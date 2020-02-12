Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modelleri Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek!

Xiaomi Mi 10 ve Realme X50 Pro modellerinin Wi-Fi 6 teknolojisi ile beraber geleceği doğrulandı. Hem Xiaomi, hem de Realme geliştiricileri Weibo’da yer alan yayınlar aracılığıyla bu bilgiyi doğruladı. Modeller MWC 2020 etkinliğinde yapılması beklenen lansmanlarından önce, Hindistan pazarına sıkı bir biçimde giriş yapabilmek için ciddi şekilde tanıtılıyor.

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Son günlerde, cihazlar hakkında sık sık sızıntı haberi yayılırken, firma yetkilileri şu an için en son standart olan Wi-Fi 6 teknolojisinin modellere ne gibi değişimler katacağı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Wi-Fi 6, yeniden tasarlanmış ve düşük pil tüketimiyle beraber, yüksek hızlar sunabilen yeni bir teknoloji, özelliğin cihazlara eklenmesiyle birlikte modellerde 9.6 Gbps’ye kadar veri çıkışı, aynı anda birden fazla bağlantı sunabilen Wi-Fi yongası ve güç tüketiminin ciddi derece azaldığı gözlemlenecek.

Realme X50 Pro 5G modelinin, Snapdragon 865 5G yonga setiyle ve 12GB’a kadar RAM kapasitesiyle geleceğini hatırlatalım. Cihaz Android 10 ile birlikte kutudan çıkarken, şirketin arayüzü Realme UI 1.0 sürümünün en güncel haliyle gelecek. Geçtiğimiz günlerde, cihazda IPS LCD bir panel kullanılacağı yönünde sızıntılar ortaya atılmıştı, uygun fiyatlı politikasıyla Realme’nin bu modelde hangi ekran teknolojisini tercih edeceği merak konusu.

Xiaomi Mi 10 modelinde ise, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 destekli depolama birimi yer alacak. Aynı şekilde Snapdragon 865 5G yonga setiyle beraber gelecek olan model, kutudan Android 10 ile birlikte çıkacak. Son aktarılan bilgilere göre, cihaz 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla kullanıcılara sunulacak, ayrıca bu ekran teknolojisinin HDR10+ sertifikasına sahip olduğunu da aktaralım.

Wi-Fi 6 ne gibi imkanlar sunuyor?

Wi-Fi 6, eski sürüm 802.11ac ile kıyaslandığında tek kullanıcıya bağlı veri transferlerini %37 daha hızlı gerçekleştirebilecek. Özellikle kalabalık çevrelerde, önceki sürümlere kıyasla neredeyse dört kata kadar daha hızlı ve stabil bir bağlantı sunabilecek. Günümüz de Wi-Fi teknolojisinin yerini düşündüğümüzde, özellikle beraber cihazların batarya ömürlerinde ciddi oranlarda artışlar gözlenebilecek.

Wi-Fi 6 ve başarabilecekleri