Xiaomi, MWC etkinliği için resmi davetleri bugün göndermeye başladı. Mobil dünyanın en büyük etkinliği olan MWC 2023 gelen bilgilere göre 27 Şubat – 2 Mart tarihleri ​​​​arasında düzenelenecek. Bugün ise Xiaomi’nin serisine başka bir model ekleyeceği ortaya çıktı. Bu telefonun en önemli özelliği, Xiaomi 12S Ultra ve Xiaomi 13 serisi telefonlar gibi Leica optikleri olacak. Xiaomi Leica ile olan işbirliğini bu yıl daha da pekiştirecek gibi görünüyor.

Leica optiğine sahip olan yeni Xiaomi telefonunun Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve QHD+ ekranla geleceği söyleniyor. Şu an için telefon hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Ancak telefonun fotoğraf tarafında çok iddialı olacağını söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 13 Satın Alanların Yüzleri Gülüyor

Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun, yaklaşmakta olan Xiaomi 13 Ultra’nın beyaz bir versiyonu olup olmayacağı sorusuna hayır cevabını verdi. Xiaomi’nin, Xiaomi 13 Ultra lansmanı beklentisiyle Xiaomi 12S Ultra üretimini durdurduğuna dair söylentiler de var.

Ayrıca önceki haftalarda ortaya çıkan Xiaomi 13 Ultra sızıntıları sayesinde, küresel pazar için MWC’de Xiaomi 13 Ultra’nın lansmanının yapılacağını söyleyebiliriz.

Mr.Lei confirmed there won’t be white Glass varient of Xiaomi 13 Ultra pic.twitter.com/AVYp6Io2F1

— Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 9, 2023