Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modelleri Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek!
Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modellerinin Wi-Fi 6 teknolojisi ile beraber geleceği doğrulandı. Hem Xiaomi, hem de Realme geliştiricileri Weibo’da yer alan yayınlar aracılığıyla bu bilgiyi doğruladı. Modeller MWC 2020 etkinliğinde yapılması beklenen lansmanlarından önce, Hindistan pazarına sıkı bir biçimde giriş yapabilmek için ciddi şekilde tanıtılıyor.
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Son günlerde, cihazlar hakkında sık sık sızıntı haberi yayılırken, firma yetkilileri şu an için en son standart olan Wi-Fi 6 teknolojisinin modellere ne gibi değişimler katacağı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Wi-Fi 6, yeniden tasarlanmış ve düşük pil tüketimiyle beraber, yüksek hızlar sunabilen yeni bir teknoloji, özelliğin cihazlara eklenmesiyle birlikte modellerde 9.6 Gbps’ye kadar veri çıkışı, aynı anda birden fazla bağlantı sunabilen Wi-Fi yongası ve güç tüketiminin ciddi derece azaldığı gözlemlenecek.
Realme X50 Pro 5G modelinin, Snapdragon 865 5G yonga setiyle ve 12GB’a kadar RAM kapasitesiyle geleceğini hatırlatalım. Cihaz Android 10 ile birlikte kutudan çıkarken, şirketin arayüzü Realme UI 1.0 sürümünün en güncel haliyle gelecek. Geçtiğimiz günlerde, cihazda IPS LCD bir panel kullanılacağı yönünde sızıntılar ortaya atılmıştı, uygun fiyatlı politikasıyla Realme’nin bu modelde hangi ekran teknolojisini tercih edeceği merak konusu.
Xiaomi Mi 10 modelinde ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 destekli depolama birimi yer alacak. Aynı şekilde Snapdragon 865 5G yonga setiyle beraber gelecek olan model, kutudan Android 10 ile birlikte çıkacak. Son aktarılan bilgilere göre, cihaz 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla kullanıcılara sunulacak, ayrıca bu ekran teknolojisinin HDR10+ sertifikasına sahip olduğunu da aktaralım.
Wi-Fi 6 ne gibi imkanlar sunuyor?
Wi-Fi 6, eski sürüm 802.11ac ile kıyaslandığında tek kullanıcıya bağlı veri transferlerini %37 daha hızlı gerçekleştirebilecek. Özellikle kalabalık çevrelerde, önceki sürümlere kıyasla neredeyse dört kata kadar daha hızlı ve stabil bir bağlantı sunabilecek. Günümüz de Wi-Fi teknolojisinin yerini düşündüğümüzde, özellikle beraber cihazların batarya ömürlerinde ciddi oranlarda artışlar gözlenebilecek.
Wi-Fi 6 ve başarabilecekleri
- Daha fazla aktarım imkanı sunacak çoklu bağlantı desteği
- Daha fazla bant (2.4 GHz ve 5 GHz’in yanı sıra 1 ve 6 GHz)
- Bantlar daha fazla kanala bölünebilecek ve daha stabil iletişim imkanı sunacak
- Tek seferde gönderilen paketler daha fazla veri içerecek ve daha kısa sürelerde aktarılacak
- Menzil ve performans konusunda 4 kata kadar daha iyi
- Dış mekanlarda ve kalabalık ortamlarda daha iyi performans
- Kısıtlı güce sahip ağlardan kurtulma ve trafiği azaltma
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle güncelleme alamıyor!
OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle Android güvenlik güncellemelerini alamıyor. Salgın, sağlıktan otomobile, teknolojiden giyime her sektörde etkisini göstermeye devam ediyor.
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Çin’in Wuhan ilinde ortaya çıkan ve ölüme sebebiyet veren Koronavirüs’ü sebebiyle birçok Çin’li şirket üretim faaliyetlerini durdurmuştu. Bu işin yazılım ayağı da Çin’de merkezleri bulunan OnePlus’ı da vurdu.
Firmanın son amiral gemisi modeli OnePlus 7T için her ay yeni güvenlik yamalarını paylaşan şirket, neredeyse 3 aydır bu yazılımı cihazına veremiyor. Twitter’da iddia makamı Alex Dobie’nin paylaşımına göre OnePlus 7T cihazında bulunan güncelleme kısmı “kırmızı alarm” durumuna geçti.
OnePlus 7T Pro is currently on a “red” warning status for its security patch level. (3 months behind.)
Community reps blaming coronavirus for the delay. pic.twitter.com/B11vNV8eGK
— Alex Dobie (@alexdobie) February 11, 2020
OnePlus’ın kendi kullanıcı topluluğu da yaşanan bu gelişmeyi Koronavirüs’ün ülke içerisindeki etkisine bağlıyor. Şu an için şirket tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Umarız, Koronovirüs’e karşı yakın zamanda aşı geliştirme çalışmaları hızlanır ve bu problemler de ortadan kalkar.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 2 duyurulacak!
Sony Xperia 2 amiral gemisi modelinin, firma Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen duyurulacağını açıkladı.
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Sony Xperia 2 ne zaman tanıtılacak?
Bildiğimiz üzere LG, Nvidia, Ericsson gibi birçok dev marka 2019-nCoV salgınıyla ilgili endişelerinden dolayı Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacaklarını açıkladılar. Sony de etkinliğe katılmayacak markalar arasında yer almasına rağmen şirket yeni amiral gemisi modeli olan Sony Xperia 2’yi Mobil Dünya Kongresi’yle eşzamanlı olarak duyuracak.
Sony Xperia 2’yi nerede tanıtacak?
Peki Sony Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacak olmasına rağmen yeni amiral gemisinin lansmanını nasıl yapacak? Şirket yetkililerinin açıklamasına göre; Mobil Dünya Kongresi sırasında gerçekleşecek online bir lansman ile Sony Xperia 2’nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu modeli merak edenler canlı yayınlanacak olan online lansmanı izleyebilirler. Elbette lansmandan sonra bizler de Sony Xperia 2’nin özelliklerini ve fiyatını internet sitemiz üzerinden duyuracağız.
Sony Xperia 2 bu sefer başarılı olabilecek mi?
Son birkaç yılda Sony akıllı telefon sektöründe ülkemiz de dahil olmak üzere birçok pazardan çekildi. Bu başarısızlıkta şirketin bir türlü değişmeyen ve güncelliğini yitirmiş tasarım anlayışı ve yüksek fiyat etiketlerinin büyük payı vardı. Sony Xperia 2’yle ilgili söylentiler dışında elimizde net bir bilgi olmamasına rağmen bizim beklentilerimiz tasarımın Sony Xperia 1’den çok farklı olmayacağı ve fiyat etiketinin yine ortalama amiral gemilerinden yüksek olacağı yönünde. Umarız Sony bizleri yanıltır ve fiyat performans oranı cazip, kaliteli cihazlar üreterek akıllı telefon sektöründeki eski konumunu yeniden kazanır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip duyuruldu!
Samsung Galaxy Z Flip şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Ancak bu sefer ahize tarafında katlanabilir özellikte olan telefon Galaxy Fold‘un aksine daha küçük bir boyutta katlanabilen bir telefon olarak sunuldu.
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Samsung Galaxy Z Flip hangi özelliklerle geldi?
Cihaz, süper uzun 22:9 ve 6.7 inçlik Dinamik AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ultra ince cam katmanı üstte kullanılıyor bu nedenle çizilmelere daha dayanıklı olacağı düşünülüyor. Çözünürlük olarak 1080 x 2636 piksel ve en yakın rakibi olan Motorola Razr‘dan %50 daha fazla çözünürlüğe sahip. Samsung Galaxy Z Flip, kapağının arkasında 1.1 inçlik “ikincil süper AMOLED” ekrana sahip böylece gelen bildirimleri daha rahat görebileceksiniz. Telefonun dış gövdesi tamamen Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
İşlemci tarafında Snapdragon 855+ ile geliyor. Ayrıca telefon 4G destekliyor. Bellek tarafında 8GB olmak üzere tek tip bellek var ve depolama olarak ise 256 GB modeli bulunmakta. Telefonun ana kamerası f/1.8 diyafram aralığına sahip 12 MP büyüklüğünde. Galaxy Z Flip aynı zamanda 12 MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Diğer dahili kamera ise 10 MP büyüklüğünde ve f/2.4 açıklığa sahip ancak farklı açılardan katlanabilen bu telefon için oldukça kullanışlı bir kamera. Kısa video görüşmeleri veya kendi kendine kayıt için kullanılabilir.
Telefonda 3.300 mAh büyüklüğünde bir batarya var ve bu batarya 15 W hız ile sınırlı. Diğer bir özellik ise AKG tarafından ayarlanmış stereo hoparlör bulunması. Cihaz kablosuz şarjı destekliyor ve kutudan One UI 2.0 ile çıkıyor. Android 10 tarafından gücünü alan cihaz, 14 Şubattan itibaren ayna aiyahı, ayna moru ve ayna altını renkleriyle 13.999 TL ile ön siparişte olucak.