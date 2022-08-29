Valve, telefonlar için Steam uygulamasının yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. Uygulama, yeni bir arayüz, daha iyi bildirimler ve bir QR kodu ile platforma giriş yapma işlevi alacak.

Valve, yeni Steam uygulamasının Android ve iOS için beta olarak sunulduğunu açıkladı. Şirket, kullanıcıları betaya kaydolmaya ve yeni uygulama hakkında geri bildirim sağlamaya davet ediyor. Oyun şirketi, “Hâlâ özellikler ekliyoruz, hataları düzeltiyoruz ve uygulamayı geliştiriyoruz” diye yazdı.

Valve’e göre, uygulama geliştirilmiş bildirimlerle daha modern bir arayüz alacak. Uygulama ayrıca birden fazla hesap için destek alacak. Kullanıcılar, örneğin Discord’da olduğu gibi, bir QR kodu aracılığıyla bir PC’de oturum açmak için akıllı telefonlarını da kullanabilecek. Bu özelliği kullanmak için kullanıcıların Steam masaüstü istemcisinin beta sürümünü de yüklemeleri gerekecek. Mevcut uygulamadaki özellikler beta sürümünde sunulmaya devam edecek.

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Geliştirici, yeni uygulamanın resimlerini paylaşmıyor ancak ekran görüntüleri Twitter’da ortaya çıktı. Steam mağazası, Haberler, Steam Guard ve bildirimler arasında gezinme artık alt kısımdaki bir çubuk aracılığıyla yapılıyor. Tasarım açısından, kullanıcı arayüzü Steam Deck ile tanıtılan SteamOS 3’ü andırıyor.

Yeni uygulamanın tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmiyor.