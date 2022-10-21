Hala nispeten yeni olan bir Xiaomi akıllı telefona sahipseniz, MIUI 14 sizin için büyük bir güncelleme sayılabilir. Şirket, Android 13’ü temel alacak ve 2023 yılında Xiaomi cihazları için yeni kullanıcı arayüzü olacak olan bu sürümün zaman çizelgesini yayınladı. Dev firma, MIUI 14 güncellemesi kullanıma sunulduğunda ilk olarak hangi cihazların alacağını açıkladı. Xiaomi’nin MIUI 14’ün yayınlanma tarihi tam olarak belli değil. Zaten MIUI 13 şu anda çok sayıda cihaza sorunsuz şekilde sunuluyor. Sürüm, muhtemelen gelecekte bir noktada kullanıma sunulacak ve şu anda geliştirme aşamasında.

MIUI 14 kullanıcılar için ne zaman hazır olacak?

MIUI 14’ün çeşitli alfa ve beta sürümleri şu anda test aşamasında. Çoğu kullanıcının merakı MIUI üzerinde olsa da sadece Çin gibi ülkelerde markaya tester olarak olarak hizmet veren yakın kişilerin yeni sürümü kullanmasına izin veriliyor. Kullanıcı arayüzü biz tipik kullanıcılar için erişilemez durumda.

MIUI 14’ün Aralık ayında kullanıma sunulacağı neredeyse kesin. Şirket yeni sürümü Xiaomi 13’ün tanıtımıyla aynı güne denk getirmeyi hedefliyor. Bugün dev şirket tarihi belirsiz lansman öncesinde beta sürümlerine erişecek telefonları açıkladı. Aynı zamanda Aralık ayında Xiaomi yazılımı resmiyet kazanacak, ancak hemen küresel olarak kullanıma sunulmayacak. Başlangıçta yalnızca Xiaomi 13 için erişilebilir olacak ve daha fazla modelin güncelleme alması zamanla gerçekleşecek.

Güncellemeyi İlk Alan Cihazlar Hangileri ?



Xiaomi’nin MIUI 14 beta sürümüne dahil ettiği akıllı telefonların listesi bu yanıtın temelini oluşturuyor. MIUI 14’ü ilk olarak alacağı neredeyse kesin olan toplam 9 cihaz var. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar üst segmente ait cihazlar.

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi-12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Redmi K50

Redmi-K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Görünen o ki Android 13 tabanlı MIUI 14’ü ilk kullananlardan olmak istiyorsanız üst düzey bir Xiaomi cihazına sahip olmalısınız. Beklemekten çekinmiyorsanız resmi güncelleme listelerine göz atmanız yeterli. Şimdilik yeni sürüm hakkında edinilen bilgiler bu kadar. Gelişmeler haberdar olmak için takipte kalın.

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