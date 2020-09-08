Apple, 15 Eylül’de online bir etkinlik düzenleyecek!

Apple‘ın resmi web sitesinde yer alan etkinlikler sekmesinde paylaşılan bilgiye göre şirket bu seneki etkinliğini 15 Eylül günü Türkiye saati ile 20.00’da yapacağını duyurdu. Bu etkinliğin Apple Park‘ta düzenleneceği de söylenenler arasında yer alıyor.

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Apple yeni iPhone’ları tanıtmayabilir

Apple’ın klasikleşmiş sonbahar etkinliğinde her sene yeni iPhone modellerini duyurduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan haberlere göre COVID-19 pandemisi sebebiyle bu seneki yeni iPhone modellerinin(iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) tanıtımının ve piyasaya çıkış tarihinin gecikeceği söyleniyor. Bu bilgiye dayanarak bu etkinlikte yeni iPhone modellerini görmemiz kesin değil.

Yeni Apple Watch ve iPad Air tanıtılabilir

Şirketin bu etkinlikte 6.nesil Watch modelini ve iPad Pro’ya benzer tasarıma sahip bir iPad Air tanıtması bekleniyor. Ayrıca şirketin iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 ve yeni macOS hakkında bilgiler verebileceği de yine sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Sürpriz ürünler de tanıtılabilir

Şirket tarafından daha önce yapılan bir açıklamada 2020 yılı içinde yeni bir Mac modelini tanıtacağı söylenmişti. Bu etkinlikte yeni bir Mac modeli ile birlikte güncellenmiş bir Apple TV de görebiliriz.

Etkinlik internet üzerinden izlenebilecek

Her Apple etkinliğinde olduğu gibi önümüzdeki bu etkinlik de internet üzerinden takip edilebilecek. Apple Park’ta gerçekleşecek bu etkinlikte herhangi bir izleyicinin olup olmayacağı ise bilinmiyor.