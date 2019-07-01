Xiaomi Mi CC9e, Geekbench testinde görüldü!

Xiaomi Mi CC9e belli başlı teknik özellikleriyle Geekbench benchmark testinde görüldü. Telefonun yarın düzenlenecek etkinlikle tanıtılması bekleniyor.

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Xiaomi Mi CC9e Geekbench sonucu

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin yeni orta seviye akıllı telefonu Mi CC9e, Geekbench benchmark testinden tek çekirdekte 1323, çoklu çekirdekte ise 4905 skorunu aldı. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan 6 GB RAM‘li telefonun işlemcisi ise henüz belli değil. Aldığı test sonucundan yola çıkılarak cihazda Snapdragon 710 ya da Snapdragon 632 işlemcisinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu işlemcilerin her ikisinde de 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdek bulunuyor.

Ayrıca telefonun abisi Mi CC9‘den ekran tarafında da farklılaşacağı ve 6.08 inç boyutunda daha küçük bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Şu anda telefonun diğer teknik özellikleriyse belirsizliğini koruyor.