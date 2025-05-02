Xbox fiyatlarına zam resmileşirken, konsol ve aksesuarlar dahil pek çok ürünün etiketleri değişti. Yenilenen Xbox fiyatları hali hazırda döviz kuru baskısıyla mücadele eden oyuncuları daha da zorlayacak gibi görünüyor. Peki Xbox fiyatları ne kadar oldu? İşte Xbox zam sonrası yeni fiyatlar!

Xbox fiyatı artacak mı? İşte zamlı Xbox fiyatları!

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre, Xbox konsollarının yanı sıra aksesuarlar da yeni fiyatlarla satışa sunuluyor. Xbox Series X ve Xbox Series S modellerinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, kablosuz kontrolcü ve kulaklık gibi ekipmanlarda da %10’a varan zam oranları dikkat çekiyor.

Xbox zam gelecek mi sorusu böylelikle global düzeyde yanıt bulmuş oldu: Evet, geldi bile. Xbox fiyatları artık daha yüksek ve bu trendin Türkiye’ye de yansıması an meselesi. İşte güncellenmiş Xbox fiyatları listesi:

Ürün Eski Fiyat Yeni Fiyat Xbox Series S 1TB 350 $ 430 $ Xbox Series S 512GB 300 $ 380 $ Xbox Series X 500 $ 600 $ Xbox Series X Digital 450 $ 550 $ Xbox Series X 2TB Galaxy S.E. 600 $ 730 $ Xbox Kablosuz Kontrolcü (Core) — 65 $ Xbox Kablosuz Kontrolcü (Color) — 70 $ Xbox Kablosuz Kontrolcü – Special Ed. — 80 $ Xbox Kablosuz Kontrolcü – Limited Ed. 80 $ 90 $ Xbox Elite Kontrolcü Series 2 (Core) 140 $ 150 $ Xbox Elite Kontrolcü Series 2 (Full) 180 $ 200 $ Xbox Stereo Kulaklık — 65 $ Xbox Kablosuz Kulaklık 110 $ 120 $

Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girerken, yıl sonuna doğru Xbox oyunlarının da 80 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Bu durum Xbox fiyatı artacak mı sorusunun yalnızca donanım için değil, yazılım tarafı için de geçerli olduğuna işaret ediyor.

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