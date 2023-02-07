Çinli teknoloji devi Xiaomi, Civi 2 modelini bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtmıştı. Bugün ise şirket, Sevgililer Günü için karşımıza Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Fashion Limited Edition modeli ile çıktı. Hello Kitty hayranları için geliştirilen bu model tasarımı ile dikkat çekiyor.

Telefonun arkasındaki cam aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi güneş ışığına maruz kaldığında arkadaki beyaz veya gri kedicik görüntülerini pembeye çevirecek benzersiz bir fotokromik işlem kullanıyor. Ayrıca telefonda Hello Kitty teması da yer alıyor.

Diğer özellikler ise Xiaomi Civi 2 modeli ile aynı. Telefonda 6.55 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran yer alıyor. Gücünü Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden alan telefonda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi de bulunuyor.

Telefonun arkasında Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP 115 ° ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera yer alıyor. Önde ise selfieler için f/2.0 ana kameralı 32MP AF ön kamera ve 32MP 100 derece ultra geniş ikincil kamera bizi karşılıyor.

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Sadece Çin’de satılacak olan bu telefon 410 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Bakalım bu model ülkemize giriş yapacak mı?

İçindekiler Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Fashion Limited Edition özellikleri

Xiaomi Civi 2 Hello Kitty Fashion Limited Edition özellikleri

6.55 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran / Corning Gorilla Glass 5 koruması

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga seti

Adreno 662 GPU

12GB LPDDR4X RAM

256GB (UFS 2.2) depolama

Çift SIM (nano + nano)

Android 12 tabanlı MIUI 14

Sony IMX766 sensörlü 50MP arka kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 20MP 115 ° ultra geniş açılı lens, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.0 ana kameralı 32MP AF ön kamera, 32MP 100° ultra geniş ikincil kamera / Çok renkli sıcaklık Dört LED flaş

Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör

USB Type-C ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos

Boyutlar: 159.2×72.7×7.23

Ağırlık: 171.8g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 balta, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

67W kablolu hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya