Xiaomi Mi 10 ve 10 Pro, 23 Şubat’ta resmen tanıtılıyor!

Xiaomi Mi 10 serisine ait sızıntı haberler günlerdir gündemi meşgul ediyordu. Şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile Mi 10 serisini 23 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona şehrinde resmi olarak tanıtacağını duyurdu.

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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro resmi lansman tarihi 23 Şubat olarak duyuruldu

Günlerdir konuşulan ve daha önce 13 Şubat olarak belirlenen Xiaomi Mi 10 serisi için lansman tarihi artık resmen netleşti. En yeni nesil Snapdragon 865 işlemci, 108 MP kamera, 66W hızlı şarj desteği ve UFS 3.0 gibi özellikler ile kullanıcıların merak konusu olan amiral seri, 23 Şubat’ta resmi olarak tanıtılacak. Tanıtımın MWC 2020‘nin kapsamında yapılması bekleniyor.

Xiaomi Mi 10 çifti son zamanlarda ortaya çıkan bir promosyon afişinde görüldü ve tasarımı bir çok yönüyle beğenildi. Her iki model de işlemci kısmında gücünü Snapdragon 865‘ten alıyor. Xiaomi Mi 10‘da kullanılan panelin 90Hz olması bekleniyor. Ayrıca gelen haberler doğrultusunda en düşük versiyonun 8 GB RAM ile satışa sunulacağı yönünde. Serinin Pro versiyonu ise 5.250 mAh batarya, 66W hızlı şarj desteği ve sadece 35 dakikalık tam dolum süresi ile vanilya modelden farklılıklar içeriyor. Ayrıca ekran kısmında ise bizi 6.4 inç büyüklüğünde, Full HD+ ve 120Hz OLED panelin karşılaması bekleniyor. Pro sürüm, 16 GB‘a kadar hızlı LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama ile performanstan asla ödün vermeyecek bir yapıda tasarlanmış. Serinin Pro versiyonu için gerçekten tüm amiralleri tahtından etmeye geliyor desek sanırım kağıt üzerinde yanlış bir düşünce olmaz. Şirketin bugüne kadar olan başarısındaki en büyük etkenlerden biri uygun fiyatlı modeller sunabiliyor olmasıydı. Performans ve kamera açısından yine büyük başarı elde etmesi beklenen amirallerin fiyat/performans skalası nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.