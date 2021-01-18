İpuçları
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Mi 10T Pro bu geçtiğimiz dönemin en dikkat çekici telefonları arasında yer alıyor. Fiyat/performans noktasında zirveye oynayan telefonun 108 MP değerindeki kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Peki nasıl?
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Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
Xiaomi Mi 10T Pro’da yer alan kamera modları ile birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Filtreler, uzun pozlama ve diğer özellikleri ile normalde defalarca profesyonel fotoğraf uygulamarı ile uğraşmadan kolayca fotoğraf çekebileceksiniz.
Cyberpunk, Altın Sarısı, Kara Buz gibi modları kullanarak birbirinden güzel fotoğrafları rahatça ve tek bir tuşa basarak çekmeniz mümkün. Detayları videomuzda.
Kamera Özellikleri
108MP ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera
Samsung HMX, 1 /1.33” sensör boyutu
0.8μm piksel boyutu, 4’ü 1 arada, 1.6μm Süper Piksel
30x’e kadar dijital yakınlaştırma
f/1.69, 7P lens, OIS, AF
13MP ultra geniş açılı kamera
1.12μm piksel boyutu, FOV 123°, f/2.4, 5P lens
5MP Makro kamera
1.12μm piksel boyutu,f/2.4, 3P lens, AF (2–10cm)
Genel
E-Devlet abonelik iptali nasıl yapılır? E-Devletten abonelik feshi (VİDEO)
E-Devlet abonelik iptali nihayet bugün itibarıyla hayatımıza girdi. Bu sayede e-devlet abonelik feshi arayüzü üzerinden, telefon ve internet gibi aboneliklerimizi fax çekmeye gerek kalmadan iptal edebileceğiz. Peki e-devletten abonelik iptali nasıl yapılır? Cevabı videomuzda!
Abonelik işlemlerinin iptali önceden nasıl oluyordu?
Bildiğiniz gibi tüketicilerin en çok dert yandığı konuların başında abonelik iptallerindeki zorluklar geliyordu. Çünkü abonelik oluştururken her şey çok kolay ilerlerken, iş iptale geldiğinde durum pek de benzer şekilde ilerlemiyordu. Özellikle yasada geçen faks çekme zorunluluğu günümüz şartlarına göre oldukça eski bir yöntem olarak kalıyordu. Neyse ki bugün itibarıyla bu zorluklar E-Devlet’e gelen yenilikle çözüldü.
E-Devlet abonelik iptali – E-devlet abonelik feshi nasıl yapılır?
Bu işlem için öncelikle e-devlet’e giriş yapmanız gerekiyor. Ancak güvenlik nedeniyle fesih işlemi yaptıracaksanız standart şifre ile giriş kabul edilmiyor. Bu işlem için kimlik kartı, mobil imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden birini seçerek giriş yapmanız gerekiyor.
Ardından şu ana anasayfanın hemen sağ alt bölümünde bulunan abonelik fesih görseline basmanız gerekiyor. Dilerseniz direkt olarak bu link üzerinden de ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
Açılan sayfada Turkcell, Vodafone, D-Smart ve Digitürk gibi firmalarda aboneliğe sahip olup olmadığınızı kontrol edebilir, var olan aboneliğinizi de fesh edebilirsiniz. Eğer taahüt altında iseniz, abonelik iptalinden önce kullandığınız servisle iletişime geçerek size çıkarılacak cayma bedelini öğrenmenizde fayda var. Bunu öğrendikten sonra e-devlet üzerinden istenilen kişisel bilgileri girdikten sonra abonelik iptalini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca abonelik fesih başvurunuzun durumunu da, yine sonrasında e-devlet üzerinden kontrol edebilme imkanı mevcut.
İpuçları
Eski telefondan Oppo telefona nasıl geçilir? (Oppo Find X2)
“Nasıl Yapılır?” serimizde Oppo Find X2’yi ve dolayısıyla da Oppo ve Realme telefonlara geçiş sağlayan OPPO Clone Phone uygulamasına göz atıyoruz.
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Söz konusu OPPO Clone Phone yöntemi ile Android ve iOS cihazlardan kolayca tüm verilerinizi kolayca yeni Oppo ve Realme telefonunuza taşıyabilirsiniz.
*OPPO Clone Phone İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coloros.backuprestore&hl=tr İyi seyirler..
Akıllı Telefon
Realme 6 Pro incelemesi | Toplam 6 kamera ve muhteşem tasarım!
Realme 6 Pro incelemesi ile karşınızdayız. Realme 6 ailesinin en güçlü ve en donanımlı üyesi olan altı kameralı telefonun detayları bu videomuzda.
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Realme 6 ailesinin en güçlü modeli olan Realme 6 Pro, üstün özellikleri ile dikkat çeken modellerden biri. Orta seviyede yüksek performans ortaya koyan Realme 6 Pro, sunduğu ufak detaylar ile üst seviye cihazların özelliklerine sahip.
Özellikle tasarımıyla dikkat çeken cihazın Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı adında iki renk seçeneği mevcut. UV-curing gradyan ofset baskı teknolojisi ile üretilen ve 7 katmandan oluşan bu arka tasarım cihazın arkasına düşen ışık şiddeti ve açısına göre yıldırım efekti oluşturuyor. Bu da telefonu oldukça farklı ve masada en dikkat çekecek telefonlardan biri haline getiriyor.
Realme 6 Pro özellikleri
Teknik özellik tarafında 90 Hz tazeleme hızı sunan Full HD+ IPS bir ekran ile gelen telefonda 6,6 inç büyüklük ve %90’ı aşan bir ekran boyut oranı dikkat çekiyor. Delikli çift ön kamerasını sol üste konumlandırılmasıyla yatay kullanımlarda daha rahat bir kullanım vadeddiğini söyleyebiliriz.
Gücünü dünyada ilk defa Realme 6 Pro’da kullanılan Qualcomm Snapdragon 720G’den alan cihaz, Adreno 618 ile oyunlarda üstün performans sergiliyor. Snapdragon 730G’nin işlemci performansı arttırılmış ve aynı zamanda daha verimli çalışan versiyonu olan 720G, her oyunda en üst ayarlarda sorunsuz bir deneyim sağlıyor.
Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama gibi üst seviye özellikler içeren cihaz, çoklu uygulama kullanımları ve uygulamaları geri çağırma gibi detaylarda da kusursuzca çalışıyor. Micro SD kart desteği de bulunan cihazın depolama alanını oldukça arttırmak da mümkün.
Realme 6 Pro kamera özellikleri
6 Pro’nun kamera detaylarına geldiğimizde 4 arka 2 ön kamera ile 6 adet kameraya yer verildiğini görmekteyiz. 64 MP ana kamerasında Samsung GW1 sensörünü kullanan cihaz, ayrıca 12 MP telefoto, 8 MP 119 derecelik geniş açılı lens ve 2 MP değerinde 4cm mesafeden çekim yapabilen makro kamera ile geliyor. Cihazın ön tarafında ise Sony IMX471 sensörünü barındıran 16 MP değerinde ana ve 8 MP değerinde 105 derecelik geniş açılı çekimler yapabilen bir de geniş açılı kamera mevcut.
Realme 6 Pro batarya performansı
Cihazın bataryası 4.300 mAh değerinde ve VOOC 4.0 şarj desteği ile 1 saatte %100 doluluk sağlayabiliyor. 30 Watt değerindeki bu şarj gücü ile cihaz anlık gereksinimlerde de hızlıca şarj olabilme kapasitesine sahip.
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