bir sifon kuvveti vaat edilirken su tasarrufu sağlanıyor. Tuvaletler, tamamen su geçirmez ve IPX4 sertifikasına sahip. Klozet kapağı antibakteriyel bir materyalden üretilmiş ve gürültüyü önlemek için yavaş kapanan bir menteşe kullanılmış.
Tuvaletin dikkat çekici özelliklerinden birisi de otomatik sifon sistemi. Bu sistem sayesinde kalktıktan 5 saniye sonra sifon otomatik çekiliyor. Ayrıca tuvaletteki ilgili bölgeye ayağınızı dokundurarak da sifonu çekebilmek mümkün. Aynı zamanda soğuk kış günleri için klozet kapağını ısıtmak mümkün. İsteğe göre dört kademeli bir ısıtma sunulmuş. Aynı zamanda olası bir cilt yanmasını önlemek için otomatik sıcaklık kontrol sistemi kullanılmış. Üst modelde ekstra olarak özel yıkama modları, sıcak havayla kurutma, masaj modu, su arıtma gibi özellikler mevcut. Ayrıca kendi kendini temizleyen musluğa, uzaktan kumandaya ve akıllı dijital bir ekrana sahip. Alt model 300 dolar civarı bir fiyata, üst model ise 400 dolar civarı bir fiyatla satışa sunulmuş