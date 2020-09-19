Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile şarj hızını artırıyor!

Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi 10 Ultra‘yı şirketin onuncu yıl dönümünde düzenlenen lansmanda resmi olarak kullanıcılara tanıttı. Yakın tarihli bir rapora göre şirket bu cihazın bazı özelliklerini değiştiren yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayacaktı. Geçtiğimiz günlerde ise telefon, MIUI 12.0.10 güncellemesini aldı. Bu güncelleme ile cihazın kamerası DxOMark sürümüne yükseltildi. Ayrıca pil, ekran, şarj sıcaklığı kontrolü ve video tarafında çeşitli optimizasyonlar gerçekleşti.

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Xiaomi Mi 10 Ultra, şarj hızında nasıl bir artış gösterecek?

Kullanıcı raporlarına göre bu güncelleme şarj protokolünü uygun şekilde iyileştirmeyi hedefliyor. Xiaomi Mi 10 Ultra, %0’dan %100’e şarj için 23 dakikalık bir süreye ihtiyaç duyuyor. Fakat cihaz şarj olurken %92,77 şarj düzeyindeyken %100 olarak gözüküyor. 10 dakika boyunca telefon 9,75 Wh ile şarj oluyor ve 100W yaklaşık olarak 1 dakika sürüyor. Güncellemeden sonra ise %100‘ü görmek için geçen zaman hala 23 dakika olsa bile şarjın iç dengesinde değişmeler mevcut. Pil %100 gösterildiğinde artık %92,77 yerine %93,50 düzeyinde şarj bulunacak. 10 dakika boyunca telefon 11,72 Wh ile şarj olacak ve 100W yaklaşık 13 saniye sürecek.

Güncellemenin ardından 100W şarj süresi kısalıyor ancak 10 dakika içinde gerçekleşen şarjda artış mevcut. Mi 10 Ultra, 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile birlikte geliyor. Şirkete göre cihaz 5 dakikada %41, 23 dakikada ise %100 şarja ulaşıyor. Telefonun TUV Rheinland tarafından güvenli hızlı şarj sertifikası da bulunuyor.