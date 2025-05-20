Realme GT 7 Dream Edition, 27 Mayıs tarihinde Paris’te düzenlenecek global lansmanla tanıtılacak. Standart GT 7 ve GT 7T modelleriyle birlikte duyurulacak olan bu özel versiyon, Aston Martin iş birliğiyle geliştirilen sınırlı sayıda üretilecek bir cihaz olacak. Peki Realme GT 7 Dream Edition özellikleri neler sunacak? Tasarımı nasıl olacak? İşte merak edilenler.

Realme GT 7 Dream Edition Aston Martin iş birliğiyle geliyor

Realme GT 7 Dream Edition görselinde bir Formula 1 aracının örtü altında görünmesi dikkat çekmişti. Çin kaynaklı sızıntılar, bu aracın Aston Martin F1 takımına ait olduğunu doğruladı. Bu da Realme GT 7 Dream Edition’ın Aston Martin temalı özel bir versiyon olduğunu kesinleştirdi.

Sızdırılan kutu görselinde, özel versiyonun klasik Aston Martin yeşili renginde bir ambalaja sahip olduğu görülüyor. Cihazın kendisine ait görseller henüz ortaya çıkmasa da, yeşil renk seçeneğiyle geleceği düşünülüyor. Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen bu versiyon, koleksiyon değeri taşıyan özel bir cihaz olacak gibi duruyor.

Realme GT 7 Dream Edition özellikleri

Donanım tarafında, Dream Edition’ın standart GT 7 ile aynı teknik özellikleri taşıması bekleniyor. Ancak bu henüz resmi olarak onaylanmadı.

Cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlükte OLED ekranla geliyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde yüksek akıcılık sunan bu ekran, mobil oyuncular ve içerik tüketicileri için oldukça ideal.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.78 inç OLED, FHD+, 144Hz yenileme hızı

6.78 inç OLED, FHD+, 144Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 7.200 mAh, hızlı şarj desteği

7.200 mAh, hızlı şarj desteği Arka Kamera: 50 MP + 50 MP çift kamera

50 MP + 50 MP çift kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Soğutma: IceSense Graphene, 360° ısı dağılımı

IceSense Graphene, 360° ısı dağılımı Dayanıklılık: IP69 sertifikası (toz ve suya karşı direnç)

Cihazda yer alan özel IceSense Graphene soğutma sistemi, geleneksel bakır temelli sistemlere göre 6 dereceye kadar daha iyi bir termal performans sağlıyor. Bu da özellikle uzun süreli oyun ve yoğun kullanımda cihazın ısınmasını engelliyor.

Realme GT 7 Dream Edition fiyatı ne kadar olacak?

Realme GT 7’nin Çin’deki fiyatı yaklaşık 355 dolar seviyesindeydi. Ancak GT 7 Dream Edition gibi özel bir versiyonun 450–500 dolar aralığında bir fiyatla Avrupa pazarına giriş yapması bekleniyor. Fiyat ve stok bilgileri, 27 Mayıs’taki Paris etkinliğinde netleşecek.

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Realme’nin Aston Martin ortaklığıyla piyasaya süreceği bu özel sürüm, sadece performans değil aynı zamanda prestij ve tasarım odaklı kullanıcıları da hedef alıyor. 7.200 mAh gibi devasa bir batarya, yüksek yenileme hızlı ekran ve güçlü işlemcisiyle Dream Edition, yılın en dikkat çeken telefonlarından biri olabilir.

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