Xiaomi, söz verdiği gibi Civi serisinin en yeni akıllı telefonu Civi 3’ü Çin’de duyurdu. 350 dolar fiyat etiketine sahip olan Xiaomi Civi 3 şimdilik sadece Çin pazarına özel olacak. Gelin telefonun dikkat çeken özelliklerine yakından bakalım.

Telefon, 6,55 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 12 bit destekli 120 Hz tazelemeli OLED ekran ile geliyor. Bu ekran Dolby Vision desteğine de sahip.

Civi 3, %68 daha büyük olan özel Dimensity 8200-Ultra çipine sahip ve 4000mm² paslanmaz çelik VC sıvı soğutma ile güçlendirilmiştir. Telefon, 90 fps yüksek kare modunda çalışarak 30 dakika boyunca sabit yüksek kare hızında üçüncü şahıs atış oyununu desteklemektedir. Xiaomi, telefonun ön kısmındaki en yüksek sıcaklığın 40,1 °C olduğunu belirtiyor. Civi 3, çift 32MP ön kameraya sahiptir, biri standart otomatik odaklı kamera ve diğeri 100° ultra geniş açılı kamera. Telefon ayrıca AI Super Sense Four Soft ışığı ve 5 farklı soğuk ve sıcak ışık efekti sunmaktadır. Yeni portre motoru sayesinde doğal görünümlü portreler elde etmek mümkün.

Xiaomi Civi 3, Sony IMX800 sensörlü ana kamerayı kullanıyor ve 1G+6P ultra şeffaf cam lensi destekleniyor. OIS özelliğine sahip 120° ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera da bulunmaktadır. Hem ön hem de arka kameralar 4K video kaydını destekleniyor.

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Şirket, Civi 3’ü 2023’ün ana renk trendleri olan Rose Purple, Mint Green, Adventure Gold ve Coconut Grey renk seçenekleriyle sunmaktadır. Telefon, sadece 7,56 mm kalınlığında ve 173,5 gram ağırlığındadır. 4500mAh bataryası, 67W hızlı şarj desteğiyle sadece 38 dakikada %100’e kadar şarj olabiliyor. Bakalım bu güzellik Türkiye pazarına gelecek mi?

İçindekiler Xiaomi Civi 3 özellikleri

Xiaomi Civi 3 özellikleri

6,55 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde 12 bit destekli 120 Hz tazelemeli OLED ekran / 1920Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, 1500 nite kadar parlaklık, 16000 seviyeli otomatik parlaklık ayarı, Uyarlanabilir HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5 koruması

3,1 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 8200-Ultra 4nm işlemci

Mali-G610 MC6 GPU

256 GB / 512 GB (UFS 3.1) depolama

12 GB LPDDR5X RAM, 1 TB (UFS 3.1) depolama ile 16 GB LPDDR5X RAM

Çift SIM (nano + nano)

Android 13 tabanlı MIUI 14

Sony IMX800 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.77 diyafram, OIS, IMX355 sensörlü 8MP 120° ultra geniş açılı lens, f/2.2 diyafram, f/2.4 diyaframlı 2MP 4cm makro kamera, yapay zeka algılamalı dört yumuşak ışık

f/2.0 diyafram, Samsung S5KGD2 sensör, 2X portre yakın çekim, 32MP 100° ultra geniş ikincil kamera, f/2.4 diyafram, Ön ekran yumuşak ışık halkası ile 32MP AF ön ana kamera

Boyutlar: 158,75×71,7×7,56 mm

Ağırlık: 173,5 gr

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), USB Tip-C, NFC

67 W kablolu hızlı şarjlı 4500 mAh (Tipik) pil