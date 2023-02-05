Güncelleme konusunda vites yükselten Xiaomi, son yıllarda satılan telefonlarına güncelleme sunarak büyük beğeni toplamıştı. Ancak Çinli teknoloji devi eski telefonlarını da unutmuyor. ITHome, bir zamanlar amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10’un telefonlarının MIUI 14 alacağını bildirdi. Bu yıl nisan ayında olacak. Ve güncelleme Android 12’ye değil Android 13’e dayanacak.

Yeni arayüz güncellemesi Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Lite için piyasaya sürülecek. Ayrıca yakın zamanda Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi 11 Lite ve Xiaomi 11 Lite 5G NE‘nin MIUI 13’ün en son sürümünü aldığı haberleri ortaya çıkmıştı. Bu telefonların en güncel MIUI sürümüne kavuşması an meselesi diyebiliriz.

Aslında Xiaomi daha önce Mi 10 serisinin MIUI 14 alacağını resmi olarak doğrulamıştı. Ancak arayüz güncellemesinin tarihi veya en azından yaklaşık çıkış tarihi belirtilmedi. Nisan ayında MIUI 14’ünün Çin’de Xiaomi Mi 10 için piyasaya sürüleceği, ancak diğer bölgelerde daha sonra çıkacağını belirtelim.

Xiaomi’nin yeni arayüz güncellemesinin bu zamana kadar yayınlanan en akıcı arayüz olduğunu belirtelim. Sorunsuzluk konusunda da rakiplerine taş çıkaran bu güncellemenin eski modellere de gelecek olması oldukça sevindirici.

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Güncelleme konusunda Xiaomi’nin bu yıl içerisinde Samsung ve OnePlus gibi Android 17’ye kadar destek verme haberini iple çekiyoruz. Bakalım Çinli teknoloji devleri ana Android güncellemeleri konusunda rakipleri gibi bir karar alacak mı? Bekleyip göreceğiz.