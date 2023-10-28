Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, son etkinliğinde merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro‘yu tanıttı. Ancak şirket sadece yeni telefonlarını değil, aynı zamanda yeni arayüzü HyperOS’u da duyurarak dikkat çekti. HyperOS’un oldukça iddialı özelliklere sahip olması, Xiaomi kullanıcıları arasında heyecan yarattı. Peki, Xiaomi HyperOS güncellemesini hangi telefonlara sunacak ve güncelleme ne zaman başlayacak? İşte tüm sorularınızın cevabı.

Xiaomi HyperOS İçin Elini Çabuk Tutacak

HyperOS, Xiaomi’nin amiral gemisi telefonlarına ek olarak eski modellere de geleceğini duyurdu. Bu hamlesiyle Xiaomi, mevcut kullanıcılarına da yeni özellikler ve tasarımı sunmayı hedefliyor. HyperOS güncellemesi alacak telefonlar arasında birçok model bulunuyor. Xiaomi HyperOS konusunda umutlu olduğu için birçok telefona bu güncellemeyi verecek.

İşte HyperOS güncellemesi alacak telefonlar:

– Xiaomi MIX Fold 3

– Xiaomi MIX Fold 2

– Xiaomi 13 Ultra

– Xiaomi 13 Pro

– Xiaomi 13

– Redmi K60 Extreme Edition

– Redmi K60 Pro

– Redmi K60

– Xiaomi 12 Serisi

– Redmi K50 Extreme Edition

– Redmi K50 Gaming Edition

– Xiaomi 12S Ultra

– Xiaomi 12S Pro

– Xiaomi 12S

– Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

– Xiaomi 11 Serisi

– Redmi K50 Pro

– Redmi K50

– POCO C51

– POCO C55

– POCO X4 5G

– POCO X4 GT

– POCO X4 Pro 5G

– POCO X5

– POCO X5 Pro

– POCO X6

– POCO X6 Pro

– POCO F4

– POCO F4 GT

– POCO F5

– POCO F5 Pro

– POCO M4

– POCO M4 Pro

– POCO M5

– POCO M5s

– POCO M6 Pro

Ayrıca HyperOS güncellemesi alacak tabletler de mevcut. İşte HyperOS güncellemesi alacak tabletler:

– Xiaomi Pad 6 Max 14

– Xiaomi Pad 6 Pro

– Xiaomi Pad 6

– Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS güncelleme takvimi, Kasım ayında başlayacak. İlk aşamada beta sürüm olarak sunulacak olan güncelleme, daha sonra kararlı sürüme dönüşecek. İşte ilk aşamada HyperOS güncellemesi alacak modeller:

– Xiaomi MIX Fold 3

– Xiaomi MIX Fold 2

– Xiaomi 14 Pro

– Xiaomi 14

– Xiaomi 13 Ultra

– Xiaomi 13 Pro

– Xiaomi 13

– Redmi K60 Pro

– Redmi K60

İlk aşama tamamlandıktan sonra ikinci bir dağıtım süreci başlayacak ve bu süreçte şu modeller güncellemeyi alacak:

– Xiaomi 12 Pro

– Xiaomi 12

– Redmi K50 Extreme Edition

– Redmi K50 Gaming Edition

– Xiaomi 12S Ultra

– Xiaomi 12S Pro

– Xiaomi 12S

– Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

– Redmi K50 Pro

– Redmi K50

– Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

HyperOS’a geçiş sadece telefonlarla sınırlı kalmayacak. Xiaomi, ilerleyen dönemlerde akıllı saatler, akıllı televizyonlar, kamera ve hoparlörler gibi daha fazla cihazı da HyperOS ile güncellemeyi planlıyor. Bu sayede Xiaomi kullanıcıları, genişletilmiş özellikler ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ile tanışacaklar.