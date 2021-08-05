Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Avrupa’da 2021 yılı 2. çeyrekte Samsung’u geride bırakarak 1. sıraya yükseldi!
Avrupa, şimdiye kadar hep Samsung’un kalesi olarak varsaydığımız kıta konumundaydı. Samsung’un elinin en güçlü olduğu pazar olan Avrupa’da Xiaomi, Strategy Analytics’in yayınladığı verilere göre şaşırtıcı bir sonuçla Samsung’dan bu birinciliği almayı başardı. Bu başarı, Xiaomi tarihinde bir ilk olarak da kayıtlara geçmiş oldu.
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Xiaomi, bütün dünyadaki hızlı yükselişine devam ediyor
Xiaomi’nin akıllı telefon sektöründe günden güne büyüdüğünü, daha önceki yazılarımızda da sizlerle paylaşmıştık. Fakat bu sefer durum daha da farklı. Her zaman için Samsung’un kalesi olarak varsaydığımız Avrupa, bu kez akıllı telefon sektöründe Xiaomi’nin 1.’liğine sahne oldu. Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılının 2. çeyreğinde %25.3 pazar payı kapmayı başaran Xiaomi, Avrupa kıtasında 1. sıraya yükseldi. Sayı bazında bakıldığındaysa Xiaomi’nin yaklaşık 13 milyon adet akıllı telefon satmayı başardığını görüyoruz. Peki bu rakamlar Samsung için ne alemde?
Samsung da, hiç de fena olmayan bir pazar payıyla, yani %24’le şuanda Avrupa’da en çok satış yapan 2. akıllı telefon üreticisi konumunda. Satış adetlerindeyse Samsung, yaklaşık 12 milyon adetle, Xiaomi’nin takribi olarak 1 milyon adet gerisinde kaldı.
Xiaomi, bu büyümeyi nasıl sağladı
Aslına bakılırsa bu büyüme, biraz ani bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Geçmiş yılların ve geçmiş çeyreklerin satış rakamlarına bakıldığında Xiaomi’nin bu kadar üst düzey bir satış performansı gösteremediğini gözlemliyoruz. Bu birinciliği sağlayan da, işte tam da Xiaomi’nin bu noktadaki hızlı yükselişi oldu. Geçen yıla kıyasla %67 oranında büyüme gösteren Xiaomi, bu ani yükselişle de 1. sıraya doğru ciddi bir yol almış oldu. Üstüne üstlük Samsung’un da satış adetlerinde yaşadığı %7’lik küçülme de işin içine dahil olunca, Xiaomi 1. sıraya yükselmiş oldu. Xiaomi’nin başarısı kadar Samsung’un başarısızlığının da payı olan bu durum, Xiaomi ve Oppo gibi markaların güçlü rakipleri karşısında alttan alta nasıl üstünlük kurma sürecine girdiğini de bizlere gösteriyor.
Xiaomi’nin bu ani yükselişinde hangi ülkelerin katkısı daha büyük
Xiaomi, Avrupa’da alım gücünün nispeten daha az olduğu ve çeşitli ekonomik problemlerin baş gösterdiği Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde satışlarını ciddi manada artırmış durumda. Bu noktadan yola çıkarak Xiaomi’nin son çeyrekte çıkardığı alt ve orta segment akıllı telefonların bu gibi ülkelerde ciddi satış rakamları yakaladığını varsayabiliriz.
Listenin 3 sırasında ise Apple bulunuyor. 9.6 milyon adet akıllı telefon satmayı başaran Apple, adetsel bazda Samsung ve Xiaomi’nin çok gerisinde gibi gözükse de; en yakın rakibi olan Oppo’dan ciddi manada sıyrılmayı başarmış durumda. Oppo’nun satış rakamlarına baktığımız zaman da, şirketin 2.8 milyon adetle %5.6 pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız şu noktaya da dikkat çekelim ki Oppo için satış rakamları ve pazar payı henüz çok ufak seviyelerde gibi gözükse de Oppo da yıllık bazda %180 oranında bir büyüme gösterdi. Ayrıca %1800 oranında büyümeyi başaran realme’yi de hesaba katarsak; BBK Holding tarafı da Samsung ve Apple gibi rakiplerini alaşağı etmek için adeta pusuda bekliyorlar diyebiliriz.
Görünen o ki akıllı telefon sektöründe dengeler yavaş yavaş değişiyor. Samsung’un Avrupa’daki gücünü bir nebze de olsa kaybetmesi, post pandemik dönemde Samsung adına da hiç iyi bir gelişme olarak gözükmüyor. Xiaomi son çeyrekte Avrupa’da 1. sırayı yakalarken öte yandan, aşağıdan gümbür gümbür gelmeye devam eden Oppo ve realme gerçeği mevcut. Bakalım gelecek dönemde daha neler göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Realme Flash Tüm Özellikleri İle Ortaya Çıktı!
Realme manyetik kablosuz şarj desteğine sahip ilk Android telefonu Realme Flash‘ı tanıttı. İşte Realme Flash modelinin tüm özellikleri.
Bir süredir MagDart adında bir etkinlik gerçekleştirmesi beklenilen Realme, sonunda etkinliği gerçekleştirdi. Tabi uzun bir süredir konuşulan Realme Flash modelinin tüm özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden gerçekten çarpıcı özellikler sunan Realme Flash modelini yakından inceleyelim.
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Realme Flash’ın Tüm Özellikleri!
Realme tarafından tanıtılan Realme Flash 6.7 inç büyüklüğünde E4 AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızı sunan bu ekran üzerinde Sony imzalı 32MP‘Lik IMX615 ön kamerayı barındırıyor. Kamera demişken Realme Flash arka tarafında 50MP + 50MP + 2MP şeklinde üç adet kamera taşıyor. Bunların ikisi 50MP‘lik Sony IMX766 sensör. Ancak birisi OIS destekli. Yani cihaz hem ekran hem kamera tarafında cidden yüksek özellikler sunuyor.
Performansını Snapdragon 888+ yonga setinden alacak olan Realme Flash, 12GB LPDDR5 RAM belleğe ve 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip. Üzerinde 4500mAh‘lik bir pil taşıyan Realme Flash, 15W/50W MagDart hızlı şarj desteği ve 65W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Ek olarak NFC ve çift hoparlör cihazın diğer özellikleri arasında.
Heyecanla beklenilen Realme Flash modelinin tüm özelliklerini sizlere aktardık. Genel olarak baktığımızda Realme Flash modelinin kamera tarafında cidden iş yapacağı açık. Tabi piyasanın en güçlü yonga setlerinden birisi olan Snapdragon 888+’ın bu modelde kullanılmasına şaşırmadık. Ancak 12GB RAM gerçekten yakışmış diyebiliriz.
Realme tarafından tanıtılan ve MagDart hızlı şarj desteği sunan Realme Flash gerçekten dikkat çekici bir model oldu. Cihazın fiyatı şimdilik net olarak bilinmese de cihazın 540 Dolar gibi bir fiyat ile satışa sunulacağı düşünülüyor. Bakalım Realme Flash’ın fiyatı ne kadar olacak. Siz Realme Flash’a sahip olmak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Realme Flash Teknik Özellikleri!
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Snapdragon 888+
- Ram: 12GB LPDDR5
- Depolama: 256GB UFS 3.1
- Ekran: 6.7 inç E4 AMOLED + 120Hz yenileme hızı
- Batarya: 4500mAh, 15W/50W MagDart, 65W kablolu hızlı şarj desteği
- Ön Kamera: 32MP Sony IMX615
- Arka Kamera: 50MP Sony IMX766 (OIS) + 50MP Sony IMX766 + 2MP
- Diğer: NFC, çift hoparlör
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Akıllı Telefonlar
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Kim Almalı? serisinden bu yana düzenli bir POCO F3 kullanıcısı olan Eren, bir gün boyunca telefon ile neler yaptığını bu videoda anlatıyor. Gün içerisinde telefon ile yaptığı işlemlerin pili ne kadar yorduğunu, uygulamaların pil kullanımlarını, uykuda bekleme sürecinde ne kadar pil tükettiğini ve sabah %100’den akşam pili bitene kadar kullanıyor.
POCO F3 özellikleri:
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
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