Vivo cephesi, Aralık ayında Y02 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Geçen ay ise Vivo Y02A’nın tanıtılmasıyla beraber Y02 serisi genişlemişti. Şimdi de aileye başka bir cihazın katılması bekleniyor. Yaklaşan Vivo Y02T modeli, yeni sızıntılarda ortaya çıktı. İşte yeni modelin sunacağı özellikler!

Vivo Y02T Çok Güçlü Geliyor!

Sızıntı kaynakları tarafından paylaşılan görüntülerden yola çıkarak, Vivo Y02T’nin daha önce piyasaya sürülen Vivo Y02 ve Y02A ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğunu açıkça görebiliyoruz. Y02T, arkasında tek bir kamera bulunan köşeli bir tasarımla oldukça şık görünüyor. Biraz kalın çerçevelere sahip olan ekranda damla çentiğe yer verilmiş.

Söylentilere göre, Vivo Y02T’nin Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran tipi doğrulanmamış olsa da, cihazın segmenti düşünüldüğüne bunun bir IPS LCD panel olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Vivo Y02T 4G’nin uygun fiyatlı bir cihaz için iyi bir performans sunan MediaTek Helio serisi yonga seti ile donatılacağı söyleniyor. Cihazın 4GB’a kadar RAM, 4GB sanal RAM desteği ve 64GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Fotoğrafçılık açısından, Vivo Y02T’nin 13 megapiksel birincil kameraya sahip olduğu söyleniyor. Öte yandan özçekim kamerası ise 5MP sensöre sahip olacak. Bunlar giriş seviye bir cihazdan beklenen özellikler.

Vivo Y02T 4G’nin öne çıkan özelliklerinden biri de pil kapasitesi. Söylentiler, cihazın 5.000mAh kapasiteli pil barındıracağını ve kullanıcılara uzun ömürlü pil ömrü sunacağını gösteriyor. Ek olarak, pilin 18W şarjı desteklemesi bekleniyor.

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Vivo’nun giriş seviyedeki yeni oyuncusu, şık tasarımı ve etkileyici pil özellikleriyle dikkat çekiyor. Giriş seviye cihazlar özellikle ülkemiz gibi vergilerin yüksek olduğu pazarlarda çok seviliyor. Bizler de Vivo’nun yeni canavarını merakla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo Y02T nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!