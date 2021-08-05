Xiaomi, Avrupa’da 2021 yılı 2. çeyrekte Samsung’u geride bırakarak 1. sıraya yükseldi!

Avrupa, şimdiye kadar hep Samsung’un kalesi olarak varsaydığımız kıta konumundaydı. Samsung’un elinin en güçlü olduğu pazar olan Avrupa’da Xiaomi, Strategy Analytics’in yayınladığı verilere göre şaşırtıcı bir sonuçla Samsung’dan bu birinciliği almayı başardı. Bu başarı, Xiaomi tarihinde bir ilk olarak da kayıtlara geçmiş oldu.

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Xiaomi, bütün dünyadaki hızlı yükselişine devam ediyor

Xiaomi’nin akıllı telefon sektöründe günden güne büyüdüğünü, daha önceki yazılarımızda da sizlerle paylaşmıştık. Fakat bu sefer durum daha da farklı. Her zaman için Samsung’un kalesi olarak varsaydığımız Avrupa, bu kez akıllı telefon sektöründe Xiaomi’nin 1.’liğine sahne oldu. Strategy Analytics tarafından yayınlanan rapora göre 2021 yılının 2. çeyreğinde %25.3 pazar payı kapmayı başaran Xiaomi, Avrupa kıtasında 1. sıraya yükseldi. Sayı bazında bakıldığındaysa Xiaomi’nin yaklaşık 13 milyon adet akıllı telefon satmayı başardığını görüyoruz. Peki bu rakamlar Samsung için ne alemde?

Samsung da, hiç de fena olmayan bir pazar payıyla, yani %24’le şuanda Avrupa’da en çok satış yapan 2. akıllı telefon üreticisi konumunda. Satış adetlerindeyse Samsung, yaklaşık 12 milyon adetle, Xiaomi’nin takribi olarak 1 milyon adet gerisinde kaldı.

Xiaomi, bu büyümeyi nasıl sağladı

Aslına bakılırsa bu büyüme, biraz ani bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Geçmiş yılların ve geçmiş çeyreklerin satış rakamlarına bakıldığında Xiaomi’nin bu kadar üst düzey bir satış performansı gösteremediğini gözlemliyoruz. Bu birinciliği sağlayan da, işte tam da Xiaomi’nin bu noktadaki hızlı yükselişi oldu. Geçen yıla kıyasla %67 oranında büyüme gösteren Xiaomi, bu ani yükselişle de 1. sıraya doğru ciddi bir yol almış oldu. Üstüne üstlük Samsung’un da satış adetlerinde yaşadığı %7’lik küçülme de işin içine dahil olunca, Xiaomi 1. sıraya yükselmiş oldu. Xiaomi’nin başarısı kadar Samsung’un başarısızlığının da payı olan bu durum, Xiaomi ve Oppo gibi markaların güçlü rakipleri karşısında alttan alta nasıl üstünlük kurma sürecine girdiğini de bizlere gösteriyor.

Xiaomi’nin bu ani yükselişinde hangi ülkelerin katkısı daha büyük

Xiaomi, Avrupa’da alım gücünün nispeten daha az olduğu ve çeşitli ekonomik problemlerin baş gösterdiği Rusya, Ukrayna, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde satışlarını ciddi manada artırmış durumda. Bu noktadan yola çıkarak Xiaomi’nin son çeyrekte çıkardığı alt ve orta segment akıllı telefonların bu gibi ülkelerde ciddi satış rakamları yakaladığını varsayabiliriz.

Listenin 3 sırasında ise Apple bulunuyor. 9.6 milyon adet akıllı telefon satmayı başaran Apple, adetsel bazda Samsung ve Xiaomi’nin çok gerisinde gibi gözükse de; en yakın rakibi olan Oppo’dan ciddi manada sıyrılmayı başarmış durumda. Oppo’nun satış rakamlarına baktığımız zaman da, şirketin 2.8 milyon adetle %5.6 pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız şu noktaya da dikkat çekelim ki Oppo için satış rakamları ve pazar payı henüz çok ufak seviyelerde gibi gözükse de Oppo da yıllık bazda %180 oranında bir büyüme gösterdi. Ayrıca %1800 oranında büyümeyi başaran realme’yi de hesaba katarsak; BBK Holding tarafı da Samsung ve Apple gibi rakiplerini alaşağı etmek için adeta pusuda bekliyorlar diyebiliriz.

Görünen o ki akıllı telefon sektöründe dengeler yavaş yavaş değişiyor. Samsung’un Avrupa’daki gücünü bir nebze de olsa kaybetmesi, post pandemik dönemde Samsung adına da hiç iyi bir gelişme olarak gözükmüyor. Xiaomi son çeyrekte Avrupa’da 1. sırayı yakalarken öte yandan, aşağıdan gümbür gümbür gelmeye devam eden Oppo ve realme gerçeği mevcut. Bakalım gelecek dönemde daha neler göreceğiz.