Akıllı Telefonlar
AMD, Huawei ile iş birliği için lisans aldı!
Geleceği konusunda hala bazı belirsizlikler bulunan Huawei, her şeye rağmen projelerini ve ürünlerini sürdürmeye devam ediyor. Şirket için Eylül başından bu yana işler oldukça zorlaştı. Samsung, WD, Micron, Kioxia ve Sharp ile yapılan ticaretin kesilmesi üzerine firma zor zamanlar geçiriyor. Huawei‘nin böyle bir durumda düzenli bir işleyiş elde etmesi zor gözüküyor. Fakat bugün ortaya çıkan AMD lisansı ile bazı şeylerin yoluna girebileceği umudu oluştu.
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AMD, Huawei ile iş birliğini sürdürecek mi?
Qualcomm, Samsung ve MediaTek ile ABD yüzünden çalışamaz hale gelen şirket AMD ile çalışmak için lisans aldı. AMD‘nin Başkan Yardımcısı, şirketin Huawei‘ye tedarikte bulunmak için lisans aldığını doğruladı. ABD‘nin Huawei‘ye uyguladığı yasağa rağmen AMD‘nin lisans alması oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Çin‘de fiyat artışı ve ABD ambargosuna rağmen büyük ölçüde Huawei cihazlar alınmaya devam ediyor. Şirket her ne kadar zor bir dönemden geçse de kullanıcılar firmayı destekliyor.
Huawei, yasaklar yüzünden maliyetlerde büyük artış yaşadı. Bu da telefon ve diğer akıllı cihazların fiyatlarında artışa neden oldu. Kullanıcılar fiyat artışının ve ürün stoklarının az kaldığının farkında. Bu sebeple Huawei cihazların satışları artmış durumda. Analistler, şirketin bileşen stoğunun gelecek senenin ortasına kadar yeterli olacağını söylüyor. Çin milliyetçiliği, firmanın en önemli kaynaklarından biri. Önümüzdeki sene de kullanıcılar Huawei‘yi desteklemeye devam ederse bu çıkmazdan çıkılması daha kolay hale gelebilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung, kamera odaklı F serisini tanıtmaya hazırlanıyor!
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un kamera odaklı bir telefon serisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Samsung Hindistan’ın Twitter hesabından paylaşılan gönderiyle beraber F serisinin pek yakında tanıtılacağı duyuruldu.
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Samsung, yeni modellerle beraber akıllı telefon pazarında fark yaratmaya çalışıyor. Bu hafta içi gelen sızıntı haberler, Samsung’un kamera odaklı olan F serisi hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkarmıştı. Ancak cihazın tanıtımı ya da duyurusu hakkında bir detay şirket tarafından bugüne dek gelmemişti. Samsung Hindistan’ın Twitter üzerinden paylaştığı tweet ile beraber yeni F serisini duyuran şirket, pek yakında cihazları tanıtmaya hazırlanıyor.
The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm
— Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020
İlk model F41 olabilir
Samsung tarafından F serisiyle alakalı başka bir açıklama gelmezken, söylentiler ilk olarak F41 modelinin tanıtılacağı yönünde. Samsung Hindistan’ın destek sayfasında ortaya çıkan SM-F415F modeli için yayınlanmış kullanma kılavuzundaki bilgilere göre F41, damla formundaki çentikle beraber gelecek. Arka kısımda ise dikey formda üçlü kamera dizilimi ve bir parmak izi okuyucusu yer alacak.
Geekbench detayları M31 ile benzer
Geekbench testinde Exynos 9611 çipseti ve 6 GB RAM ile görüntülenen F41 modelinin üç farklı renk seçeneğiyle beraber satışa sunulacağı ön görülüyor. Bazı kesimler F41 için M31’in yeniden yapılandırılmış versiyonu şeklinde yaklaşımda bulunurken, F41’de M31’den farklı olarak yalnızca üç kamera yer aldığını belirtmemiz gerek. Samsung’un önümüzdeki günlerde yeni model ya da modeller hakkında detaylı paylaşım yapması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, Twitter üzerinden duyuruldu!
Huawei‘nin tüketici CEO‘larından Yu Chengdong, Huawei Mate 40 serisi hakkındaki önemli detayları kullanıcılara resmi olarak açıkladı. HDC 2020 konferansında Chengdong, her şeyin planlandığı gibi gittiğini, yeni akıllı telefon serisi hakkında endişelenilmemesi gerektiğini söylemişti. Uzun zamandır ortaya çıkan sızıntılar cihazların ekim başında resmi olarak piyasaya çıkacağını gösteriyor.
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Huawei Mate 40 serisi ne zaman ve hangi özelliklerle tanıtılacak?
Huawei‘nin Birleşik Krallık Twitter hesabında, “Sizin için heyecan verici haberlerimiz var. Huawei Mate 40 serisi yakında geliyor.” notu paylaşıldı. Bu, Huawei‘nin resmi bir hesabının bu telefon serisi hakkındaki ilk tweetidir. Belirli bir lansman tarihi olmasa bile kesin olarak söyleyebiliriz ki yeni Mate serisi yolda ve çok yakında kullanıcılarla buluşacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılar cihazın ekim başında çıkacağını gösteriyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamaların tutarlı olması ise kullanıcıları sevindiren bir haber oldu.
Mate 40, önceki nesile benzer bir tasarım ile gelecek. Cihazın çift nokta delik tasarımlı selfie kamerası ve şelale ekranı bulunacak. Bu sefer önceki nesilde bulunmayan fiziksel ses açma kapama butonu telefona yeniden eklenecek. Telefon, 5 nm üretim sürecinden geçen Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak. Bu yonga seti Cortex-A77 ve Cortex-A78 mimarilerini kullanacak. Ayrıca 5G modem entegreli ilk 5 nm yonga seti Kirin 9000 olacak. Kamera tarafında ise cihazın 50 MP çözünürlüklü CMOS ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Bunun haricinde telefonun periskop kamerası 5x optik ve 55x dijital zoom yapabilecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9S, MIUI 12 güncellemesi almaya başladı!
Yaşanabilecek herhangi bir karışıklığı önlemek adına yazının başında belirtmeliyim ki, Hindistan’da Redmi Note 9 Pro adıyla satışa sunulan model globalde Redmi Note 9S olarak biliniyor. Bu cihaz ülkemizde de 9S takısıyla satışa sunuldu ve cihazdan yazı boyunca Redmi Note 9S olarak bahsedeceğim.
MIUI 12, Çinli dev üretici Xiaomi’nin Android üzerinde çalışan kullanıcı arayüzünün en güncel versiyonu. Şirket bu versiyonu Nisan ayının sonunda resmi olarak tanıttı ve o tarihten beri uygun cihazlar için güncelleme üzerinde çalışıyor. Geçen birkaç aydan sonra tepe modellerinin güncellemesini tamamlayan Xiaomi, şimdi daha eski ve/veya uygun fiyatlı modellerine yöneldi.
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Redmi Note 9S güncellemesi neler içeriyor?
Aslında Redmi Note 9S, Note 9 ailesinin MIUI 12 güncellemesini ilk alan üyesi değil. Yaklaşık bir ay önce Note 9 bu güncellemeyi almıştı ve şimdi de 9S güncellemeyi almaya başladı. Bahsedilen MIUI 12 güncellemesi V12.0.1.0.QJWINXM derleme numarasıyla ve 755 MB gibi bir boyutla geliyor. Şu anda Hindistan’da sınırlı kullanıcılara verilen güncelleme, herhangi büyük bir problem olmadığı sürece en kısa zamanda tüm kullanıcılara iletilecektir.
Gelen MIUI 12 güncellemesini ve kısaca yeni özelliklerini şu videomuzda göstermiştik. Kısaca burada da bahsedecek olursak ilk olarak göze çarpan özellik ‘süper’ duvar kağıtları. Kilit ekranı ve ana ekranın iş birliği içinde çalıştığı bu özellikte ekran açıldığında Dünya veya Mars üzerinde belirli bölgelere zoom yapılıyor. Bildirim paneli sağ taraftan çekildiğinde iPhone’lara benzer yeni bir kontrol merkezi karşımıza çıkıyor. Odak moduyla dilediğiniz süre boyunca telefondan uzak kalabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama çekmecesi ve yüzen uygulamalar arayüze yepyeni deneyimler katarken detaylıca yönetilebilen izinlerle gizlilik koruması ve arka planda kamera kullanımının kısıtlanması cihazları daha güvenli hale getiriyor. Birçok başka özelliğin yanı sıra kullanımı belki de en hoş hale getiren ise birçok yeni animasyonun arayüze serpiştirilmiş halde olması.
Redmi Note 9S, her ne kadar henüz Android 11 güncellemesini almamış olsa da MIUI 12’yi almaya başladı. Ancak endişelenmeye gerek yok çünkü cihaz Android güncellemesi için de sırada bekliyor. Xiaomi, sırasıyla nitelikli modellerine bu güncellemeyi de sunmaya başlayacak.