Genel
TÜM DETAYLARIYLA XIAOMI MI 11 | Yeni nesil neler sunuyor?
Xiaomi Mi 11 lansmanı canlı yayınının ardından şimdi de Mi 11’i değerlendiriyoruz. Bakalım Mi 11 neler sunuyor.
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TÜM DETAYLARIYLA XIAOMI MI 11 | Yeni nesil neler sunuyor?
Geniş ve 2K’da 120 Hz ekran, Snapdragon 888 işlemcisi, 55 Watt kutudan çıkmayan şarj cihazı gibi detayları bunuyor. Ancak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, telefon çok güzel olmasına rağmen ekran ve ses dışında önemli bir artısını göremedik. Kameranın da fazla üzerine durulmaması bir kafa karışıklığı yaratmadı değil. Özellikle Mi 10 Ultra gibi bir cihaz varken bazı noktalarda Mi 11’in geride kalması eleştirilmesine sebep olabilir. Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.
Mi 11 özellikleri;
Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6,81 inç 2K AMOLED 120 Hz, HDR10+
Parlaklık: 1500 nit
İşlemci: Snapdragon 888
Grafik: Adreno 660
RAM: 8 GB / 12 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön kamera: 20 MP
Hoparlör: Stereo, Hi-Res, Harman-Kardon
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 55 W kablolu, 50 W kablosuz, 10 W tersine şarj
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
Xiaomi Mi 11, özellikle 55 Watt değerindeki şarj desteğine rağmen Apple gibi bir tercih yaparak kutudan şarj aletini kaldıran ikinci firma oldu. Ön siparişe özel hediye olarak verilen şarj aleti, genel satışta maalesef kutu içeriğinden çıkmayacak. Her ne kadar fiyat olarak Mi 10 ile aynı Çin satış fiyatına gelmiş olsa da bu tercih en çok eleştirilen yanlarından biri oldu. Keza 55 Watt şarj cihazını hem bulması zor hem de fiyat olarak yüksek de olacaktır. Bakalım ülkemizde nasıl bir tepki alacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 serisinde periskop lens olmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde periskop lens olmayacağı öğrenildi.
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OnePlus 9 serisinde hiçbir şekilde periskop lens bulunmayacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi diyebiliriz. Firmanın en önemli markası olan akıllı telefon serisi ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. En son prototip modelinin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığı öğrenilen seri, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Kamera özellikleri de aynı şekilde geçtiğimiz günlerde sızdırılan seri,yine kamera cephesinde bir detay ile karşımıza çıktı. Weibo’da paylaşım yapan Digital Chat Station hesabı, amiral gemisi akıllı telefon serisinin periskop lense sahip olmayacağını takipçilerine duyurdu.
Konu ile alakalı şaşkınlığını gizlemeyen Digital Chat Station, bu yılın üçüncü çeyreğinden bu yana artan periskop lens kullanımının neden firma tarafından tercih edilmediğini bilmediğini söyledi. Aynı şekilde hesap bu durumun teminat sıkıntısı ile alakalı olmadığını da takipçilerine duyurdu. Baz ve Pro modellerde normal telefoto lens kullanımına giden firmanın gerçekten neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor. Amiral gemisi akıllı telefon piyasada önemli bir alternatif olma konusunda oldukça iddialı bir şekilde kullanıcılarını bekliyor. 2021 başında tanıtılacak akıllı telefon serisi bakalım yüksek beklentilerin altından kalkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Netflix, yeni Türk dizisi 50m2’nin fragmanını yayımladı
Netflix, yeni Türk dizisi 50m2’nin ilk tanıtım fragmanını yayımladı. Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiye göre dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.
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Dünyanın en popüler online dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, yakın zamanda çok sayıda Türk yapımı yeni projeyi duyurdu. Platform, son olarak yeni bir Türk dizisinin fragmanı ile karşımıza çıktı.
Yönetmenliğini Selçuk Aydemir‘in üstlendiği ve senaryosunu Burak Aksak‘ın yazdığı dizinin merakla beklenen çıkış tarihi açıklandı. Netflix’in 5. orijinal Türk dizisi olan 50m2’nin 8 bölümden oluşan ilk sezonu 27 Ocak‘ta yayınlanacak.
Yapımcılığını BKM‘nin üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Tuğçe Karabacak, Özgür Emre Yıldırım, Gaye Gürsel ve Tuncay Beyazıt gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Netflix üzerinden yayınlanacak olan 50m2’nin konusu
Gizemli bir tetikçi olan Gölge‘nin hayatı, babası gibi gördüğü Servet’in kendisine ihanet etmesi ile altüst olur. Uğradığı ihanetin ardından kaçan Gölge, kendisini daha önce hiç görmediği bir mahallenin terzi dükkanında bulur. 50 metrekarelik alana sığınan Gölge’yi görenler, onu kısa bir süre önce vefat eden terzinin oğlu zanneder. Kendisi hakkında düşünülen kimliğe bürünen Gölge, mahalleli ile zaman geçirdikçe yeni kimliği ile iyice bütünleşir. Bu süreç, Gölge’nin gerçekte kim olduğunu anlamasını sağlayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2 Çin sınırları dışına çıkmaya hazırlanıyor!
Realme Q2 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin’e özel geliştirilen akıllı telefonun yakında küresel pazara da çıkabileceği öğrenildi.
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Realme Q2 modelini farklı pazarlarda da görebiliriz!
Akıllı telefon dünyasında özellikle fiyat performans ürünleriyle adından söz ettiren Realme, küresel pazara yeni bir model ile daha gelmeye hazırlanıyor. Ekim ayında Q2 serisini tanıtan ve Çin’e özel olarak piyasaya çıkartan akıllı telefon üreticisi, seriyi Çin sınırları dışarısına çıkarmaya hazırlanıyor. Hindistanlı sertifika platformu BIS üzerinde görüntülenen akıllı telefonun, küresel pazara çıkış konusunda ilk sinyallerini vermeye başladığı öğrenildi. Öte yandan RMX2117 model numarasıyla listelenen akıllı telefon, piyasaya farklı bir isimle çıkabilir.
Ocak 2021 tarihinde Realme 8 ve Narzo 30 serilerini tanıtacak akıllı telefon üreticisinin cihazı hangi isimle çıkaracağı henüz bilinmiyor. Orta seviyeye konumlandırılan 5G özellikli akıllı telefon gücünü MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden almakta. 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitelerine sahip olan akıllı telefon, 6.5 inçlik FullHD+ ekrana sahip. 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayan akıllı telefon son dönemlerde alışılagelmiş delikli ekran teknolojisi ile ortaya çıkmıştı. Hindistan ile birlikte küresel pazar yolculuğuna başlayacağı tahmin edilen akıllı telefonun fiyatı ile alakalı yeni bir detay henüz ortaya çıkmadı. Bakalım firma Q2 ile birlikte akıllı telefon dünyasında önemli bir alternatif oluşturmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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