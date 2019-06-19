Xiaomi CC9: Xiaomi ve Meitu ortaklığının ilk telefonu yolda!

Xiaomi, yakın zamanda Meitu firmasının akıllı telefon üretme bölümünü satın almıştı. Meitu, arka kameradan ziyade ön kamera teknolojilerine daha çok önem veren ve bu konuda yatırım yapan bir firma. Çıkardığı modeller özçekim tutkunları için birebir.

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Meitu ve Xiaomi özçekim kamerasını yapay zeka ile birlikte güçlendiriyor

Yakında tanıtılacak olan modelleri ise yine özçekim odaklı olacak. Xiaomi CC9 ve Xiaomii CC9e isimleriyle gelecek olan her iki modelde de 32MP ön kamera karşılayacak. Bu kamera Meitu ve Xiaomi’nin Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yapay zeka becerileri ile de güçlendirilmiş durumda. Xiaomi bu kamerayı daha önce Redmi Y3 modelinde de kullanmıştı.

Xiaomi CC9 modeli Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi tarafından gücünü alacak ve damla çentik ismini verdiğimiz çentik ile gelecek. Bu modelde parmak izi okuyucusu ekranın altında konumlandırılmış ve 27W hızlı şarj desteği olan 4000 mAh batarya eşlik ediyor. Arka kamera 48MP çözünürlüğündeki Sony üretimi IMX586 sensörü karşılarken diğer iki kamera hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. NFC desteği de yer alan cihazın depolama seçeneklerinde ise 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB modelleri karşılıyor.

Xiaomi CC9e modeli ise Mi9CC’nin daha uygun fiyatlı modeli olacak. Bu model Qualcomm Snapdragon 710 işlemcisi tarafından gücünü alacak ve damla çentikli bir ekranla gelecek. Bu modelde ekran altı parmak izi tarayıcısı yerine cihazın arka tarafında yerleştirilen optik parmak izini görüyor olacağız. 18W hızlı şarj desteği olan 4000 mAh bataryasının yanında NFC desteği de yer alıyor. Arka tarafında üst modeli olan Mi CC9 gibi 48MP Sony üretimi IMX586 yer alırken aynı şekilde diğer iki kamera konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil. Depolama seçeneklerinde ise yalnızca 6GB/64GB seçeneğini görüyoruz.

Fiyatlandırma ise kesin olmamakla birlikte bu şekilde:

Mi CC9e 6GB + 64GB modeli: 230 Dolar

Mi CC9 6GB + 128GB modeli: 360 Dolar

Mi CC9 8GB + 128GB modeli: 400 Dolar

Mi CC9 8GB + 256GB modeli: 450 Dolar

Xiaomi, önümüzdeki günlerde bu modelleri ülkemizde tanıtacak mı hep birlikte göreceğiz.