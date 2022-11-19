Ülkemizde akıllı telefonları ile tanıdığımız Xiaomi, özellikle pandemide hayatımıza giren TWS kulaklıkları ile de gönlümüzü fethetti. Özellikle Mi True Wireless Earphones isimli kulaklığı ile tanıdığımız markanın iki yeni kulaklığı mevcut. Redmi Buds 4 Pro ve Xiaomi Buds 3T Pro. Gelin bu iki kulaklığı karşılaştıralım.

Tasarım

Kulaklıklara yakından baktığımızda her iki kulaklıkta aynı gözüküyor. Görünüş olarak tek fark birisinin arkasında Redmi logosu bulunurken öbüründe herhangi bir logo bulunmaması. Xiaomi Buds 3T Pro, IP55 sertifikasına sahip. Kulaklık 9.8 gramlık bir ağırlığa sahip. Xiaomi Buds 3T Pro, üç farklı renk seçeneğine sahip: Karbon Siyah, Parlak Beyaz, Kutup Işıkları Yeşili.

Redmi Buds 4 Pro ise IP54 sertifikasına sahip. Kulaklık 10 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu kulaklığın ise beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor.

Gürültü Engelleme

Xiaomi Buds 3T Pro, iki farklı gürültü engelleme seçeneğine sahip. Aktif gürültü önleme (40 dB’ye kadar) ve pasif gürültü önleme. Kulaklığın aktif gürültü önleyicisinin üç farklı modu var: Derin gürültü engelleme (Metro | Demiryolu İstasyonları | Havaalanları), dengeli gürültü engelleme (Sokaklar | Kafeler), hafif gürültü engelleme (Ofisler | Kütüphaneler). Kulaklık bu modlar arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Bunun yanı sıra kulaklık çift şeffaflık moduna sahip.

Redmi Buds 4 Pro’da da iki farklı gürültü engelleme seçeneği bulunuyor. Aktif gürültü önleme (43 dB’ye kadar) ve pasif gürültü önleme. Kulaklığın aktif gürültü önleyicisinin üç farklı modu var: Derin gürültü engelleme (Metro | Demiryolu İstasyonları | Havaalanları), dengeli gürültü engelleme (Sokaklar | Kafeler), hafif gürültü engelleme (Ofisler | Kütüphaneler). Kulaklık bu modlar arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Bunun yanı sıra kulaklık çift şeffaflık moduna sahip.

Sürücüler

Xiaomi Buds 3T Pro’nun 11 mm’lik sürücüsü, çift neodimyum mıknatıs ve yüksek sertlikteki DLC diyafram ile birlikte geliyor. Neodimyum mıknatıslı cihazlar, ferrit mıknatıs kullananlardan daha hafif ve daha güçlüdür. Ayrıca daha fazla bas ve daha net, daha yüksek notalara sahiptirler. Bunun yanı sıra kulaklığın Hi-Fi ses desteği de mevcut. Seslerin stüdyo seviyesi standardında orta seviyede, hassas ve harmonik ince ayarı, Xiaomi Acoustic Lab tarafından HRTF modelleri kullanılarak, profesyonel şekilde yapılmış. Yani Temiz yüksek tonlarda daha yüksek frekanslarda daha fazla ayrıntı korunurken, mükemmel müzik ve kusursuz ses sağlamak için kulağı tırmalayan sert sesler düzeltilmiş. Orta bas tonlarda ise kulaklık; doğal, etkileyici bir düşük frekans deneyimi sunuyor.

Redmi Buds 4 Pro ise çift dinamik sürücü ile birlikte geliyor. Bunlardan birisi 10 mm alüminyum alaşımlı diyafram öbürü ise tiz frekanslar için 6 mm titanyum diyafram. Bu iki sürücü bir araya gelerek çok çeşitli müzik türlerinde son derece net tizler ve zengin baslar sunabiliyor. Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi’nin özel HRTF ses algoritmasını kullanarak gerçek ses kalitesini simüle eden ve video izlerken sürükleyici bir deneyim sunan, çeşitli ses kaynağı ve oynatma cihazlarıyla uyumlu yepyeni ve etkileyici bir ses sistemine sahip. Bunların yanı sıra kulaklığın Hi-Fi ve Hi-Res sertifikaları da bulunuyor.

Her iki kulaklıkta birbirine çok benziyor. Ancak aralarındaki temel fark sürücü tarafında. Redmi Buds 4 Pro’nun sürücüsü Xiaomi Buds 3T Pro’nun sürücüsünden bir tık daha önde. Bunun yanı sıra Redmi Buds 4 Pro’da Hi-Res sertifikasının olması da artı. Bu sebeplerden mütevellit benim tercihim Redmi Buds 4 Pro tarafında olurdu.