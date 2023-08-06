Xiaomi, kullanıcılarına sunduğu geniş özelleştirme imkanları ile Android yorumlamaları arasında en kapsamlı özelleştirme özelliklerini sunan MIUI işletim sistemi için 2023 Uluslararası Tema Yarışması’nı başlattı. Kullanıcılar, yerleşik MIUI temalar uygulamasını kullanarak temel yazı tiplerinden simge paketlerine ve animasyonlara kadar her şeyi kişiselleştirebiliyor ve oluşturdukları yeni temalarla yarışmayı kazanarak ödülleri toplayabiliyor!

Xiaomi Tema Yarışmasıyla Ödülleri Toplayın!

Xiaomi’nin düzenlediği bu yıllık tema yarışması, dünyanın dört bir yanından bireyleri yerel olarak ilham aldıkları temaları markaya sunmaya davet ediyor. 2023 yılındaki yarışma “Küresel İfadeler, Yerel İlhamlar” sloganını benimsiyor ve MIUI için yeni ve çeşitli tema seçenekleri oluşturmayı amaçlıyor.

Yarışmanın duyurusuyla birlikte, Xiaomi en iyi tema tasarımcılarından bazılarını da ödüllendirdi. İtalya’dan bir serbest çalışan olan Manolo, 20 milyondan fazla indirilen siyah-beyaz bir tema yarattı ve başarısını kutladı. Kolombiyalı sanatçı Matiba ise Barranquilla Karnavalı için Xiaomi ile işbirliği yaparak, kültürel köklerini sergileyen canlı akıllı telefon duvar kağıtları çizdi. Bir Xiaomi hayranı olan Piyush ise boş zamanlarında tema tasarlamaya başladı ve sonunda tutkusunu Xiaomi’nin Hindistan ofisinde bir kariyere dönüştürdü.

Xiaomi 2023 Uluslararası Tema Yarışması, 28 Temmuz’da başladı ve 1 Kasım 2023’e kadar devam edecek. Tasarımcılar temalarını yarışmaya bu bağlantı üzerinden girebilecekler. Ardından, uzman incelemeleri ve oylama 1 Kasım – 28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Kazanan tasarımlar daha sonra açıklanacak ve ödüllendirilecek.

Marka, en iyi tasarımcıları listeye alacak ve takdirlerinin bir göstergesi olarak onları özel bir hediye ile ödüllendirecek. Yarışmanın birincisi, Xiaomi’den 13.000 dolar değerinde bir ödül kazanacak ve kazananların isimleri etkinlik sona erdikten kısa bir süre sonra tema mağazasında sergilenecek.

Xiaomi’nin düzenlediği bu tema tasarım yarışması, kullanıcıların yaratıcılığını ve yeteneklerini sergilemesine olanak tanırken, MIUI işletim sistemi için daha zengin ve çeşitli tema seçeneklerinin kullanıcılara sunulmasına da katkı sağlıyor. Xiaomi, kullanıcı deneyimini sürekli geliştirme ve kişiselleştirme seçeneklerini artırma hedefi doğrultusunda bu tür etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin tema yarışmasını katılmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!