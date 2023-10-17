Çinli teknoloji devi Xiaomi, sertifikasyonlar ve çeşitli söylentilerin ardından MIUI’nin yerini alacak olan Xiaomi HyperOS işletim sisteminin geliştirildiğini doğruladı. HyperOS, mevcut akıllı telefonlar ve tabletler için MIUI’nin yerini alacak.

Xiaomi’nin yeni işletim sistemi hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyordu ve şirket yakın zamanda “Xiaomi Pengpai” ve “Xiaomi Hyper” ticari markalarını tescil etti. İngilizce metinde “HyperOS” adı kullanılsa da, Çince versiyonu “ThePaper OS” olarak biliniyor.

Lei Jun, şirketin CEO’su, Xiaomi 14 serisinin bu yeni işletim sistemini kullanacak ilk seri olacağını onayladı ve üretim sürecinin resmi olarak başladığını belirtti. HyperOS’un, MIUI’yi çalıştıran mevcut telefonlar ve tabletlerde yavaşça MIUI’nin yerini alacağını da vurguladı.

Xiaomi’nin HyperOS’unun, diğer işletim sistemleri olan ColorOS, OxygenOS, OneUI, Funtouch OS ve benzerleri gibi her yıl güncellemeler alarak en son Android sürümünü temel alıp almayacağı hala net değil. Bazı raporlar, Xiaomi’nin bu yeni işletim sisteminde HUAWEI’nin Harmony OS’undan ilham aldığını ve AOSP ve mikro çekirdek kullanacağını iddia ediyor.

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Xiaomi’nin yeni işletim sistemi, Kasım ayında tanıtılacak olan Xiaomi 14 serisi ile birlikte resmi olarak duyurulacak. Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda HyperOS hakkında daha fazla ayrıntı öğreneceğiz.