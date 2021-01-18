Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?

E-Devlet abonelik iptali nihayet bugün itibarıyla hayatımıza girdi. Bu sayede e-devlet abonelik feshi arayüzü üzerinden, telefon ve internet gibi aboneliklerimizi fax çekmeye gerek kalmadan iptal edebileceğiz. Peki e-devletten abonelik iptali nasıl yapılır? Cevabı videomuzda!

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Abonelik işlemlerinin iptali önceden nasıl oluyordu?

Bildiğiniz gibi tüketicilerin en çok dert yandığı konuların başında abonelik iptallerindeki zorluklar geliyordu. Çünkü abonelik oluştururken her şey çok kolay ilerlerken, iş iptale geldiğinde durum pek de benzer şekilde ilerlemiyordu. Özellikle yasada geçen faks çekme zorunluluğu günümüz şartlarına göre oldukça eski bir yöntem olarak kalıyordu. Neyse ki bugün itibarıyla bu zorluklar E-Devlet’e gelen yenilikle çözüldü.

E-Devlet abonelik iptali – E-devlet abonelik feshi nasıl yapılır?

Bu işlem için öncelikle e-devlet’e giriş yapmanız gerekiyor. Ancak güvenlik nedeniyle fesih işlemi yaptıracaksanız standart şifre ile giriş kabul edilmiyor. Bu işlem için kimlik kartı, mobil imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden birini seçerek giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından şu ana anasayfanın hemen sağ alt bölümünde bulunan abonelik fesih görseline basmanız gerekiyor. Dilerseniz direkt olarak bu link üzerinden de ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Açılan sayfada Turkcell, Vodafone, D-Smart ve Digitürk gibi firmalarda aboneliğe sahip olup olmadığınızı kontrol edebilir, var olan aboneliğinizi de fesh edebilirsiniz. Eğer taahüt altında iseniz, abonelik iptalinden önce kullandığınız servisle iletişime geçerek size çıkarılacak cayma bedelini öğrenmenizde fayda var. Bunu öğrendikten sonra e-devlet üzerinden istenilen kişisel bilgileri girdikten sonra abonelik iptalini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca abonelik fesih başvurunuzun durumunu da, yine sonrasında e-devlet üzerinden kontrol edebilme imkanı mevcut.