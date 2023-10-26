Xiaomi, anavatanı Çin’de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini temel alan Xiaomi 14 amiral gemisi telefonunu tanıttı. Bu, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile çalışan ilk Xiaomi modeli olarak da tarihe geçiyor. iPhone 15’e kafa atan bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım. 550 dolarlık bu canavar 1000 dolarlık iPhone 15’i baya bir ağlatacak.

Xiaomi 14 özellikleri

Xiaomi 14’ün ekranı son derece ince bir çerçeveye sahip. Bu telefon iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’nunkinden daha kompakt yapıda. Ekran 6,36 inç büyüklüğünde ve 2670 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca 120 Hz tazeleme hızı sunar ve 3000 cd/m2 parlaklık ile sektör lideri konumunda. OnePlus 12 ve Samsung Galaxy S24 Ultra gibi rakip modeller bu parlaklığı sunamayacak gibi görünüyor. Xiaomi 14, siyah, beyaz, yeşil ve açık pembe olmak üzere dört farklı renk ile geliyor. Cihazın inceliği 8,2 mm ve ağırlığı ise 193 gram.

Kamera tarafında, Xiaomi 14, hızlı f/1.6 diyafram açıklığına sahip Leica Summilux lens ile donatılıyor. Ayrıca “Işık ve Gölge Avcısı” olarak adlandırılan yeni bir sensör içeriyor. Sensörün optik formatı 1/1,31 inç boyutunda. Bu Sony IMX989 sensörü ile karşılaştırıldığında etkileyici bir opsiyon diyebiliriz. Kamera, 14, 23, 46 ve 75 mm’lik dört farklı lens modülünü destekliyor ve 3,2x maksimum optik yakınlaştırma sunuyor. Optik stabilizasyon sistemi, ana modül ve telefoto lensli modülde bulunuyor.

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Xiaomi 14’ün pil kapasitesi 4610 mAh olarak açıklandı ki bu oldukça yeterli bir değer özellikle de kompakt boyutlarda bir model için. Cihaz, 90W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Cihazın diğer özellikleri arasında büyük bir buhar odası, stereo hoparlörler, NFC çipi, USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 adaptörleri ile IP68 toz ve suya dayanıklılık bulunuyor.

Temel sürüm, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor ve 550 dolar satışa sunulacak. Diğer konfigürasyonlar ise şöyle; 12/256 GB sürümü 600 dolar, 16/512 GB sürümü 650 dolar ve 16 GB/1 TB sürümü 700 dolar olarak açıklandı. Şubat ayında Avrupa pazarına da gelecek olan bu telefonun Türkiye fiyatı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Xiaomi 14 teknik özellikleri