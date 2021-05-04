Xiaomi’nin en güzeli! | Xiaomi Mi 11 Lite İncelemesi

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Xiaomi, 10. yılıyla beraber yeni bir döneme girdiğini bizlere kanıtlar nitelikte bir çok yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu telefonlar arasında yeni Mi ailesi de vardı. Mi 11 ailesi; Mi 11, Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra telefonlarından oluşuyor. Bizim de elimizde bulunan Mi 11 Lite modeline yakından bakıyoruz.

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Tüy kadar hafif telefon!

Xiaomi’nin ağır, kalın ve görece kaba telefonlarından sonra Mi 11 Lite gerçekten çok hafif, ,ince ve kibar bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Boyutlarına baktığımızda : 160.53mm yükseklik, 75.73mm genişlik, 6.81mm oldukça ince yapı ve 157g gramlık hafifliği ile dikkat çekiyor. 4G versiyonunda Siyah, Pembe ve Mavi 5G versiyonunda Siyah, Yeşil ve Sarı renkleri olmak üzere 6 rengi mevcut. İncelediğimiz 4G versiyonun mavi renginin gerçekten çok iyi durduğunu söyleyebiliriz.

Orta seviyedeki en iyi ekranlardan birisi

Mi 11 Lite ekranıyla da öne çıkmayı başarıyor. 6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) ekran 402 PPI değer sunuyor. 90 Hz tazeleme/240Hz dokunmatik örnekleme sunan model 20:9 ekran formatında. Ayrıca HDR, HDR10 DCI-P3 Renk Uzayını da destekliyor. Referans monitörler kadar iyi bir ekranı olan Mi 11 Lite’da Delta-E < 0.55 JNCD 0.55 değerlerine sahip. Ek olarak orta seviyede görmeye alışkın olmadığımız 10bit (8 bit+2 bit FRC) renk derinliğini de bünyesinde barındırıyor. Ortalama olarak 500 cd/m² (nit) parlaklık değerine sahipken güneş altında maksimum 800 cd/m² (nit) parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın, ekran gövde oranı ise %84.96.

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2020’nin en sevilen işlemcisi

2020 yılından görmeye alışık olduğumuz ve birçok orta seviye telefonun da kullandığı Qualcomm® Snapdragon 732G işlemcisinden gücünü alan Mi 11 Lite, Qualcomm® Adreno 618 grafik birimine sahip. 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+128GB RAM ve depolama seçeneklerine sahip olan modelde LPDDR4X RAM+UFS 2.2 kullanılıyor. Popüler sentetik testlerden olan Antutu’da 345.981, Geekbench 5’te 557/1767, PCMark Performans’ta 8102, 3DMark’ta 1098/ 6.60 fps değerlerini alıyor. Günlük kullanımda herhangi bir sorun yaratmayan model günümüzün popüler oyunları olan PUBG ve PES2021 oyunlarını orta ayar seviyesinde rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca kutudan MIUI 12 ile çıkıyor, Android 11 ile geliyor. Tahmini olarak Android 13 ve 14 sürümünü de alması bekleniyor.

İnce yapı, uzun batarysa süresi

Kasa yapısı sayesinde oldukça ince olan Mi 11 Lite, Xiaomi tarafından klasikleşen 4500+ batarya kapasitesinden farklı olarak 4250mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Günümüz şartlarında düşük bir değer olarak göz korkutsa da aslında hiçte öyle olmadığı kullanılınca anlaşılıyor. PCMark batarya testinden 12 saat 20 dakika gibi ortalamanın üzerinde bir skor almayı başarıyor. Günlük kullanımda ise (kullanımlar kişiden kişiye göre değişebilir) 7 saat ve üzeri ekran açık süresi almayı başarıyor. Ek olarak yine klasik bir Xiaomi şarj aleti olan 33W hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede yaklaşık 45-50 dakika aralığında %0’dan %100’e dolum yapabiliyor.

Sınıfının ortalaması sayılabilecek kamera performansı

Xiaomi Mi 11 Lite, 64MP OIS bulunmaya bir ana kameraya sahip. f/1.79 diyafram açıklığına sahip bu kamera 6 katmanlı lens ile donatılmış. Ana kameranın performansının gayet iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak 8MP 119° derecelik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası da bulunuyor. Geniş açı olmasın rağmen renkleri iyi verdiğini söylemek mümkün. Ayrıca 5MP telemakro kamerası da mevcut. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bu kamera ile (3cm-7cm) çektiğiniz objeye oldukça yaklaşmak mümkün.

Portre fotoğraflarda nesne tanımlamasını iyi yapabiliyorken gece çekimlerinde sınıfının gerisinde kaldığını belirtmeden geçmeyelim. Işığı arttırmak için gren ve kumlanmayı fazlasıyla belli eden model keskinlik konusunda iyi iş başarıyor. Arka kameralar ile birlikte 1080p | 60fps, 1080p ve 720p | 30fps, ve yavaş çekim videoda 1080p ve 720p | 120fps video çekimi yapılabiliyor. OIS bulunmamasının eksisini de GyroEIS ile kapatıyor. GyroEIS’in bu konuda iyi iş çıkardığını da söylemek yanlış olmaz.

Ön kameraya baktığımızda Mi 11 Lite, 16MP f/2.45 diyafram açıklığına sahip. Xiaomi’nin kullanıcıları tarafından çokça şikayet edilen ön kamerası bu modelde bir nebze de olsun düzeltilmiş gibi. İnsan yüzüne uyguladığı pudra efekti (efekt kapalı olsa bile) bu modelde oldukça azaltılmış, hatta neredeyse sıfırlanmış. Ön kamera ile 1080p | 30fps ve 720p | 120fps videolar çekmekte mümkün.

Başarılı bir ses sistemi

Herhangi bir sertifikaya sahip olmasa da (Dolby Atmos, Harman Kardon, JBL vs) alt taraftaki hoparlör ve üst tarafta bulunan ahize yardımıyla stereo bir ses çıkışına sahip olması orta seviye bir telefonda artık normal sayılıyor. Ses seviyesi yeterli olan modelde bass, tiz ve midler doyurucu bir şekilde veriliyor. 3.5mm jak girişi bulunmayan modelde kulaklıkla müzik dinleme zevki type-C üzerinden veriliyor. MIUI’a özgü olan ses profilleri ile istediğiniz seviyede kulaklık ayarını yapabilmekte mümkün.

Ağ bağlantıları

Ağ bağlantıları konusunda çağımızı yakalayabilen model 4G ve 5G olmak üzere iki versiyona ayrılıyor. Ülkemize gelen 4G versiyonu ile 5G versiyonu arasında teknik anlamda birçok farklılık olsa da ağ bağlantıları konusunda benzer özellikler sunuyor. Wi-Fi4, Wi-Fi 5 and 802.11a/b/g destekleyen model Bluetooth 5.1 desteğine de sahip.