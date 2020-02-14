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Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı
Sony WH1000XM4 bluetooth kulaklık sızıntıları ortaya çıktı. Sony’nin 2019 yılında WH1000XM3 modelini incelediğimiz ve bu yıl dördüncüsü çıkacak olan amiral gemisi bluetooth kulaklık modeliyle ilgili bakalım neler biliyoruz.
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Noise Cancelling teknolojileriyle kulaklık piyasası bir zamanlar Bose tarafından domine edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda ise Sony, WH1000XM serileri ile gürültü engelleme teknolojilerini bir üst boyuta taşıdı ve Bose’un tahtını elinden aldı.
Sony WH1000XM4 ne zaman piyasaya çıkacak?
Sızıntılara göre kulaklığın Eylül ayında IFA’da tanıtılması ve akabinde satışına başlanılması bekleniyor; tıpkı geçen sene serinin 3. modelinde olduğu gibi. Yine sızıntılara göre kulaklığın yurt dışı satış fiyatıyla ilgili tahminler ürünün 350 Dolar civarlarında bir fiyat etiketiyle satılacağı yönünde.
Kulaklık bu sene hangi yeniliklerle gelecek?
Serinin son iki modelinde radikal bir değişiklikle karşılaşmadık; büyük ihtimalle yeni modelde de aynı durumu gözlemleyeceğiz. Son 2 modelde Sony, tasarımdan çok teknik geliştirmelere öncelik vermişti ve üçüncü modelde piyasadaki en iyi gürültü önleme mekanizmasını kullanıcılara sunmuşlardı. Öyle ki kulaklığı takıp; gürültü engelleme sistemini aktif hale getirdiğinizde sizi dış ortamdan tamamen soyutlayan bir deneyimle karşı karşıya kalıyordunuz. Ayrıca gürültü engelleme teknolojisinin, tercihlerinize göre Sony’nin kulaklık için yayınladığı aplikasyondan anlık olarak modifiye edilebilmesi de Sony’i bir adım daha öne taşıyordu. Bütün bu artılarına rağmen bizce kulaklığın en büyük eksisi hala Micro USB girişine sahip olmasıydı. Eğer bu sene Type-C ve Bluetooth 5.0 desteğini de sağlayabilirse üst segment bluetooth kulaklık kategorisinde pazarı tıpkı geçen sene olduğu gibi domine edebilir diye tahmin ediyoruz. Tasarım olarak ise hala güncelliğini koruyan şık bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz. Bizce Sony tasarımda değişiklik yapmayacaktır; hatta sızıntılar da bu tahminimizi neredeyse doğruluyor.
Sony WH1000XM3 bluetooth kulaklık modeliyle ilgili incelememizi izlemek için: Gürültü engelleme kralları! | Sony WH-1000XM3 ve WF-1000XM3
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Samsung yeni 25W powerbanklerini tanıttı!
Samsung S20 serisi ve Galaxy Z Flip gündemdeyken, Samsung‘un yeni telefonlarına eşlik etmesi için geliştirdiği yeni aksesuarlar tanıtıldı. Şirket iki yeni 10.000 mAh gücünde powerbank tanıttı. Bunun yanı sıra 45W çift taraflı araba şarjını duyurdu.
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Yeni tanıtılan Samsung powerbanklerin özellikleri neler?
İlk powerbank, USB PD üzerinden 25W hızlı şarj yapabilen iki Type-C bağlantı noktasının yanı sıra 7.5W hıza kadar ulaşabilen bir Qi kablosuz şarj pedi ile birlikte geliyor.
İkinci powerbank kablosuz şarj özelliklerinden yoksun bir cihaz. USB-C bağlantı noktalarından biri yerine bir USB-A arabirim ile gelecek. Bağlantı noktalarının teorik çıkışı ise 25W değerinde. Powerbank‘in kablosuz sürümünün 80$ fiyatından çıkış yapması bekleniyor. Fakat elimizde hala gerçek bir fiyatlandırma detayı bulunmuyor. Her ikisinin de Mart ayında Samsung Galaxy S20 telefonlarıyla birlikte satışta olması bekleniyor.
Yeni araç şarj cihazı hangi özelliklerde?
45W değerinde olan araç şarj cihazı, 45W çıkış verebilen bir C tipi bağlantı noktası ve 15W çıkış veren bir USB-A portu ile gelecek. Şirket ayrıca kullanıcılarına S20 Ultra 5G ve Galaxy Note 10+’ın portfoyünde 45W şarj hızını destekleyen tek cihaz olduğunu hatırlattı. Bir başka önemli not, maksimum hızlarda doldurabilmek için etrafınızda 5A kabloya sahip olmanız gerekiyor.Doldurma hızının bir çok faktörle değiştiğini unutmayalım.
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Redmi, hızlı şarj destekli iki powerbank tanıttı!
Redmi, bugün tanıtılan Redmi 8A Dual modeliyle birlikte hızlı şarj destekli ve yüksek kapasiteli iki farklı powerbank modelini de duyurdu. Düşük kapasiteli powerbank 10.000 mAh, yüksek kapasiteli model ise 20.000 mAh batarya ile geliyor.
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Yüksek kapasiteli Redmi powerbank modelleri aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor
Redmi, her iki powerbank modelinde de hızlı şarj desteğine yer vermiş. Buna göre 10.000 mAh kapasiteli model 10W‘a kadar, 20.000 mAh kapasiteli model ise 18W‘a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Her iki model de, Lityum İyon (Li-ion) pillere kıyasla daha yüksek yoğunluk sunan Lityum Polimer çeşidine sahipler. Dış kısımda ise bizi kaymaz dokulu kauçuk bir plastik malzeme karşılıyor.
Redmi powerbankler, kulaklıklar ve fitness bileklikleri gibi bluetooth aksesuarları için düşük güç şarj modu da sunuyor. Ayrıca her iki model de, aşırı ısınmaya ve kısa devreye karşı 12 katmanlı gövde korumasını bünyesinde bulunduruyor.
10.000 mAh powerbank 150.5 x 73.6 x 15.1 mm, 20.000 mAh powerbank ise 154 x 73.6 x 27.3 mm boyutlarına sahip. Düşük kapasiteli model yaklaşık 11 dolar, yüksek kapasiteli model ise yaklaşık 21 dolar fiyat ile raflarda yerini alacak. Kırmızı ve beyaz renk seçeneği ile gelecek olan modellerin online olarak 18 Şubat‘ta satışa sunulması planlanıyor.
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Freebuds 3 Red Edition tanıtıldı!
Sevgililer günü için Huawei, Freebuds 3‘ün yeni bir kırmızı renk seçeneğini duyurdu. Renk, TWS kulakiçi kulaklıkların zaten mevcut olduğu beyaz ve siyah modellerinin yanında sunulacak.
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Freebuds 3 hangi fiyattan satışta?
Freebuds 3 179€ veya 179£ fiyatla satışta. Bu kablosuz kulak içi kulaklıklar, AirPod‘lara çok benzeyen bir yapıya sahip. Bu benzerliğe rağmen Android cihazlar için tam bir özellik yelpazesi sunuyor. Ancak en iyi deneyimi bir Huawei telefon ve AI Life yardımcı uygulamasıyla birlikte kullandığınızda yaşıyorsunuz.
Freebuds 3’ün özellikleri neler?
Freebuds 3‘ün başlıca özellikleri, Huawei 5.1 destekli ve ayrıca kendi geliştirdiği Kirin A1 yonga seti ile birlikte geliyor. Kablosuz şarj ve IPX4 suya karşı koruma sertifikası var. Ayrıca şarj konusunda bir önemli detayda USB-C ile birlikte hızlı şarjı sunması. Gerçekten hızlı bir şekilde kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu kulaklıklar şarj başına 4 saat boyunca kullanım sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte kullandığınızda ise toplam 20 saate kadar kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir başka önemli özellik ise aktif gürültü engelleme ile dışardaki sesi içeri veya içerideki sesi dışarıya vermiyor. Freebuds 3 kulaklıkla konuşurken kullandığınızda ise sesi boğuk bir şekilde değil gayet normal bir düzeyde veriyor ve yine konuşmalarınızda arka plan seslerini oldukça kesiyor.