Xiaomi, çift pop-up kameranın patentini aldı!

Xiaomi genellikle fiyat/performansa yönelik akıllı telefonlarıyla ilgiyi üzerine çekerken, bazı dönemlerde ise aldığı patentler ile kullanıcıları şaşırtıyor. Markanın en son yaptığı patent başvurusu, ilginç bir çift pop-up kamera tasarımını gözler önüne seriyor.

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Xiaomi, yeni pop-up kamera tasarımıyla dikkat çekiyor!

Çin Patent Ofisi kayıtlarında ortaya çıkan patent, Xiaomi’nin yakın dönemde yaptığı bir tasarım tescilini içeriyor. Görselde yer alan telefon konseptinin hem ön, hem de arka kısmında herhangi bir sabit kamera alanı bulunmuyor. Bunun yerine pop-up kamera teknolojisini geliştiren Xiaomi mühendisleri, toplam 4 adet kamera sensörünü mekanizma içerisine entegre etmeyi başarmış.

V şeklindeki mekanizmanın açılmasıyla birlikte birleşik formdaki kamera paketi de ortaya çıkıyor. Daha önce hiçbir telefon modelinde görmediğimiz şekildeki tasarım, kasada kullanılan toplam alanı azaltacağı için oldukça yaratıcı görünüyor. Pop-up alana entegre edilemeyen LED flaşın ise kasanın arka bölümünde yer aldığı görülüyor.

Günümüzde akıllı telefon üreticileri tam ekran konseptini yakalamak için pek çok çözüm deniyor. Damla çentik, delikli ekran ve pop-up kameranın ardından geçtiğimiz günlerde ekran altı kamera teknolojisine sahip telefon da görücüye çıkmıştı. Dolayısıyla dört kameralı pop-up mekanizma fikri gerçekleşmesi imkansız bir proje gibi görünmüyor. Öte yandan arka alanda yalnızca iki kamera sensörünün bulunuyor olması, dört arka kameralı telefonları gördüğümüz dönemde işleri biraz zorlaştırabilir.