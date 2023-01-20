Çinli teknoloji devi yeni canavarını Avrupa pazarına çıkarmak için gün sayıyor. Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, Weibo sayfasında Xiaomi 13 serisinin küresel duyurusu için geri sayımı başlattı. Lei Jun; Xiaomi 13’ün ekranının tüm Android akıllı telefonlar arasında en yüksek parlaklığa sahip olduğunu söyledi. Bilmeyenlerinizi için bu telefonun ekranının en yüksek parlaklığı 1900 cd/m2’e kadar çıkıyor. Bu artışa rağmen yeni canavar Xiaomi 12’ye kıyasla ekran yüzde 22 daha az güç tüketiyor.

Xiaomi 13, 6.36 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor. Telefonun ekranı, Samsung E5’inkinden 900 cd/m2 daha yüksek en yüksek parlaklığa sahip en yeni Samsung E6 malzemesini kullanıyor. Ayrıca yanlarda ve üstte çerçevenin genişliği sadece 1,61 mm, altta ise çerçeve 1,81 mm genişliğinde olması ise dikkat çekiyor. Ekran kasa oranı ise telefonun yüzde 93.3 gibi oldukça yüksek bir seviyede.

Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak; Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama birimi canavara gücünü veriyor. Xiaomi 13, 1/1,49 inç optik formata ve HyperOIS optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip 54 megapiksel Sony IMX800 görüntü sensörü ile özellikle gece fotoğraflarında çok iddialı.

İlginizi Çekebilir: MIUI 14 Alacak Xiaomi Modelleri Açıklandı!

Xiaomi 13’ün global versiyonunun 27 Şubat’ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2023’te tanıtılması bekleniyor. Tanıtımından günler sonra sonra satış sunulacak olan yeni canavar Türkiye pazarına da gelecek. Ancak ülkemizdeki son zamlardan sonra bu modelin 30.000 TL‘nin üzerinde bir fiyat etiketine sahip olabileceğini düşünüyoruz. Bakalım Xiaomi bu canavarını ne zaman ülkemize getirecek?