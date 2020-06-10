LG Velvet, LTE versiyonu ile Geekbench testinde görüntülendi!

Geçtiğimiz salı günü Snapdragon 765G yerine Snapdragon 845 SoC kullanacak olan yeni bir LG Velvet hakkında raporlar ortaya çıktı. Telefonun fotoğrafları AIDA64 açıkken çekildi ve cihaz yeni alternatif yonga seti ile ortaya çıktı. Bugün ise bu model Geekbench testinden geçti.

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LG Velvet, Geekbench testinde nasıl değerlendirildi?

LG Velvet, Geekbench sonucunda önceki raporu ve model numarası olan LM-G910‘u destekliyor. LG Velvet‘in LTE modeli yüksek ihtimalle İran ve Brezilya pazarında satışa sunulacak. Firmanın İran web sitesi de bunu doğruluyor. Bu iki ülke haricinde 5G modelin piyasaya çıkmadığı diğer ülkelerde de LTE’li model piyasaya sürülebilir. Cihazın Geekbench sonuçlarına göre telefon Android 10 ve 6 GB RAM ile birlikte gelecek. Telefonun tekli çekirdek skoru “440“, çoklu çekirdek skoru ise “2090” olarak belirlendi.

Yeni ortaya çıkan LG Velvet, 5G destekli model ile birebir aynı özelliklerde olacak. Tek fark Snapdragon 765G yerine Snapdragon 845 kullanılacak olması. Bu durumda cihazın özelliklerine baktığımızda 6.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü OLED bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte genişletilebilecek. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamera, arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Ana kamera dışında 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörü de kamera diziliminde mevcut. Batarya tarafında ise kablosuz şarjı destekleyen 4.300 mAh değerinde bir pil ile gelecek.