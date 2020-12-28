TÜM DETAYLARIYLA XIAOMI MI 11 | Yeni nesil neler sunuyor?

Xiaomi Mi 11 lansmanı canlı yayınının ardından şimdi de Mi 11’i değerlendiriyoruz. Bakalım Mi 11 neler sunuyor.

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Geniş ve 2K’da 120 Hz ekran, Snapdragon 888 işlemcisi, 55 Watt kutudan çıkmayan şarj cihazı gibi detayları bunuyor. Ancak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, telefon çok güzel olmasına rağmen ekran ve ses dışında önemli bir artısını göremedik. Kameranın da fazla üzerine durulmaması bir kafa karışıklığı yaratmadı değil. Özellikle Mi 10 Ultra gibi bir cihaz varken bazı noktalarda Mi 11’in geride kalması eleştirilmesine sebep olabilir. Xiaomi Mi 11 modelinin teknik özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.

Mi 11 özellikleri;

Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm

Ağırlık: 196 gram

Ekran: 6,81 inç 2K AMOLED 120 Hz, HDR10+

Parlaklık: 1500 nit

İşlemci: Snapdragon 888

Grafik: Adreno 660

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

Ön kamera: 20 MP

Hoparlör: Stereo, Hi-Res, Harman-Kardon

Batarya: 4600 mAh

Şarj: 55 W kablolu, 50 W kablosuz, 10 W tersine şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Xiaomi Mi 11, özellikle 55 Watt değerindeki şarj desteğine rağmen Apple gibi bir tercih yaparak kutudan şarj aletini kaldıran ikinci firma oldu. Ön siparişe özel hediye olarak verilen şarj aleti, genel satışta maalesef kutu içeriğinden çıkmayacak. Her ne kadar fiyat olarak Mi 10 ile aynı Çin satış fiyatına gelmiş olsa da bu tercih en çok eleştirilen yanlarından biri oldu. Keza 55 Watt şarj cihazını hem bulması zor hem de fiyat olarak yüksek de olacaktır. Bakalım ülkemizde nasıl bir tepki alacak.