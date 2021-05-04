Akıllı Telefon
Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi
Xiaomi, 10. yılıyla beraber yeni bir döneme girdiğini bizlere kanıtlar nitelikte bir çok yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu telefonlar arasında yeni Mi ailesi de vardı. Mi 11 ailesi; Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra telefonlarından oluşuyor. Bizim de elimizde bulunan Mi 11 Lite modeline yakından bakıyoruz.
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XIAOMI’NİN EN GÜZELİ! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi – YouTube
Tüy kadar hafif telefon!
Xiaomi’nin ağır, kalın ve görece kaba telefonlarından sonra Mi 11 Lite gerçekten çok hafif, ,ince ve kibar bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Boyutlarına baktığımızda : 160.53mm yükseklik, 75.73mm genişlik, 6.81mm oldukça ince yapı ve 157g gramlık hafifliği ile dikkat çekiyor. 4G versiyonunda Siyah, Pembe ve Mavi 5G versiyonunda Siyah, Yeşil ve Sarı renkleri olmak üzere 6 rengi mevcut. İncelediğimiz 4G versiyonun mavi renginin gerçekten çok iyi durduğunu söyleyebiliriz.
Orta seviyedeki en iyi ekranlardan birisi
Mi 11 Lite ekranıyla da öne çıkmayı başarıyor. 6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) ekran 402 PPI değer sunuyor. 90 Hz tazeleme/240Hz dokunmatik örnekleme sunan model 20:9 ekran formatında. Ayrıca HDR, HDR10 DCI-P3 Renk Uzayını da destekliyor. Referans monitörler kadar iyi bir ekranı olan Mi 11 Lite’da Delta-E < 0.55 JNCD 0.55 değerlerine sahip. Ek olarak orta seviyede görmeye alışkın olmadığımız 10bit (8 bit+2 bit FRC) renk derinliğini de bünyesinde barındırıyor. Ortalama olarak 500 cd/m² (nit) parlaklık değerine sahipken güneş altında maksimum 800 cd/m² (nit) parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın, ekran gövde oranı ise %84.96.
2020’nin en sevilen işlemcisi
2020 yılından görmeye alışık olduğumuz ve birçok orta seviye telefonun da kullandığı Qualcomm® Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan Mi 11 Lite, Qualcomm® Adreno 618 grafik birimine sahip. 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB RAM ve depolama seçeneklerine sahip olan modelde LPDDR4X RAM+UFS 2.2 kullanılıyor. Popüler sentetik testlerden olan Antutu’da 345.981, Geekbench 5’te 557/1767, PCMark Performans’ta 8102, 3DMark’ta 1098/ 6.60 fps değerlerini alıyor. Günlük kullanımda herhangi bir sorun yaratmayan model günümüzün popüler oyunları olan PUBG ve PES2021 oyunlarını orta ayar seviyesinde rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca kutudan MIUI 12 ile çıkıyor, Android 11 ile geliyor. Tahmini olarak Android 13 ve 14 sürümünü de alması bekleniyor.
İnce yapı, uzun batarysa süresi
Kasa yapısı sayesinde oldukça ince olan Mi 11 Lite, Xiaomi tarafından klasikleşen 4500+ batarya kapasitesinden farklı olarak 4250mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Günümüz şartlarında düşük bir değer olarak göz korkutsa da aslında hiçte öyle olmadığı kullanılınca anlaşılıyor. PCMark batarya testinden 12 saat 20 dakika gibi ortalamanın üzerinde bir skor almayı başarıyor. Günlük kullanımda ise (kullanımlar kişiden kişiye göre değişebilir) 7 saat ve üzeri ekran açık süresi almayı başarıyor. Ek olarak yine klasik bir Xiaomi şarj aleti olan 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yaklaşık 45-50 dakika aralığında %0’dan %100’e dolum yapabiliyor.
Sınıfının ortalaması sayılabilecek kamera performansı
Xiaomi Mi 11 Lite, 64MP OIS bulunmaya bir ana kameraya sahip. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bu kamera 6 katmanlı lens ile donatılmış. Ana kameranın performansının gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak 8MP 119° derecelik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası da bulunuyor. Geniş açı olmasın rağmen renkleri iyi verdiğini söylemek mümkün. Ayrıca 5MP telemakro kamerası da mevcut. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile (3cm-7cm) çektiğiniz objeye oldukça yaklaşmak mümkün.
Portre fotoğraflarda nesne tanımlamasını iyi yapabiliyorken gece çekimlerinde sınıfının gerisinde kaldığını belirtmeden geçmeyelim. Işığı arttırmak için gren ve kumlanmayı fazlasıyla belli eden model keskinlik konusunda iyi iş başarıyor. Arka kameralar ile birlikte 1080p | 60fps, 1080p ve 720p | 30fps, ve yavaş çekim videoda 1080p ve 720p | 120fps video çekimi yapılabiliyor. OIS bulunmamasının eksisini de GyroEIS ile kapatıyor. GyroEIS’in bu konuda iyi iş çıkardığını da söylemek yanlış olmaz.
Ön kameraya baktığımızda Mi 11 Lite, 16MP f/2.45 diyafram açıklığına sahip. Xiaomi’nin kullanıcıları tarafından çokça şikayet edilen ön kamerası bu modelde bir nebze de olsun düzeltilmiş gibi. İnsan yüzüne uyguladığı pudra efekti (efekt kapalı olsa bile) bu modelde oldukça azaltılmış, hatta neredeyse sıfırlanmış. Ön kamera ile 1080p | 30fps ve 720p | 120fps videolar çekmekte mümkün.
Başarılı bir ses sistemi
Herhangi bir sertifikaya sahip olmasa da (Dolby Atmos, Harman Kardon, JBL vs) alt taraftaki hoparlör ve üst tarafta bulunan ahize yardımıyla stereo bir ses çıkışına sahip olması orta seviye bir telefonda artık normal sayılıyor. Ses seviyesi yeterli olan modelde bass, tiz ve midler doyurucu bir şekilde veriliyor. 3.5mm jak girişi bulunmayan modelde kulaklıkla müzik dinleme zevki type-C üzerinden veriliyor. MIUI’a özgü olan ses profilleri ile istediğiniz seviyede kulaklık ayarını yapabilmekte mümkün.
Ağ bağlantıları
Ağ bağlantıları konusunda çağımızı yakalayabilen model 4G ve 5G olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Ülkemize gelen 4G versiyonu ile 5G versiyonu arasında teknik anlamda birçok farklılık olsa da ağ bağlantıları konusunda benzer özellikler sunuyor. Wi-Fi4, Wi-Fi 5 and 802.11a/b/g destekleyen model Bluetooth 5.1 desteğine de sahip.
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Akıllı Telefon
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonları listeledik. Telefonların fiyatları 7 Nisan itibarıyla en uygun fiyatla listelenmiştir.
2500 – 3500 TL arası telefonlar için; https://youtu.be/3T5p13FX1jw
2500 TL altı telefonlar için; https://youtu.be/ZOgA9fk9OQI
3500 – 5000 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinden göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/ab3cb3fd
Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Trendyol üzerinden göz atmak için; https://ty.gl/ogmlf12j
3500 tl ile 5000 TL arasında satılan ve uygun fiyatlı telefonlar listemizi ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi döviz kuru ve 200 dolar bandı sınırı sebebiyle ülkemizde bazı daha uyguna gelmesi gereken telefon fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. 7 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yaptığımız araştırmalarda tavsiye ettiğimiz telefonları listeledik.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefon
REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Redmi Note 10 incelemesiyle karşınızdayız. Türkiye’de en çok satılan telefon serilerinden olan Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 10’un baz modeline yakından bakıyoruz.
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REDMI NOTE 10 İNCELEMESİ | Aileye AMOLED ekran geldi!
Redmi Note 10 modeline göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/221e7a99
Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin en popüler serisi Redmi Note için yeni seri Türkiye’de satışa çıktı. İlk aşamada satışa çıkan Redmi Note 10 ise 3.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 160.46 x 74.5 x 8.29 mm boyutlarında olan Redmi Note 10, 178,8 gram ağıırlığıyla oldukça hafif bir yapıda geliyor. 5.000 mAh bataryasına rağmen bu hafiflik ise oldukça iyi bir değer. 6,43 inç AMOLED tabanlı DotDisplay adı verilen ekran ile gelen Note 10, 1100 nite varan parlaklık sunabiliyor. Yalnız bunu sadece otomatik parlaklıkta yaptığını belirtelim.
Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 678 işlemcisinden alan telefona Adreno 612 graifk işlem birimiyle güncel oyunları orta ya da üst seviyede oynatabiliyor. 4 GB ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 ile 128 GB depolama seçeneği sunan ürün, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Batarya ve kamera özellikleri
Batarya kanadında 5.000 mAh değere çıkan Redmi Note 10, 33 Watt kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile geliyor. Bu sayede şarj aleti aramanıza da gerek kalmıyor. Günlük kullanımda rahat rahat günü tamamlayan cihaz, kullanıcıya göre iki güne varan ömür sunuyor. Kamera kanadında 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP değerlerindeki makro ve derinlik sensörü de bulunuyor. Genel performans olarak güzel diyebileceğimiz kameralar, rakibi POCO X3’e göre ve bazı gece durumlarında geride kalabiliyor.
Güzel artılarından biri ise 4K 30 fps çekim yapabilmesi ve Xiaomi klasiği kamera modları. Fakat 4K çekimde sabitleme işlemleri kapalı olduğu için fazla sarsıntılı görüntüler çıkabilir. 13 MP değerindeki ön kamerası ise biraz geride kalmış. Videoda ise yine Xiaomi klasiği FHD maksimum çekebiliyor. Güvenlik kanadında yanda parmak izi okuma ve yüz tanıma sunan üründe parmak izi okuyucusu oldukça iyi çalışıyor ve yanda yer alan okuyucular arasında en kullanışlısı olmuş. Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi alıcısı da olan telefon, fonksiyon bazında da oldukça verimli.
Note 10’un fiyatı iyi mi?
3.000 TL fiyatlandırmasına baktığımızda ise fiyatının biraz daha aşağıda olması satış başarısı açısından daha iyi olacaktır. Şu anda fiyat olarak rakibi POCO X3 NFC performans noktasında daha iyi sonuçlar verirken bu modelin 2.500 – 2.700 TL bandında olması çok daha alınabilir kılacağını düşünüyoruz.
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Akıllı Telefon
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
realme 7 pro deneyimlediğim telefonlar arasında favorilerimde yerini koruyor. Ancak uzun zamandır dengesiz fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine çeken realme7 telefonu şuan neden alırdım? Sorusunu cevaplarken 7 neden buldum.
Göz atmak isteyebilirsiniz; REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
Ekip arkadaşlarımdan realme 7 Pro’yu neden alırdınız sorusunu sordum. Gerek hızlı şarj özelliği, amiral gemisine göz kırpan kamera performansı orta segmentte tahta oturan telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu detaylar haricinde eleştirecek olduğumuz da ise NFC özelliği bulunmaması şaşırtıyor. Özellikle artık giriş segment telefonlarda bile 5G özelliği konumlandırılırken maalesef realme7 pro’da bu özellikte bulunmuyor. Peki hala satın alınacak bir cihaz olma özelliğini koruyan 7 neden ne?
Detayları videomuzda sizlerle…
Realme 7 Pro özellikleri
- Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
- Ağırlık: 182 gr
- Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4500 mAh
- Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
realme7 pro’yu Hepsiburada üzerinde incelemek için tıklayınız;
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