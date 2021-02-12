Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu

Xiaomi tarafından mobil oyunculara hitap eden akıllı telefonu Black Shark 3 modeli Türkiye’de satışa çıktı. Şirketin oyun odaklı akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Xiaomi’nin desteklediği Black Shark markasının Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro isimli telefonlarının baz modeli artık Türkiye’de de satışa çıktı. Türkiye pazarına resmi garantili olarak ilk kez satışa sunulan cihaz, oyun odaklı yapısıyla dikkat çekiyor.

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Black Shark 3; AMOLED ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile hem kaliteli hem de akıcı bir görsel deneyim sunuyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865’ten alan cihazı, şirket ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Kutusundan Android 10 tabanlı JoyUI arayüz ile çıkıyor.

Xiaomi Black Shark 3 modelinin teknik özellikleri

Ekran: 90 Hz yenileme hızı, 6,67 inç Full HD AMOLED, 1080×2400 çözünürlük

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera; 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.720 mAh, 65 W hızlı şarj veya 18 W manyetik şarj

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı JoyUI

Renkler: Lightning Black, Star Silver, Armor Gray veya Bright Pink

Xiaomi’nin çevrimiçi mağazalarından satın alabileceğiniz Xiaomi Black Shark 3 için Türkiye’de 6.999 TL’lik bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Daha iyi bir mobil oyun deneyimi için fiziksel tetik tuşlarına, büyük bir ekrana ve özel bir soğutma sistemine sahip olan akıllı telefon, standart kullanımda da amiral gemilerini aratmayan bir performans sunabiliyor.

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