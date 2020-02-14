Xiaomi Mi 10 stokları saniyeler içerisinde tükendi!

Dün Çin’de düzenlenen bir etkinlik ile duyurulan Xiaomi Mi 10 modeli, ana vatanında önemli bir satış başarısına imza attı. Telefonun ön siparişe çıkan ilk parti üretimi, satışa açılmasından saniyeler sonra tükendi!

İlginizi Çekebilir: Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı

reklam

Xiaomi Mi 10, Çin’de satışa sunulmasından 1 dakika sonra tükendi!

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli olan Mi 10, bugün Çin’de kısıtlı sayıdaki ilk parti sürümü ile satışa sunuldu. Tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğü belirtilen telefonun stoklarının yalnızca 1 dakika içerisinde tükendiği açıklandı. Xiaomi’ye göre, bugün gerçekleştirilen satışların toplam değerinin 28.5 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Bu da yalnızca saniyeler içerisinde en az 42.000 telefonun satıldığını gösteriyor.

Tüketicilerin uzun süredir beklediği telefon hakkında pazarlama analistleri tarafından böyle bir erken satış başarısı tahmin ediliyordu. Ancak Mi 10’un ana vatanında gördüğü büyük ilgi, telefonun uluslararası pazara çıkma süresini biraz geciktirebilir. Zira telefonun MWC 2020’de gerçekleştirilmesi planlanan, fakat etkinliğin iptal edilmesiyle belirsiz duruma giren Avrupa lansmanının Mart ayına ötelendiği belirtiliyor. Öte yandan ülkede devam eden Coronavirus salgını da Xiaomi Mi 10 serisinin üretim sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.

570 dolar değerindeki çıkış fiyatıyla dikkat çeken Mi 10, amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en uygun fiyatlı modeller arasında yer alıyor. Cihazın kamera tarafında biraz daha gelişmiş özellikler sunan versiyonu Mi 10 Pro’nun ise 715 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olduğunu belirtelim.