Steam’in mobil uygulaması, Valve platformunun kullanıcılarını büyük ölçüde memnun edecek birkaç özelliğin eklenmesiyle haberlerle dolu yeni bir güncelleme aldı.

Resmi blogda yer alan bir yazıda şirket, uygulamanın temelde sıfırdan ve “yeni teknolojiler” kullanılarak yeniden yaratıldığını, yenilenmiş bir tasarım ve oyuncular tarafından uzun zamandır beklenen birçok yeni özellik sunduğunu açıklıyor. Mağazaya erişmenin ve Steam Guard kodunu kontrol etmenin yanı sıra, kullanıcılar artık bilgisayarlarından da giriş yapabilirler.

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Uygulamanın yeni sürümünde gelen diğer yeni özellikler arasında özelleştirilebilir sekmeler, daha akıllı bildirimler ve hatta oyun indirme ve güncellemeleri uzaktan başlatma özelliğine sahip yeni bir kütüphane sürümü yer alıyor.

Aşağıda, Steam’in iOS ve Android telefonlar için uygulamasına gelen ana eklemelere göz atabilirsiniz:

İki adımlı kimlik doğrulama;

QR kod girişi;

Giriş onayı ;

Yetkili cihazlar;

Mağazaya, topluluğa, haberlere vb. kolay erişim;

Oyun kaynaklarına erişim sağlayan kütüphane;

Oyunların ve güncellemelerin uzaktan indirilmesi;

Steam’den özel bildirimler;

Ticaret onayları ve Pazar yeri duyuruları;

Küçük ekranlarda geliştirilmiş Steam Mağazası keşif deneyimi;

Uygulamada aynı anda birden fazla Steam hesabının kullanılması;

Özelleştirilebilir sekmeler.

Valve ayrıca Steam Conversation uygulaması için çeşitli sorunları gideren güncellemeler vaat ediyor. Android kullanıcıları uygulamanın yeni sürümünü şimdiden indirebilirken, iOS sürümü “yakında” yayınlanacak.

Kaynak: Valve