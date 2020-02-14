Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 stokları saniyeler içerisinde tükendi!
Dün Çin’de düzenlenen bir etkinlik ile duyurulan Xiaomi Mi 10 modeli, ana vatanında önemli bir satış başarısına imza attı. Telefonun ön siparişe çıkan ilk parti üretimi, satışa açılmasından saniyeler sonra tükendi!
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Xiaomi Mi 10, Çin’de satışa sunulmasından 1 dakika sonra tükendi!
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli olan Mi 10, bugün Çin’de kısıtlı sayıdaki ilk parti sürümü ile satışa sunuldu. Tüketiciler tarafından büyük ilgi gördüğü belirtilen telefonun stoklarının yalnızca 1 dakika içerisinde tükendiği açıklandı. Xiaomi’ye göre, bugün gerçekleştirilen satışların toplam değerinin 28.5 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Bu da yalnızca saniyeler içerisinde en az 42.000 telefonun satıldığını gösteriyor.
Tüketicilerin uzun süredir beklediği telefon hakkında pazarlama analistleri tarafından böyle bir erken satış başarısı tahmin ediliyordu. Ancak Mi 10’un ana vatanında gördüğü büyük ilgi, telefonun uluslararası pazara çıkma süresini biraz geciktirebilir. Zira telefonun MWC 2020’de gerçekleştirilmesi planlanan, fakat etkinliğin iptal edilmesiyle belirsiz duruma giren Avrupa lansmanının Mart ayına ötelendiği belirtiliyor. Öte yandan ülkede devam eden Coronavirus salgını da Xiaomi Mi 10 serisinin üretim sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.
570 dolar değerindeki çıkış fiyatıyla dikkat çeken Mi 10, amiral gemisi akıllı telefonlar arasında en uygun fiyatlı modeller arasında yer alıyor. Cihazın kamera tarafında biraz daha gelişmiş özellikler sunan versiyonu Mi 10 Pro’nun ise 715 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G şarj özellikleri ortaya çıktı!
MWC’nin iptal olmasının ardından Realme online bir tanıtım etkinliği düzenliyor. Bu etkinliğin tarihi olarak ise 24 Şubat planlanıyor. Etkinlik dahilinde Realme X50 Pro cihazının tanıtılması bekleniyor.
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Realme X50 Pro 5G şarj özellikleri neler olacak?
Yeni Realme telefonu, üreticisi tarafından geçen yıl marka olarak ilan edilen SuperDart‘ı kullanan 65W hızlı şarj adaptörü ile onaylandı. Bu şarj cihazının oldukça etkileyici ve çok hızlı olacağı biliniyor. X50 Pro ile ilgili bunlar konuşulurken Realme X2 Pro ile ilgili 65W şarj ile gelme sızıntısı 50W ile gelecek olarak düzenlendi. 65W ve 50W değerindeki hızların gerçekten çok iyi değerler olduğunu ve ilkleri yansıttığını söylemeden geçmeyelim.
Realme X50 Pro 5G‘nin çift modlu 5G destekli (NSA ve SA) Snapdragon 865 yona seti ile geleceğini onaylamıştı. Ayrıca şirketin paylaştığı telefonun ana hatları, FHD+ olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Realme X50 Pro‘nun ön tarafta çift kamera deliği olacağı söyleniyor.
X50 Pro 5G’nin 128 GB ve 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama alanı ile karşımıza çıkması bekleniyor. Telefonda 12 GB ram bulunacağı da bilinenler arasında. Cihaz Android 10 ile piyasaya çıkacak ve Realme‘nin yeni arayüzü olan Realme UI ile çalışacak. Cihazda NFC ve çift SIM özelliği de bulunacak. Micro SD kartın ise bulunup bulunmayacağı kesin değil.
Akıllı Telefonlar
Essential Phone için veda zamanı!
Telefon dünyasına çarpıcı bir giriş yapan ve neredeyse günümüz telefonları standartlarını belirleyen Essential Phone artık aramızdan ayrılıyor. Firma artık Essentail Phone için güncelleme vermeyecek ve daha kötüsü kepenk indiriyorlar! İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada bu kararın üzücü olduğunu ancak alınması gerektiğini duyuruldu.
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Essential kapanıyor!
2017 yılında karşımıza çıkan Essential Phone tasarım olarak şu an günümüz telefonlarının sahip olduğu standartlara çok önceden sahip olmuştu. Damla çentik teknolojisini bizlerle buluşturan ve ekran kasa oranı olarak piyasayı değiştiren firma maddi sıkıntılar sebebiyle kapanma kararı aldı. Maddi sıkıntıların başında firmanın, Essential Phone cihazına biçtiği yüksek meblağ ve kurucu Andy Rubin‘in yaşadığı hukuki süreçler örnek gösterildi. Yapay zekanın tam aktif olduğu cihazı Project Gem‘in de fişi çekildi. Ayrıca Essential Phone için artık teknik destek ne yazık ki sağlanamayacak. Güvenlik güncellemelerini dahil alamayacak olan cihazın kullanıcıları şimdiden arayışlara başladı. Bazı geliştiricilerin de farklı yeni arayüz ve işletim sistemleri ile çalışmaya başladıkları görüldü.
Piyasaya hızlı girip ortalığı bir dönem kasıp kavuran Essential firmasının 2018 yılından beri sahibi olan Newton Mail firmasının da kapatılacak olması üzücü bir gelişme olarak bizlere yansıdı. Farklılıklar ile ön plana çıkmak isteyen firmalara ilham kaynağı olan ve bu konuda heveslendiren firmanın kapatılması, gelecek için bizi kaygıya sürebilir. Zira dev firmalarla yarışmak için artık daha fazla risk almak gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, internet üzerinden bir etkinlik ile 24 Şubat’ta tanıtılıyor
Realme, Barcelona’da yapılması planlanan MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine bu yıl ilk kez katılmayı planlıyordu. Coronavirus salgını nedeniyle iptal edilen etkinlik sonrası şirket cephesinden bir açıklama geldi. Buna göre etkinlik kapsamında açıklamayı planladıkları Realme X50 Pro 5G, yine aynı tarihte internet üzerinden yapılacak bir çevrim içi etkinlik ile 24 Şubat‘ta tanıtılacak.
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Şirket yaptığı açıklama ile Realme X50 Pro 5G tanıtımının internet üzerinden çevrim içi olarak 24 Şubat’ta yapılacağını duyurdu
Realme açıklamasında,
“Şirketimiz Coronavirus salgınının patlak vermesinden bu yana, Çin’den herhangi bir personelimiz olmadan, sadece İspanya’daki Avrupa ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek etkinliğimizi planlamak da dahil olmak üzere olası tüm durumların etkileri ve alternatifleri üzerinde çalışmaktadır.
İlk olarak MWC 2020’de açıklamayı planladığımız X50 Pro 5G, etkinliğin iptal edilmesinden dolayı 24 Şubat’ta Madrid’de küresel olarak çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacak. Realme Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hindistan CEO’su Sayın Madhav Sheth etkinliğe katılacak ve gelecekteki planlarımızı açıklayacak.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler. Realme X50 Pro 5G çevrim içi tanıtım etkinliğinin güncellenmiş düzenlemelerini yakında açıklayacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.“
ifadelerine yer verdi.
Realme X50 Pro 5G‘nin Snapdragon 865 işlemci, 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.0 depolama, 65W hızlı şarj ve Wi-Fi 6 gibi teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.