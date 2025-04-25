Predator: Badlands fragmanı sonunda yayınlandı! Sinemaseverler, merakla beklenen bu yeni Predator filmiyle tanışmaya çok yaklaştı. Dan Trachtenberg tarafından hayata geçirilen Predator: Badlands serinin sevenlerine bambaşka bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Predator: Badlands vizyon tarihi ne zaman?

Predator: Badlands fragmanı yayınlandı! Predator: Badlands ne zaman çıkacak?

Predator: Badlands fragmanı yayınlandı. 2022 yapımı Prey ile büyük bir geri dönüş yapan Predator serisi, bu yıl iki yeni filmle karşımıza çıkıyor. İlk olarak animasyon türündeki Predator: Killer of Killers izleyicilerle buluşacak. Ardından ise çok beklenen Predator: Badlands filmi, sinemalarda olacak.

Predator: Badlands ile ilgili fragman ve ilk bilgiler, filmdeki yeniliklerin sinemaseverler tarafından nasıl karşılanacağını merak ettiriyor. Filmin fragmanında, her zaman avcı rolünde gördüğümüz Predator karakterinin bu kez av olduğu bir hikaye sunuluyor.

Genç bir Predator, kendi medeniyeti tarafından dışlanmış ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu zorlu mücadelede ona, Elle Fanning’in canlandırdığı bir insan yardımcı oluyor. Bu sürükleyici hikaye, hem aksiyon dolu anlar hem de duygusal bir yolculuk sunuyor.

İşte Predator: Badlands fragmanı

Predator: Badlands filmi, Prey ile seriye yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg tarafından yönetiliyor. Bu filmde, klasik Predator hikayelerinden farklı bir yol izlenecek. Fragmandan görülen o ki, Badlands, hem aksiyon severleri hem de derin karakter gelişimini merak eden izleyicileri tatmin edebilecek gibi görünüyor.

Predator: Badlands vizyon tarihi ne zaman?

Gözler şimdi Predator: Badlands vizyon tarihine çevrildi. 7 Kasım 2025 tarihinde sinemalarda izleyicilerle buluşacak olan bu heyecan verici film, Predator serisinin geleceği hakkında ipuçları veriyor. Bakalım bu yenilikçi film, serinin uzun soluklu hayranları için tatmin edici olacak mı.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’de en çok abonesi olan dizi ve film platformları açıklandı! Zirvede kim var?

Predator: Badlands hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yeni filmle ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.