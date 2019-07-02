Xiaomi CC9 serisi android one ailesine katılabilir

Xiaomi çok yakında Android One ailesine ait yeni modellerini tanıtacak. Bu modellerle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Xiaomi CC9 serisi bugün Çin’de gerçekleştirilen bir etkinlik ile tanıtıldı. Bu seri, Xiaomi’nin Meitu ile işbirliği sonucu ortaya çıkan ilk modelleri. Bugün ortaya çıkan bir görüntü bu modellerin Android One ailesine katılıp katılmayacağı sorularını yöneltiyor.

Xiaomi tarafında Android One serisi modellerini Mi X serisi veya Redmi serisine ait Çine özel çıkan modellerin global versiyonu olduğunu görmüştük. Mi A1 (Mi 5X), Mi A2 (Mi 6X) ve Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) modellerinini bu seneye ait jenerasyonlarını görmedik. Xiaomi, Max ve Note serilerini bitirdiğini kısa bir süre önce açıklamıştı. Mi 6X tanıtılalı 1 seneyi geçmişken yeni telefon hakkında da bilgi bulunmadığından bu serinin de bittiğine işaret olabilir.

Çinin sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan görüntüler Xiaomi’nin Android One platformuna sahip yeni telefonları olabileceği konusuna işaret ediyor. Cihaz laurel_sprout kod adı ile birlikte geliyor. Kod adındaki sprout eki yalnızca Android One cihazlarında gördüğümüz bir şey, bununla birlikte cihaz üzerinde stok android bulunmakta.

Mi A3 (Mi CC9) ve Mi A3 Lite (Mi CC9e) olarak gelmesi beklenen cihazların yayınlanan görüntüsü yalnızca Mi CC9e’a ait.

Görsele göre gelecek olan cihazın özelliklerine baktığımız zaman Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor. 18W Hızlı Şarj teknolojisine sahip 4030 mAh bataryası olan cihazın görselde daha fazla detayı bulunmuyor. Damla çentikle gelen telefon 32MP özçekim kamerasına da sahip.

Tanıtım tarihi konusunda henüz bilgi mevcut değil ancak CC9 serisi bugün tanıtıldığından dolayı yakın zamanda gelmesi bekleniyor.