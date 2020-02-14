Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı. Sony’nin 2019 yılında WH1000XM3 modelini incelediğimiz ve bu yıl dördüncüsü çıkacak olan amiral gemisi bluetooth kulaklık modeliyle ilgili bakalım neler biliyoruz.

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Noise Cancelling teknolojileriyle kulaklık piyasası bir zamanlar Bose tarafından domine edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise Sony, WH1000XM serileri ile gürültü engelleme teknolojilerini bir üst boyuta taşıdı ve Bose’un tahtını elinden aldı.

Sony WH1000XM4 ne zaman piyasaya çıkacak?

Sızıntılara göre kulaklığın Eylül ayında IFA’da tanıtılması ve akabinde satışına başlanılması bekleniyor; tıpkı geçen sene serinin 3. modelinde olduğu gibi. Yine sızıntılara göre kulaklığın yurt dışı satış fiyatıyla ilgili tahminler ürünün 350 Dolar civarlarında bir fiyat etiketiyle satılacağı yönünde.

Kulaklık bu sene hangi yeniliklerle gelecek?

Serinin son iki modelinde radikal bir değişiklikle karşılaşmadık; büyük ihtimalle yeni modelde de aynı durumu gözlemleyeceğiz. Son 2 modelde Sony, tasarımdan çok teknik geliştirmelere öncelik vermişti ve üçüncü modelde piyasadaki en iyi gürültü önleme mekanizmasını kullanıcılara sunmuşlardı. Öyle ki kulaklığı takıp; gürültü engelleme sistemini aktif hale getirdiğinizde sizi dış ortamdan tamamen soyutlayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordunuz. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisinin, tercihlerinize göre Sony’nin kulaklık için yayınladığı aplikasyondan anlık olarak modifiye edilebilmesi de Sony’i bir adım daha öne taşıyordu. Bütün bu artılarına rağmen bizce kulaklığın en büyük eksisi hala Micro USB girişine sahip olmasıydı. Eğer bu sene Type-C ve Bluetooth 5.0 desteğini de sağlayabilirse üst segment bluetooth kulaklık kategorisinde pazarı tıpkı geçen sene olduğu gibi domine edebilir diye tahmin ediyoruz. Tasarım olarak ise hala güncelliğini koruyan şık bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizce Sony tasarımda değişiklik yapmayacaktır; hatta sızıntılar da bu tahminimizi neredeyse doğruluyor.

Sony WH1000XM3 bluetooth kulaklık modeliyle ilgili incelememizi izlemek için: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3