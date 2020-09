Xiaomi Mi 10 Ultra, yeni güncelleme ile şarj hızını artırıyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un kamera odaklı bir telefon serisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Samsung Hindistan’ın Twitter hesabından paylaşılan gönderiyle beraber F serisinin pek yakında tanıtılacağı duyuruldu.

Samsung, yeni modellerle beraber akıllı telefon pazarında fark yaratmaya çalışıyor. Bu hafta içi gelen sızıntı haberler, Samsung’un kamera odaklı olan F serisi hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak cihazın tanıtımı ya da duyurusu hakkında bir detay şirket tarafından bugüne dek gelmemişti. Samsung Hindistan’ın Twitter üzerinden paylaştığı tweet ile beraber yeni F serisini duyuran şirket, pek yakında cihazları tanıtmaya hazırlanıyor.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm

— Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020