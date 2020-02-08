Xiaomi, Hindistan‘da satış lideri! Son yıllarda fiyat performans ürünleriyle kullanıcıların gözdelerinden olan Xiaomi, başarısını Hindistan’daki satışlarıyla da gözler önüne serdi.

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Xiaomi, Hindistan‘da Samsung‘u geçerek ülkenin 1 numaralı telefon satıcısı olmayı başardı. 43.6 milyona ulaşan yıllık akıllı telefon satışıyla ülke rekoru kıran Xiaomi, tarihinde ilk kez Samsung‘u geçmeyi başardı. 43.6 milyonluk satış miktarı, bir önceki senenin %9.2 fazlası anlamına geliyor. %29‘luk market payını zorlayan Xiaomi için 2019 yılı tam anlamıyla altın bir yıl oldu.

2019 yılı aynı zamanda orta segment olarak adlandırılan, içinde genellikle fiyat-performans ürünlerinin bulunduğu sınıfın satış şampiyonu olduğu sene de oldu. 200-500 dolar aralığındaki bu segmentin satışları önceki seneye göre %55.2 oranında arttı ve tüm satışların %19.3‘ünü oluşturdu. Bu segmentte ise ilk 2 sırayı Vivo ve OnePlus firmaları aldı. Üst segmentte ise 1 numara yine Apple oldu.

2020 yılı için olan tahminlerde ise akıllı telefon pazarında büyük bir gelişme beklenmiyor. Artan satış sonrası hizmet masrafları da bu büyümeyi yavaşlatan etkenlerden biri. 2020 yılında akıllı telefonların pazar paylarındaki değişim olup olmayacağı şimdiden merakla bekleniyor…